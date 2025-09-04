Ασιατικά Χρηματιστήρια: Θετικά οι αγορές – Βουτιά στους δείκτες της Κίνας

Θετικά κινήθηκαν οι δείκτες των περισσότερων ασιατικών αγορών, ακολουθώντας την άνοδο στην Wall Street, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια αργότερα τον Σεπτέμβριο.

Τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας (JOLTS) που δημοσιεύθηκαν χθες, 3 Σεπτεμβρίου, επιβεβαίωσαν τη χαλάρωση στην αγορά εργασίας, εντείνοντας τα ενδεχόμενα για χαμηλότερα επιτόκια.

Στην κορυφή των επιδόσεων σημειώθηκε το Nikkei 225 της Ιαπωνίας με άνοδο 1,4%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX σημείωσε κέρδη 0,9%.

Στη Νότια Κορέα ο KOSPI ανέβηκε κατά 0,6% μετά τα θετικά στοιχεία για το ΑΕΠ. Στην Αυστραλία, ο ASX 200 ενισχύθηκε 0,9%, ανακάμπτοντας από τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης κέρδισε 0,3%, ενώ ο Nifty 50 της Ινδίας κατέγραψε άνοδο 0,8%, υποστηριζόμενος από δηλώσεις υπουργών ότι συνεχίζονται οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η ασθενέστερη από το αναμενόμενο παραγωγή στις βιομηχανικές επιχειρήσεις επηρέασε αρνητικά τη διάθεση για τις ινδικές μετοχές.

Πιέσεις στην Κίνα

Αντιθέτως, οι κινεζικές αγορές δέχτηκαν σημαντικές πιέσεις. Ο δείκτης Shanghai Shenzhen CSI 300 έπεσε κατά 2,5% και ο Shanghai Composite κατά 2%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,3%.

Η πτώση αποδόθηκε σε δημοσιογραφικές πληροφορίες του Bloomberg ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν μέτρα για την καταστολή της κερδοσκοπίας στο χρηματιστήριο, καθώς οι αγορές είχαν εκτοξευθεί κατά 1,2 τρισ. δολάρια από τις αρχές Αυγούστου. Τα μέτρα προκαλούν ανησυχίες για αυστηρότερους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις ρυθμίσεις short selling, με στόχο την αποφυγή ακραίων διακυμάνσεων.

Μεγάλες απώλειες σημείωσαν μετοχές κινητών τηλεπικοινωνιών και βιοτεχνολογίας. Η Cambricon Technologies υποχώρησε άνω του 9%, καθώς έχασε 20% από το πρόσφατο ρεκόρ της. Παρόμοια, εταιρείες όπως η Semiconductor Manufacturing International και η Hua Hong Semiconductor κατέγραψαν πτώση μεταξύ 4%–5%.