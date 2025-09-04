Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία

«Eγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο» χαρακτήρισε η Μόσχα τα αιτήματα που προβάλλει η Ουκρανία στο πλαίσιο δυνητικής διευθέτησης για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Μόσχα θεωρεί «απόλυτα απαράδεκτες» τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κι αναμένεται να συζητηθούν σε συνεδρίαση της «συμμαχίας των προθύμων» εντός της ημέρας.

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα»

«Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», είπε η κ. Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης οικονομικού ενδιαφέροντος στη Βλαντιβαστόκ, στη ρωσική Απω Ανατολή, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα, πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως καταρτίζονται «πολύ συγκεκριμένοι σχεδιασμοί» για να την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων ευρωπαϊκών κρατών, στην Ουκρανία, ώστε να είναι εγγυημένη η τήρηση της ειρήνης, με τεχνική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

«Παράνοια»

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, κάτι θεμελιωδώς απαράδεκτο που υπονομεύει οποιαδήποτε ασφάλεια», αντέτεινε η κ. Ζαχάροβα.

Ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους φάνηκε επίσης να απορρίπτει ξερά τη Δευτέρα τις δηλώσεις της κ. φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας πρόωρη κάθε συζήτηση περί ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Εξάλλου η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Ζαχάροβα απέρριψε την κατηγορία περί ρωσικής ευθύνης για συμβάν σε αεροσκάφος που μετέφερε την κ. φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία την Κυριακή – τις δηλώσεις εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ενωσης περί ρωσικών παρεμβολών με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου στη λήψη σήματος GPS –, κάνοντας λόγο για ψευδή πληροφορία και παράνοια.