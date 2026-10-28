Κρουαζιέρα: Το όνειρο… του γύρου του κόσμου διακόπτεται λόγω ακριβών καυσίμων

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Ανέστειλε το ταξίδι του λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Villa Vie Odyssey, που είχε ξεκινήσει έναν γύρο του κόσμου διάρκειας τρεισήμισι ετών, αφήνοντας περίπου 200 επιβάτες στη Σιχανούκβιλ της Καμπότζης. Η αμερικανική εταιρεία Villa Vie Residences που δραστηριοποιείται και στην κρουαζιέρα ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τους επιβάτες για την αποβίβασή τους και την εξασφάλιση προσωρινής διαμονής.

Το πλοίο, μήκους σχεδόν 200 μέτρων, έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 650 επιβατών. Αναχώρησε από το Μπέλφαστ τον Οκτώβριο του 2024, με πρόγραμμα που προέβλεπε επισκέψεις σε σχεδόν 150 χώρες. Είχε συμπληρώσει περισσότερες από 750 ημέρες ταξιδιού όταν ανακοινώθηκε η αναστολή των δρομολογίων, αναφέρει το BBC.

Το κόστος καυσίμων εκτροχιάζει το επιχειρηματικό σχέδιο

Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση στη μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το μηνιαίο κόστος καυσίμων ανά καμπίνα σε ορισμένες περιοχές της Ασίας έχει φθάσει έως και τα 8.000 δολάρια, από περίπου 1.800 δολάρια προηγουμένως.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι προσπάθησε να περιορίσει την κατανάλωση, μειώνοντας την ταχύτητα του πλοίου και αυξάνοντας τον χρόνο παραμονής στα λιμάνια. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν επαρκούσαν για να αντισταθμίσουν την άνοδο του κόστους.

Η μετακύλιση ολόκληρης της επιβάρυνσης στους επιβάτες θεωρήθηκε μη ρεαλιστική λύση. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αφιερώσει τις επόμενες 60 ημέρες σε αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα.

Επιβάτες αντιμέτωποι με μια ξαφνική ανατροπή

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών στο BBC, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τούς ενημέρωσε νωρίς το πρωί της Τρίτης ότι έπρεπε να αποβιβαστούν μέσα σε λίγες ώρες. Πολλοί γνώριζαν ήδη ότι η επιχείρηση αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Ένας πιθανός επενδυτής είχε πραγματοποιήσει ελέγχους στο πλοίο, αλλά η συμφωνία τελικά δεν προχώρησε.

Οι επιβάτες Λανέτ Κέινεν και Γιόχαν Μπόντιν δήλωσαν στο BBC ότι, παρά τις ενδείξεις για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ήλπιζαν μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα βρισκόταν χρηματοδότης. Περιέγραψαν την εξέλιξη ως συναισθηματικά οδυνηρή, καθώς το ταξίδι είχε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων που συμμετείχαν.

Άλλοι επιβάτες, όπως η Χόλι Χένεσι, η οποία ταξιδεύει μαζί με τη γάτα της, παραμένουν στην Καμπότζη ελπίζοντας ότι το πλοίο θα επιστρέψει σύντομα στη θάλασσα. Οι επιβάτες έχουν κατανεμηθεί σε διαφορετικά ξενοδοχεία και περιμένουν νεότερες πληροφορίες για την τύχη του ταξιδιού.

Η Σιχανούκβιλ, που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό και επιχειρηματικό κέντρο, δεν αποτελεί εύκολη τοποθεσία για την άμεση επιστροφή όλων στις χώρες τους, καθώς η πρόσβαση σε μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο απαιτεί πρόσθετη μετακίνηση.

Ένα ακριβό μοντέλο για κρουαζιέρα

Η Villa Vie Residences είχε προωθήσει το Odyssey ως μια εναλλακτική μορφή μόνιμης κατοικίας και συνταξιοδότησης. Οι καμπίνες πωλούνταν σε τιμές από 120.000 έως 440.000 δολάρια, ενώ υπήρχε δυνατότητα ενοικίασης από 3.500 δολάρια τον μήνα. Στο πλοίο λειτουργούσαν εστιατόρια, μπαρ, πισίνα και γήπεδο pickleball.

Το εγχείρημα είχε ήδη αντιμετωπίσει σοβαρές καθυστερήσεις πριν από την αναχώρηση. Τεχνικές βλάβες και επισκευές κράτησαν το πλοίο στο Μπέλφαστ για μήνες το 2024, αναβάλλοντας την έναρξη του ταξιδιού και επιβαρύνοντας οικονομικά την εταιρεία.

Παρά την αναστολή, ορισμένοι επιβάτες δηλώνουν ότι δεν μετανιώνουν για την εμπειρία και σκοπεύουν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν στην Ασία. Άλλοι ελπίζουν ακόμη στην εξεύρεση νέας χρηματοδότησης.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται σε πολυετή ταξίδια με υψηλές λειτουργικές δαπάνες. Για το Odyssey, η συνέχιση του ταξιδιού εξαρτάται πλέον από την εξασφάλιση κεφαλαίων και από το αν η εταιρεία θα καταφέρει να καταστήσει ξανά οικονομικά βιώσιμη τη λειτουργία του πλοίου.