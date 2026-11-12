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Οι οιωνοί του Νοεμβρίου, το βλέμμα του ΧΑ στις 30/11, το στοίχημα της Optima bank, το ράλι της Safe Bulkers, η διάκριση υψηλής τάσης, τα μπλε τιμολόγια και οι δύο γραμμές της κυβέρνησης

Το Χρηματιστήριο ξαναβρίσκει τον βηματισμό του

Inside Stories 12.11.2026, 07:00
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Οι οιωνοί του Νοεμβρίου, το βλέμμα του ΧΑ στις 30/11, το στοίχημα της Optima bank, το ράλι της Safe Bulkers, η διάκριση υψηλής τάσης, τα μπλε τιμολόγια και οι δύο γραμμές της κυβέρνησης
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Τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις μετρά ήδη το Χρηματιστήριο Αθηνών στη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, αφήνοντας πίσω του την αναταραχή που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου έχει βελτιώσει το κλίμα, ενώ οι επενδυτές διακρίνουν μια προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τις εντάσεις που συσσωρεύτηκαν τους προηγούμενους μήνες.

Βεβαίως, τα γεωπολιτικά μέτωπα παραμένουν ανοιχτά και η εμπειρία της τελευταίας διετίας δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Τα κέρδη που δεν θέλουν να χάσουν οι ξένοι

Υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η αγορά θα μπορούσε να διατηρήσει τη δυναμική της μέχρι το τέλος του μήνα.

Το ΧΑ βρίσκεται στην πέμπτη θέση παγκοσμίως ως προς τις αποδόσεις από την αρχή του έτους, έχοντας προσφέρει σημαντικά διψήφια κέρδη σε πολλά ξένα χαρτοφυλάκια.

Διαμάντι στο στέμμα τους λοιπόν η Λ. Αθηνών, για πολλούς ξένους διαχειριστές, και καθώς πλησιάζει η περίοδος κλεισίματος των βιβλίων τους, δύσκολα θα θελήσουν να δουν ένα τόσο επιτυχημένο στοίχημα να ροκανίζει κέρδη στην τελική ευθεία.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποια νέα διεθνής ανατροπή, ο Νοέμβριος έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα θετικό μήνα για τη Λεωφόρο Αθηνών.

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Το ραντεβού της 30ης Νοεμβρίου

Στο μεταξύ, η τελευταία αναθεώρηση των δεικτών της MSCI δεν έφερε αλλαγές στην ελληνική σύνθεση, κάτι που δεν σημαίνει ότι η Αθήνα θα μείνει ανεπηρέαστη από την αναδιάρθρωση των διεθνών χαρτοφυλακίων.

Οι μεταβολές σε άλλες αγορές αναμένεται να οδηγήσουν τους θεσμικούς επενδυτές σε αναπροσαρμογές θέσεων, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετες συναλλακτικές ροές και στο ελληνικό ταμπλό.

Το τελικό ισοζύγιο θα φανεί στο κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου, όταν θα πραγματοποιηθεί το rebalancing.

Μέχρι τότε, στο επίκεντρο βρίσκονται οι δέκα μετοχές του MSCI Greece Standard, δηλαδή Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Allwyn.

Θυμίζω εδώ ότι ακολουθούν στις 13 Νοεμβρίου οι ανακοινώσεις της FTSE Russell, με την αναδιάρθρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.

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Τρεις αποκοπές προμερισμάτων μέσα σε 15 ημέρες

Ένας ακόμη καταλύτης βέβαια είναι και η περίοδος διανομών στην οποία εισέρχονται οι συστημικές τράπεζες, με τρεις αποκοπές προμερισμάτων να έχουν προγραμματιστεί μέσα στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Την αρχή κάνει η Εθνική Τράπεζα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, με 0,26 ευρώ ανά μετοχή, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, στις 23 Νοεμβρίου, ακολουθεί η Eurobank με 0,0599 ευρώ.

Τη σκυτάλη παίρνει στις 30 Νοεμβρίου η Alpha Bank, με προμέρισμα 0,055 ευρώ ανά μετοχή.

Οι αποκοπές θα επιφέρουν τις αντίστοιχες τεχνικές προσαρμογές στις τιμές των μετοχών.

