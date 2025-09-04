ΗΠΑ: Οι Big Tech στον Κήπο των Ρόδων – Η πρόσκληση Τραμπ

«Ο πρόεδρος ανυπομονεί να καλωσορίσει κορυφαίους επιχειρηματικούς, πολιτικούς και τεχνολογικούς ηγέτες για αυτό το δείπνο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Σε μια επίθεση… φιλίας στη Βig Tech o Λευκός Οίκος προσκάλεσε τους επικεφαλής των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών στην πρώτη δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί στον Κήπο των Ρόδων μετά την πρόσφατ ανακαίνισή του.

Συγκεκριμένα, οι Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta Platforms, Τιμ Κουκ της Apple και Σάτια Ναντέλα της Microsoft αναμένεται να παραστούν σε μια εκδήλωση τεχνητής νοημοσύνης που θα διοργανώσει η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ την Πέμπτη και στη συνέχεια θα συνοδεύσουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε βραδινή δεξίωση στον Κήπο των Ρόδων.

Μεταξύ των συμμετεχόντων αναμένεται να είναι ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, οι Σεργκέι Μπριν και Σούνταρ Πιτσάι της Alphabet και ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ο Αλεξάντερ Γουάνγκ, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στον αγώνα δρόμου για την ΑΙ στη Meta, είναι επίσης μεταξύ των προσκεκλημένων.

Η Μελάνια Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ξεκινά μια προεδρική καμπάνια για να ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιούν την αναδυόμενη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Η προσπάθεια θα ενθαρρύνει επίσης τους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην τάξη, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

«Το Rose Garden Club στον Λευκό Οίκο είναι το πιο δημοφιλές μέρος στην Ουάσινγκτον, ή ίσως και στον κόσμο. Ο πρόεδρος ανυπομονεί να καλωσορίσει κορυφαίους επιχειρηματικούς, πολιτικούς και τεχνολογικούς ηγέτες για αυτό το δείπνο και τα πολλά δείπνα που θα ακολουθήσουν στη νέα, όμορφη βεράντα του Rose Garden», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, σε δήλωσή του στο The Hill, το οποίο πρώτο ανέφερε την εκδήλωση και τη λίστα των καλεσμένων, γράφουν οι FT.

Τραμπ και Big Tech

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει προσελκύσει ενεργά εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προώθηση της εγχώριας παραγωγής, με δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρικές δεσμεύσεις να συμβάλλουν στην προώθηση της κατασκευής κέντρων δεδομένων.

Έχει επίσης υποδείξει ότι ορισμένες εταιρείες – συμπεριλαμβανομένης της Apple – θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από τους προγραμματισμένους δασμούς του σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών, μετά την ανακοίνωση εκτεταμένων σχεδίων εγχώριας παραγωγής.

Ο Λευκός Οίκος έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι επιδιώκει να υποστηρίξει τους κορυφαίους κατασκευαστές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia και Advanced Micro Devices. Αυτές οι εταιρείες έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να επαναλάβουν την πώληση ορισμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, αφού εξασφάλισαν τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι οι συναλλαγές θα εγκριθούν.

