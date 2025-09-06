89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι επιχειρηματίες φιλοξενήθηκαν στο OT FORUM που πραγματοποείται και πάλι φέτος στο πλαίσιο της επετειακής 89ης ΔΕΘ, μεταφέροντας τον παλμό της διοργάνωσης.

Με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα, Αθανασία Ακρίβου, Ελένη Στεργίου και Γιάννη Μπασκάκη, έγιναν γόνιμες συζητήσεις γύρω από την καυτή επικαιρότητα και προέκυψαν ειδήσεις.

Σήμερα στο στούντιο του OT FORUM βρέθηκαν οι κ.κ.: Γιώργος Πεχλιβάνογλου, CEO Joltie, Eunice Group, Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO AKTOR, Νίκος Τσάφος, υφυπουργός ενέργειας, Γιώργος Κώτσηρας, υφυπουργός Οικονομικών, Γιάννης Τσακίρης, πρόεδρος ΕΤΕπ, Γιώργος Καρακούσης, αναπληρωτής CEO Εμπορικών Δραστηριοτήτων ΔΕΗ, Γιάννης Παπαχρήστου, CEO Υπερταμείου, Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO ΑΔΜΗΕ, Φάνης Σπανός, περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, Χριστίνα Αντωνίου, αντιπρόεδρος και CEO Daikin Hellas, Ντίνος Μπενρουμπή, Vice Chairman και CEO ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Γιώργος Μαργώνης, πρόεδρος και CEO Παπαστράτος, Μιχάλης Καρλούτσος – Γεώργιος Στρατηγός, Country Manager Greece Vice President Hard Rock International – Executive Director Hard Rock Athens IRC SA, Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων, Ευάγγελος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην υπουργός Εθνικής Αμυνας, πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Μπάρμπαρα Μοργκάντε, διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon του ομίλου Italgas, Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός Εργασίας, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Δένδιας, υπουργός Εθνικής Αμυνας.

Πεχλιβάνογλου: Σκοπός της Joltie να αναπτύξει ολοκληρωμένα δίκτυα ηλεκτροκίνησης

Για το όραμα της Joltie, θυγατρικής της Eunice Group, στον τομέα της ηλεκτροκίνησης μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Πεχλιβάνογλου, από το ΟΤ Forum.

Όπως είπε ο κ. Πεχλιβάνογλου όραμα της Joltie είναι «να αναπτύξει ολοκληρωμένα δίκτυα ηλεκτροκίνησης» και «να κάνει την ηλεκτροκίνηση πραγματικά προσβάσιμη σε περισσότερους».

Αναφερόμενος στα πλάνα της εταιρείας ο Γιώργος Πεχλιβάνογλου τόνισε την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην εταιρεία λέγοντας ότι «πρόκειται για μια συμφωνία που ανοίγει μια νέα σελίδα για την Joltie». «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μας αξιολόγησε και πλέον χρηματοδοτεί το όραμά μας ώστε να μπει η Ελλάδα στον χάρτη της ηλεκτροκίνησης», είπε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε ότι πρόκειται για χρηματοδότηση ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα απορροφηθούν σταδιακά σε βάθος τετραετίας.

Το μεγάλο στοίχημα για την Joltie είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα του προϊόντος, κατέληξε ο Γιώργος Πεχλιβάνογλου.

Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

Για την στρατηγική ανάπτυξη της Credia Bank και τα οφέλη για το ελληνικό δημόσιο, όπως και για το μετασχηματισμό της Aktor, μίλησε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Aktor.

Ο κ. Εξάρχου έδωσε έμφαση στη σημασία που έχουν η εξαγορά της HSBC Μάλτας για την Credia Bank και ο διπλασιασμός του μεγέθους της.

«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής με τη συναλλαγή με την HSBC Μάλτας, καθώς με την οριστικοποίηση της συμφωνία στις 15 Σεπτεμβρίου και την ολοκλήρωση γύρω στις 20 του μήνα, η Credia θα διπλασιάσει το μέγεθός της. Διπλασιάζουμε το book value της τράπεζας. Η κεφαλαιοποίησή της θεωρείται ήδη πολύ μεγάλη οπότε το γεγονός ότι χωρίς επιπλέον κεφάλαια από τους μετόχους, καταφέρνει να αποκτήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Μάλτας, είναι επίτευγμα», τόνισε ο κ. Εξάρχου.