τράπεζες

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Το στοίχημα της Optima bank

Πέραν των συστημικών όμως, ένα ενδιαφέρον στοιχείο προέκυψε από την τηλεδιάσκεψη της Optima bank με τους αναλυτές.

Η τράπεζα αναπτύσσεται με ρυθμούς που ξεπερνούν κατά πολύ εκείνους της συνολικής αγοράς, χωρίς μέχρι στιγμής να εμφανίζει αντίστοιχη επιβάρυνση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου της.

Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 38%, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διατηρήθηκε μόλις στο 0,64%.

Εξού και ο CEO της τράπεζας, Δημήτρης Κυπαρίσσης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα της τράπεζας να χρηματοδοτεί την επέκτασή της μέσα από την κερδοφορία της, η οποία έφτασε τα 165,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 34%.

Εκείνο, όμως, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον είναι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, η οποία άγγιξε το 30% στο τρίτο τρίμηνο.

Με τον δείκτη CET1 στο 12,02% και τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 32%, στα 7,5 δισ. ευρώ, το επόμενο ζητούμενο για την Optima δεν είναι απλώς να συνεχίσει να χορηγεί περισσότερα δάνεια, αλλά να διατηρήσει την κερδοφορία και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της καθώς αποκτά μεγαλύτερο μέγεθος.

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Ράλι στο ταμπλό, υψηλοί ναύλοι και μεγαλύτερο μέρισμα

Τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε η Safe Bulkers, με τη χθεσινή άνοδο του 12,3% να ξεχωρίζει.

Η αγορά φαίνεται να επιβραβεύει τόσο την ισχυρή κερδοφορία της ναυτιλιακής του Πόλυ Χατζηιωάννου όσο και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στη ναυλαγορά ξηρού φορτίου.

Στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ο επικεφαλής της εταιρείας αποκάλυψε ότι προς το παρόν δεν βιάζεται να προχωρήσει σε αγορές μεταχειρισμένων πλοίων.

Μια στάση που δείχνει ότι η εταιρεία προτιμά να αξιοποιήσει τις υψηλές αποδόσεις του υφιστάμενου στόλου της, χωρίς να αναλάβει βιαστικά νέες επενδυτικές δεσμεύσεις.

Άλλωστε, τα οικονομικά μεγέθη της δίνουν αυτή την ευχέρεια.

Τα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου εκτινάχθηκαν στα 96,3 εκατ. δολάρια, από 26,7 εκατ. δολάρια πέρυσι, με τα καθαρά έσοδα να φτάνουν τα 252,9 εκατ. δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDA τα 144,8 εκατ. δολάρια.

Μόνο στο τρίτο τρίμηνο τα κέρδη ανήλθαν στα 39 εκατ. δολάρια, υπερδιπλάσια σε ετήσια βάση.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στην ανταμοιβή των μετόχων, καθώς το τριμηνιαίο μέρισμα αυξήθηκε στα 0,09 δολάρια ανά μετοχή, από 0,075 δολάρια.

Ο Πόλυς Χατζηιωάννου άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επιστροφών κεφαλαίου, εφόσον διατηρηθεί η ισχυρή εικόνα της spot αγοράς.

Χύδην ξηρό φορτίο

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Εθελουσία στην Allwyn

Ανάκαμψη πάνω από τα 10 ευρώ χτες για την Allwyn, με την αγορά να βλέπει λίγο πιο θετικά τον τίτλο μετά τη μεγάλη βουτιά.

Ήρθαν και τα deals της Τρίτης, ήρθε και η αναδιάρθρωση της οργανωτικής της δομής, διαφαίνεται ότι η διοίκηση προσπαθεί να περάσει τους υφάλους που βρήκε μπροστά της (κυρίως της Βραζιλίας).

Θυμίζω ότι ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης, σε επιλεγμένες ομάδες εργαζομένων. Προβλέπει μάλιστα αποζημιώσεις που μπορούν να φτάσουν έως και τους 48 μισθούς, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Επιπλέον, όσοι αποχωρήσουν θα λάβουν το σύνολο του bonus που δικαιούνται για το 2026, πρόσθετο ποσό 8.000 ευρώ και διατήρηση της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης για δύο χρόνια.

