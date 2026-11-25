Η Plus Ultra Lineas Aéreas ιδρύθηκε το 2011 με ένα πρωτότυπο μοντέλο χαμηλού κόστους για υπερατλαντικές πτήσεις μόνο από τη Μαδρίτη και την Τενερίφη. Αντιμετώπισε από τον Μάρτιο, όπως όλες οι αερογραμμές μακρινών αποστάσεων, την αύξηση των τιμών των καυσίμων, η οποία υπονόμευσε απότομα τις φιλοδοξίες της.

Το 2024 και το 2025, καθώς η Plus Ultra Lineas Aéreas παραλάμβανε Airbus A330 που κατανάλωναν λιγότερα καύσιμα, η εταιρία δήλωνε ότι προέβλεπε να επεκτείνει το δίκτυο του στόλου της.

Ωστόσο χρειάστηκε να κάνει το αντίθετο, και να καταργήσει αεροπορικές συνδέσεις τη μια μετά την άλλη κατά τη διάρκεια του 2026. Η τελευταία της ήταν τη Δευτέρα, μια πτήση Καράκας-Μαδρίτη.

«Οι διαφορετικές δυνατότητες συνεχίζουν να αναλύονται», ενδεχομένως για μια επανέναρξη της δραστηριότητάς της, διευκρίνισε η εταιρία.

Η Plus Ultra παραμένει στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας στην Ισπανία, για αθέμιτη άσκηση επιρροής, που αφορά τον σοσιαλιστή Χοσέ Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, πρωθυπουργό από το 2004 έως το 2011.

Η εταιρία είχε λάβει το 2021 κρατικό δάνειο 53 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που κανονικά χορηγείται στις “στρατηγικές” επιχειρήσεις, ενώ τότε εξυπηρετούσε συνδέσεις μόνο με τον Ισημερινό, το Περού και τη Βενεζουέλα.

Ο Θαπατέρο, ο οποίος φέρεται να είχε μεσολαβήσει, και του οποίου ένας συνεργάτης φέρεται να έλαβε κρυφές προμήθειες μέσω μιας συμβουλευτικής εταιρίας, δηλώνει ότι «ουδέποτε έκανε το παραμικρό» για να διευκολύνει αυτήν τη διάσωση.