«Κι αυτό έχει άμεση σχέση με την προοπτική. Εάν το ΤΧΣ αποφασίσει να αποεπενδύσει -που δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή του τώρα αλλά από την αρχή στην Αττική, συνολικά 36%-, το αποτέλεσμα για το ελληνικό δημόσιο θα είναι κερδοφόρο. Και αυτή θα είναι η πρώτη όπου το ΤΧΣ θα βγει κερδισμένο από μια τράπεζα ελληνική. Κι αυτό με κάνει περήφανο», σημείωσε ο ίδιος.

Για την AKTOR είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε πλέον μια από τις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές στην Ελλάδα. Έχει αυξηθεί κατά 300 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο και έχει καταφέρει να ξυπνήσει το τεχνικό θηρίο που βρισκόταν σε λήθαργο για ένα διάστημα. Όχι μόνο επιτυγχάνουμε τους στόχους αλλά τους υπερβαίνουμε. Αρκεί να δει κανείς πως προσφάτως παραδώσαμε το μέρος του έργου Πάτρα – Πύργος, ενώ προχωράμε την προέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά όπου δουλεύουμε τρεις βάρδιες, με στόχο να παραδοθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Σχετικά με τις εξαγορές Aktor Παραχωρήσεις και Prodea, ο επικεφαλής του ομίλου σημείωσε πως «η εξαγορά θα ολοκληρωθεί στις επόμενες λίγες ημέρες, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Η συμφωνία με την Prodea είναι πιο δύσκολη, καθώς αφορά 55 ακίνητα».

Σχετικά με το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης και σε άλλες χώρες, πέραν της Ρουμανίας, ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε ως παράδειγμα στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπου «εάν τελειώσει ο πόλεμος με το καλό και δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα δεν θα κινδυνεύσει τίποτα και κανείς και υπάρξει η ευκαιρία, μπορεί και να δραστηριοποιηθούμε».

Ο κ. Εξάρχου μίλησε ακόμη για τον στόχο της διαρκούς και κερδοφόρας ανάπτυξης, επισημαίνοντας: «Στις κατασκευές υπάρχουν περίοδοι με μεγάλο ανεκτέλεστο, και άλλες περίοδοι με ελάχιστο όπου τα περιθώρια κέρδους συρρικνώνονται και αναγκάζεσαι να δώσεις μεγάλες εκπτώσεις 35% έως 50% και 60%. Η διαρκής εξέλιξη και ο μετασχηματισμός διασφαλίζει ότι στις δύσκολες περιόδους δεν θα αναγκαστείς να δώσεις μεγάλες εκπτώσεις.

Τσάφος: Αναμένουμε από τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει για τον GSI

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ευρώπη, αλλά και τις τιμές της ενέργειας μίλησε στο ΟΤ FORUM ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Οπως είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, «υπήρχε μία ρυθμιστική απόφαση από την κυπριακή πλευρά, η οποία για να το πούμε έτσι πολύ απλά αναγνώριζε έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπήρχε μία πληρωμή από την κυπριακή πλευρά για αυτό το μεγάλο έργο που είναι υπό κατασκευή. Παράλληλα είχαμε κάποιες διαφορετικές δηλώσεις από μέλη της κυπριακής κυβέρνησης, οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε την εικόνα και να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η η στάση της κυπριακής κυβέρνησης»

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι η Αθήνα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τη Λευκωσία ώστε να αποσαφηνιστεί αυτή αυτή η εικόνα.

«Η Κύπρος είναι το ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς, το οποίο είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο σύστημα και αν σκεφτείτε ότι εμείς ως ελληνική κυβέρνηση λέμε ότι το να είμαστε εμείς στο άκρο της Ευρώπης μας κοστίζει, πόσο μάλλον σκεφτείτε τι επιπτώσεις έχει αυτό για μία χώρα που δεν είναι καν διασυνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό σύστημα. Οπότε υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και να ενσωματωθεί πλήρως η Κύπρος το στο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας», υπογράμμισε. Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση εδώ

Κώτσηρας: Έρχεται σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση, όχι παροχές

«Η χώρα μας, με τον κόπο των Ελλήνων και τις θυσίες, έχει καταφέρει να επιτύχει σημαντικά δεδομένα σταθεροποίησης του οικονομικού περιβάλλοντος και ανάπτυξης μέσω της αύξησης των εσόδων», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας.

