ΔΕΗ: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SOLARIS

Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SOLARIS (Grant Agreement no. 101146377), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών, αξιόπιστων και κερδοφόρων στρατηγικών λειτουργίας και συντήρησης των φωτοβολταϊκών (PV) συστημάτων στην Ευρώπη, συμμετέχει ο όμιλος ΔΕΗ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe, έχει διάρκεια τεσσάρων ετών (2024–2028) και συντονίζεται από το Danmarks Tekniske Universitet (Δανία).

Ψηφιακά εργαλεία

Το SOLARIS αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο φυσικών και ψηφιακών εργαλείων, που θα βελτιώνουν την πρόβλεψη, θα ενισχύουν την απόδοση και θα υποστηρίζουν τη συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών. Στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων, με παράλληλη μείωση του κόστους της παραγόμενης ενέργειας κατά 10%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά στο έργο διαθέτοντας το φωτοβολταϊκό πάρκο «Μπιτάκος» ισχύος 2,6 MW, που βρίσκεται στο Κάστρο-Λυκοβούνι, ως πεδίο δοκιμών για την πρακτική εφαρμογή και επικύρωση των λύσεων του SOLARIS σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται δεδομένα όπως μετεωρολογικές μετρήσεις, επικάθιση σκόνης μέσω αισθητήρων, στοιχεία παραγωγής ενέργειας, χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων, καθώς και πληροφορίες για τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Τεχνογνωσία

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει αναλάβει τον σχεδιασμό της στρατηγικής εκμετάλλευσης του έργου, με επίκεντρο την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και την ανάλυση αγοράς, ώστε να μεγιστοποιηθεί η εφαρμογή και η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του SOLARIS. Ο ρόλος της ΔΕΗ απαιτεί στενή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με όλους τους εταίρους με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου.

Η συμμετοχή στο SOLARIS εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε Powertech όμιλο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συστηματική ενσωμάτωση καινοτομίας, την ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας και τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

«Το SOLARIS, όπως και τα έργα TWINVEST, RAIDO, DCFlex και XTRUST-6G, αποτελούν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τον ρόλο της ΔΕΗ στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση», σημειώνεται χαρακτηριστικά.