Ουκρανία: Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι

Τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), με πολλούς ηγέτες παρόντες στο Παρίσι και άλλους να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Εκτός του Μακρόν και του Ζελένσκι, στη γαλλική πρωτεύουσα θα βρίσκονται επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα ακολουθήσει στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ και στη συνέχεια συνέντευξη Τύπου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται στο Παρίσι την Τετάρτη, όπου είναι προγραμματισμένο να έχει δείπνο με τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Περίπου 30 ηγέτες χωρών που συγκροτούν τη «Συμμαχία των Προθύμων», θα αξιολογήσουν «την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, και θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω βήματα, προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και στάλθηκε στους συμμετέχοντες.

Η πρόταση Πούτιν

Στις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος πάει στη Μόσχα, με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου να δηλώνει ωστόσο ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία στρατιωτικά αν οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο αποτύχουν.

Η απόκριση της Ουκρανίας

Απαντώντας άμεσα το Κίεβο, απέρριψε την πρόταση αυτή ως απαράδεκτη.

«Η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις και τα τελεσίγραφα του Κρεμλίνου σχετικά με την Ουκρανία γίνονται όλο και πιο παράλογα. Επομένως, είναι καιρός για νέες σκληρές κυρώσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα. Έκρινε δηλαδή την πρόταση για συνάντηση στη Μόσχα, απαράδεκτη.

«Υπάρχουν σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να χειραγωγεί όλους, υποβάλλοντας σκόπιμα απαράδεκτες προτάσεις.», είπε χαρακτηριστικά ο κορυφαίος διπλωμάτης του Κιέβου Αντρέι Σιμπίχα.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταβάλει πρόσφατα σημαντικές προσπάθειες και έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.