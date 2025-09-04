ΔΕΗ: Αγορά ιδίων μετοχών

Στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 38.200.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοίνωσε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 28.08.2025 μέχρι και 03.09.2025, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 272.692 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 18.339.164 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,9663% του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου της.

Σε συνέχεια των εταιρικών πράξεων και συναλλαγών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος προγράμματος που έχουν ήδη ανακοινωθεί – και οι οποίες δεν μεταβάλουν τον

ανώτατο αριθμό μετοχών που δύναται να αποκτήσει η ΔΕΗ – ο συνολικός αριθμός μετοχών εκδόσεώς της που δύναται η ΔΕΗ να αποκτήσει μέχρι τη λήξη ή την

ολοκλήρωση του υφιστάμενου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 224.807.

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία έδωσε τον τόνο για το εύρος των μειώσεων στα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα τιμολόγια ρεύματος που ανάρτησε η ΔΕΗ στην ιστοσελίδα της η ανταγωνιστική χρέωση στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος είναι μειωμένη κατά 14,5% και οι μειώσεις που κάνει έρχονται ως απόρροια της υποχώρησης της τιμής στη χρηματιστηριακή αγορά ενέργειας.

Όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ αλλά και πηγές της εταιρείας η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώνεται δραστικά στα 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 0,15153 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Αύγουστο. Αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή τους τελευταίους 12 μήνες για το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν στα 0,1594 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Επιπλέον, στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Σεπτέμβροο μειώνεται σε 0,1148 ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 0,1279 ευρώ τον Αύγουστο, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all μειώνεται σημαντικα για τον Σεπτέμβριο στα 0,104 ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 0,13898 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Αύγουστο, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του κίτρινου τιμολογίου της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας.

Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Σεπτέμβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές.

Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter διαμορφώνεται στα 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline διατίθεται στα 0,142 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 ευρώ ανά κιλοβατώρα στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Η ΔΕΗ παρέχει το συγκεκριμένο προϊόν όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας «χωρίς προϋποθέσεις, με χαμηλό πάγιο και δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης μέσω των ζωνών χαμηλής κατανάλωσης».