Allwyn

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Η τιμητική θέση για Μανουσάκη, ΑΔΜΗΕ και Ελλάδα

Μία τιμητική θέση για την Ελλάδα και την τεχνογνωσία και δυναμική του ΑΔΜΗΕ ανέλαβε ο πρόεδρος και CEO Μάνος Μανουσάκης.

Όπως έγινε γνωστό η ένωση των 15 μεγαλύτερων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του πλανήτη, GO15, επέλεξε τον Μανουσάκη για τη θέση του αντιπροέδρου κατά το 2027.

Μάλιστα το 2028 θα αναλάβει την προεδρία και εκ νέου την αντιπροεδρία για το 2029.

Αξίζει να σας πω ότι στη GO15 η Ελλάδα εντάχθηκε το 2026 και σε λιγότερο από έναν χρόνο ο ΑΔΜΗΕ και ο Μανουσάκης επιλέχθηκαν στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας.

Η Ελλάδα έγινε αποδεκτή στο club των μεγάλων Διαχειριστών, λόγω της ιδιαιτερότητας του ηλεκτρικού της συστήματος. Και αυτή έχει να κάνει με τα νησιά και τις υποβρύχιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αναπτύσσει ο ΑΔΜΗΕ.

Οι 15 αναδεικνύουν τον ΑΔΜΗΕ ως σημαντικό περιφερειακό παίκτη.

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Στα διεθνή ύδατα

Να μείνω στα ενεργειακά και στις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, πληροφορώντας σας ότι το γαλλικό σκάφος Abeille Marengo που θα εκτελέσει τις εργασίες βυθομέτρησης για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη βαθμονόμηση το οργάνων εξοπλισμού και πλέον αργά σήμερα Πέμπτη αναμένεται να πλεύσει προς τα διεθνή ύδατα…

Άλλο ένα κρίσιμο τεστ, και όχι φυσικά για τεχνικούς λόγους….

GSI

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Τα μπλε τιμολόγια και οι δύο γραμμές της κυβέρνησης

Μια ενδιαφέρουσα αντίφαση αναδεικνύεται στην κυβερνητική επιχειρηματολογία για το ενεργειακό κόστος.

Από τη μία, στους καταναλωτές που αναζητούν ασπίδα απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών προβάλλεται ως λύση η επιλογή ενός μπλε, σταθερού τιμολογίου.

Από την άλλη, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος επισημαίνει ότι μια μαζική στροφή των καταναλωτών στα μπλε τιμολόγια θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής τους.

Κάπως έτσι, ο πολίτης καλείται να αποκωδικοποιήσει μια μάλλον σύνθετη ενεργειακή εξίσωση.

Τα μπλε τιμολόγια αποτελούν την ασφαλή επιλογή για το νοικοκυριό, αρκεί να μη γίνουν υπερβολικά δημοφιλή, γιατί τότε το κόστος τους θα αυξηθεί. Η εξήγηση του υφυπουργού έχει ασφαλώς τη δική της λογική από την πλευρά της λειτουργίας της αγοράς και της διαχείρισης κινδύνου από τους παρόχους.

Για τον καταναλωτή, ωστόσο, το μήνυμα μοιάζει με άσκηση ισορροπίας. Αναζητεί προστασία από την ακρίβεια, ενώ η ίδια η επιλογή που του συστήνεται ενδέχεται, υπό προϋποθέσεις, να γίνει ακριβότερη αν την εμπιστευτούν πολλοί.

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Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών της Nvidia πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό

Το κόστος προστασίας του χρέους της Nvidia καθώς το δ.σ. της εταιρείας συνεδριάζει για να αποφασίσει για το μέλλον του Χουάνγκ

Euronext: Τι έδειξε το «crash test» έναντι της Wall Street
Markets

Τι έδειξε το «crash test» της Euronext έναντι της Wall Street

Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν κερδίζουν από την εισαγωγή τους στη Wall Street - Ανάλυση της Euronext

MSCI: Οι επτά ελληνικές μετοχές που διατηρούνται στον βασικό δείκτη μετά την αναβάθμιση του Euronext Athens
Markets

Ποιες ελληνικές μετοχές παραμένουν στον MSCI

Kαμία ελληνική μετοχή δεν θα κατατασσόταν στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης (Large Cap)

Αλεξάνδρα Τόμπρα

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