«Δεν έχουμε γίνει ακόμα η χώρα του οικονομικού παραδείσου. Αν δεν στοχεύσουμε την μεγάλη εικόνα που είναι η σταθερότητα της οικονομίας μας σε δύσκολο περιβάλλον, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε και στο micro μοντέλο που είναι οι παρεμβάσεις στην καθημερινότητα. Η λογική μας είναι παρεμβάσεις σοβαρών δομικών χαρακτηριστικών και μόνιμες», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι αυξάνονται τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους, ο υφυπουργός είπε: «η πηγή των εσόδων είναι πολυποίκιλη. Σας είπα πολλούς τρόπους με τους οποίους έχουμε αύξηση των εσόδων. Για ποιο λόγο θέλουμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα, μέσω μείωσης της φορολογίας που είναι η κεντρική πολιτική της κυβέρνησης και μέσω της αύξησης των μισθών και των επενδύσεων; Για να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να έχει μεγαλύτερη διαθέσιμο εισόδημα».

Τσακίρης: Χρηματοδότηση 250 εκατ. για το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ

Για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην ανάπτυξη αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, από το στούντιο του ΟΤ Forum.

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη συμφωνία χρηματοδότησης της ΕΤΕπ με την ΕΥΔΑΠ σημειώνοντας ότι η λειψυδρία είναι απόρροια της κλιματικής αλλαγής. «Αυτό που βλέπουμε πλέον είναι ότι η νότια Ευρώπη θα υποφέρει, άρα για την ΕΤΕπ το νερό αποτελεί προτεραιότητα», είπε.

Πρόκειται για χρηματοδότηση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονται για την αναβάθμιση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ. Στόχος του προγράμματος χρηματοδότησης είναι να περιοριστούν οι απώλειες υδάτων, είπε ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, ο οποίος συμπλήρωσε ότι έτσι «βοηθάμε και το Κράτος μέσα από χρηματοδότηση για καλύτερη διαχείριση των υδάτων».

Οι λιγότερες απώλειες υδάτων μεταφράζονται σε περισσότερα έσοδα για τις εταιρείες υδάτων, μείωση εξόδων του διαχειριστή και περισσότερες θέσεις εργασίας, κατέληξε.

Σχετικά με την χρηματοδότηση της Eunice και το δίκτυο φορτιστών ηλεκτροκίνησης της Joltie, ο Γιάννης Τσακίρης είπε ότι η ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότηση είναι μικρή για τα δεδομένα της ΕΤΕπ αλλά εμβληματική για την Ελλάδα αφού θα επιτρέψει στην εταιρεία να μεγαλώσει το δίκτυο φορτιστών της.

Σε ερώτηση για την ισόρροπη ανάπτυξη που δεν θα στηρίζεται μόνο στον τουρισμό και το real estate, ο Γιάννης Τσακίρης σημείωσε ότι «εμείς πρέπει να δούμε πώς θα αναπτυχθούν παράλληλα και άλλοι τομείς» ώστε να υπάρχει ισορροπία στην αναπτυξιακή πορεία.

Τέλος, για το στεγαστικό πρόβλημα, ο κ. Τσακίρης διαπίστωσε ότι «το πρόβλημα είναι μεγάλο σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα» με την ΕΤΕπ να προχωρά σε χρηματοδοτήσεις πανευρωπαϊκά.

Καρακούσης: Θα «ζωντανέψουμε» τον χάρτινο λογαριασμό της ΔΕΗ

Για τους στόχους της ΔΕΗ, τον ψηφιακό λογαριασμό και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της επιχείρησης μιλά μεταξύ άλλων στο ΟΤ FORUM, ο Γιώργος Καρακούσης, αναπληρωτής CEO Εμπορικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ.

«Η πελατοκεντρικότητα είναι ένας από τους βασικούς μας πυλώνες», τόνισε ο κ. Καρακούσης.

Ο κ. Καρακούσης περιέγραψε τις αλλαγές που έχουν γίνει στα φυσικά κατάστημα με την ανάπτυξη του franchise: «Δεν έχει αλλάξει μόνο η εικόνα. έχει αλλάξει και ο τρόπος λειτουργίας. Έχουμε ανθρώπους που ξέρουν να εξυπηρετήσουν πολλά, πολύ πιο σύνθετα πράγματα, όπως αντλίες, όπως φωτοβολταϊκά στη στέγη και έχουν και την εμπειρία να διαχειριστούν κάθε είδους πελάτη».

Εξηγεί επίσης ότι το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν μερικά χρόνια: «Είναι πάρα πολύ γρήγορο και εκεί έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου και φυσικά το κομμάτι των ψηφιακών υπηρεσιών. Εκεί έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο κόσμο και προσπαθούμε σιγά-σιγά να στρέψουμε τον πελάτη μας, να εξοικειωθεί με αυτό».

Ερωτηθείς για τον ψηφιακό λογαριασμό, επισημαίνει ότι είναι διαδραστικό: «Φτιάξαμε ένα λογαριασμό που μπορείς να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι είναι όλα αυτά τα πράγματα μες στο λογαριασμό». Και αποκάλυψε ότι σύντομα θα ζωντανέψουν και τους χάρτινους λογαριασμούς της ΔΕΗ: «Επειδή ο χάρτινος λογαριασμός υπάρχει και θα υπάρχει, θα τον ζωντανέψουμε. Θα βάλουμε ένα qr code στο λογαριασμό και σκανάροντάς το θα βγαίνει ένας ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος θα σου περιγράφει τον λογαριασμό σου».

Παπαχρήστου: Το Υπερταμείο θα βοηθήσει στο νέο παραγωγικό μοντέλο

Για το αποτύπωμα του Υπερταμείου στη Θεσσαλονίκη, όπως και για το νέο επενδυτικό βραχίονά του, μίλησε ο Γιάννης Παπαχρήστου, CEO του Υπερταμείου.

«Η αλληλεπίδραση του ταμείου στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη», διευκρίνισε ο κ. Παπαχρήστου, κάνοντας αναφορά σε υποδομές όπως η προέκταση στο Λιμένα Θεσσαλονίκης, στη Μαρίνα Καλαμαριάς. «Το Υπερταμείο υποστηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τη Θεσσαλονίκη», υπογράμμισε ο κ. Παπαχρήστου.

Για την ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου, σημείωσε, μεταξύ άλλων πως «χρειάζονται επενδύσεις που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, ώστε να στραφεί η οικονομία μας και στη νέα οικονομία, όπως η βιοτεχνολογία, η αγροτεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη» και πρόσθεσε ότι με στόχο να στραφεί προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπερταμείο τέθηκε επικεφαλής για το έργο του AI Factory, «για την πρωτοβουλία για την τεχνοητή νοημοσύνη».

«Με αυτή την πρωτοβουλία καταφέραμε και μπήκαμε σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα βασιστούμε στις υποδομές του προγράμματος Δαίδαλος με data centers, ενώ θα προσφέρουμε τεχνογνωσία για να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις παρακάτω και να ‘περάσει’ και στους ανθρώπους κάθε όφελος».

Σύμφωνα με όσα τόνισε ο κ. Παπαχρήστου, «αποτελεί τον νέο επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου, το οποίο ξεκίνησε χρόνια πριν ως κάτι άλλο, αλλά τώρα εξελίσσεται ανάλογα με το τι ζητούν οι νέες συνθήκες. Στόχος είναι το επενδυτικό ταμείο να εξελιχθεί σε Sovereign Fund, να προχωρήσει σε επενδύσεις και να είναι ο καταλύτης που θα στρέψει το παραγωγικό μοντέλο σε νέους κλάδους ώστε να υπάρχει απόδοση και για τους πολίτες».

Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

Για την εμπλοκή που έχει προκύψει στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, τις διασυνδέσεις των νησιών αλλά και όλα τα άλλα projects που είναι σε εξέλιξη, μίλησε στο OT FORUM, ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ.

«Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε κανονικά, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτό που από την αρχή του καλοκαιριού είχαμε πει όταν σταματήσαμε να πληρώνουμε τον κατασκευαστή καλωδίου, ότι για να συνεχίσουμε την πληρωμή πρέπει οπωσδήποτε να βγουν οι κατάλληλες ρυθμιστικές αποφάσεις. Κάναμε 10 συσκέψεις με την Κομισιόν και τον ρυθμιστή όλο το καλοκαίρι. Θεωρούσαμε ότι είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα βγουν οι ρυθμιστικές αποφάσεις και δυστυχώς είχαμε αυτή την έκπληξη στο τέλος», εξήγησε ο κ. Μανουσάκης, προσθέτοντας πως «σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, χωρίς τη ρυθμιστική απόφαση που αναμένουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε την επόμενη δόση του κατασκευαστή και αυτό σίγουρα δημιουργεί ένα μεγάλο κίνδυνο για τη συνέχεια του έργου, καθώς ο κατασκευαστής όπως ενημέρωσε και ο ίδιος όταν μίλησε με τους επενδυτές έχει κάποιο συγκεκριμένο capacity με βάση τα χρήματα που έχει λάβει για να συνεχίσει την κατασκευή».

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση την οποία αναμένουμε, τόνισε ότι πρόκειται για περίπλοκα τεχνικά θέματα και εξήγησε: «Υπάρχει μία απόφαση που λέγεται απόφαση εσόδου που επί της αρχής λέει ότι θα σου δώσει [χρήματα]. Μετά υπάρχει μία άλλη απόφαση που λέει τόσα χρήματα θα είναι το Σεπτέμβριο, τόσα τον Οκτώβρη. Αυτή η δεύτερη απόφαση δεν βγαίνει, άρα χρήματα δεν υπάρχουνε. Εκεί είμαστε», τόνισε.

Αναφερόμενος στη διασύνδεση της Κρήτης είπε ότι «στην πραγματικότητα η λειτουργία της διασύνδεσης έχει ξεκινήσει και όπως είπαμε και με τον υπουργό, στα τέλη Οκτωβρίου, ή αρχές Νοεμβρίου, θα εγκαινιάσουμε αυτό το ιστορική σημασίας έργο στο Ηράκλειο».

Ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε παράλληλα ότι ωριμάζει και η διασύνδεση με την Ιταλία, ενώ όσον αφορά τα νέα project που έχει ο ΑΔΜΗΕ στα σκαριά, ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει τις Κυκλάδες, «που δεν είχαμε διασυνδέσει ως τώρα, δηλαδή τη Σέριφο, τη Μήλο, τη Φολέγανδρο και τη Σαντορίνη».

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ο καλωδιακός διαγωνισμός για τα Δωδεκάνησα αλλά και για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και αναμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο εξελίξεις για αυτούς τους διαγωνισμούς.

Σπανός: Οι 5 προκλήσεις για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ο σχεδιασμός για πανεπιστήμιο

Για τα μεγάλα ζητήματα που «καίνε» την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, αλλά και την επιδίωξη και τις κινήσεις που γίνονται για δημιουργία φερώνυμου πανεπιστημίου, μίλησε ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός στο OT FORUM

ο κ. Σπανός επεσήμανε τις μεγάλες προκλήσεις της περιφέρειας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «είναι υποδομές, κυρίως οδικές, όπως το Λαμία – Καρπενήσι, οι οδικοί άξονες Εύβοιας, το Διοικητήριο της περιφέρειας, το νερό ύδρευσης και άρδευσης -έχουμε σχεδιάσει φράγματα και μεγάλα εγγειοβελτιωτικά-, το δημογραφικό, που είναι και η μεγάλη πληγή της ελληνικής επαρχίας, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, καθώς είμαστε η μόνη περιφέρεια που δεν έχει φερώνυμο πανεπιστημιακό ίδρυμα».

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους του OT πώς κρίνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας κα συγκεκριμένα τη συγχώνευση δημοτικών εταιρειών, ο κ. Σπανός είπε: «Κατ΄αρχάς, είναι εξαιρετικά σημαντικό και χρήσιμο το ότι υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο περιλαμβάνει σειρά μεγάλων έργων ύδρευσης και άρδευσης, τη μεγάλη καινοτομία όσον αφορά το νόμο για τις ΔΕΥΑ. Πρέπει, πιστεύω, να παραμείνει σε εθελοντική βάση, να μην είναι υποχρεωτική η συγχώνευση, και βέβαια στη βάση της κατανάλωσης, που θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι πολίτες αλλά και αγρότες με κίνητρα και εκπαίδευση».

«Αυτήν τη στιγμή η Στερεά Ελλάδα είναι ένα κόμβος: τη διατρέχει ο ΠΑΘΕ, ο Ε65, κατασκευάζεται ο διαγώνιος άξονας Αμφισσα – Μπράλος και είναι ante portas η μεγάλη παράκαμψη της Xαλκίδας που θα δώσει ανάσα σε όλο τον νομό», σημείωσε ο περιφερειάρχης, αναφορικά με την εξέλιξη των έργων υποδομών στην περιφέρεια.

Πρόσθεσε, όμως, ότι «η Εύβοια είναι ένα νησί με αντίστοιχες ανάγκες όπως η Κρήτη. Χρειάζεται έναν κεντρικό άξονα που θα διατρέχει όλο το νησί».

Σε σχέση με τη δημιουργία ενός Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, ο κ. Σπανός σημείωσε πως «δεν είμαστε δογματικοί σε σχέση με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Θα υποδεχόμασταν με χαρά και ένα σωστά οργανωμένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στο οποίο θα συμμετείχε και η περιφέρεια. Αυτή είναι η επιθυμία μας».

Zαχαράκη: Αδειοδοτήθηκαν πανεπιστήμια, όχι προγράμματα σπουδών

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα προγράμματα σπουδών τους, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά και την επιστροφή του αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, μίλησε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη.

Ερωτηθείσα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αφού διευκρίνισε ότι η λειτουργία τους βασίζεται σε νόμο που έχει κριθεί από το ΣτΕ, ανέφερε ότι η αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έγινε με αυστηρά κριτήρια, σημειώνοντας ότι η ίδια αρχή είναι αυτή που με τον ίδιο τρόπο αδειοδοτεί και τα ελληνικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

«Αδειοδοτήθηκαν πανεπιστήμια και όχι προγράμματα σπουδών», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως «έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο 40ημερο, όλα εξαρτώνται από την αρμόδια αρχή» προσέθεσε, και είπε ότι είναι η πρώτη εφαρμογή του νόμου:« Kάθε αρχή είναι απαιτητική, είναι λογικό να εκφράζουμε προβληματισμούς, αλλά ο χρόνος θα δείξει πώς θα λειτουργήσει».

Αναφερόμενη στη φοιτητική στέγη που αναδεικνύεται σε «πονοκέφαλο» γονέων και φοιτητών, είπε ότι διπλασιάστηκε φέτος το επίδομα φοιτητικής στέγης και από 42 εκατ. ευρώ έφτασε στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια ανακαίνισης των υπαρχουσών φοιτητικών εστιών και η δημιουργία νέων μέσω ΣΔΙΤ.

Παράλληλα, σημείωσε και την προσπάθεια που γίνεται για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων, λέγοντας ότι «υπάρχουν ακόμη μεγάλες προκλήσεις στις υποδομές».

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση είπε ότι δεν είναι «τιμωρητική» και ότι υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως προς αυτή: «Πέραν των πειθαρχικών η αρχική στόχευση δεν είναι τιμωρητική, είναι σημαντικό να έχω έναν κρίσιμο άνθρωπο να μπορεί να με καθοδηγήσει».

Ερωτηθείσα για την επιστροφή στην Αθήνα του αρχιεπισκόπου Δαμιανού και άλλων εννέα μοναχών από την Μονή Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, έκανε λόγο για εξέλιξη που βοηθάει.

Αντωνίου: Η νέα εποχή της αντλίας θερμότητας

Περνάμε στη νέα εποχή της αντλίας θερμότητας είπε η αντιπρόεδρος και CEO Daikin Hellas Χριστίνα Αντωνίου, μιλώντας στο ΟΤ FORUM.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ η ίδια σημείωσε ότι σε αυτήν τη νέα εποχή, «οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα παίξουν έναν ρόλο», όπως γίνεται και στην Ευρώπη, αν και πρόσθεσε πως «είμαστε ακόμη στην αρχή».

Όπως εξήγησε η κα Παπακωνσταντίνου «Είχα δει αυτήν την ευκαιρία και ως Daikin Hellas έχουμε κάνει συνεργασία με ΔΕΗ εδώ και 4 χρόνια» Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «δημιουργήσαμε ένα πρωτοποριακό προϊόν σε καταναλωτή», ενώ επισήμανε ότι το συγκεκριμένο «Θα εξελιχθεί και άλλο μέσα στα επόμενα χρόνια».

Μάλιστα, η ίδια εξήγησε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα προϊόν ως υπηρεσία, όπως για παράδειγμα το να γίνει χρήση ως leasing μια αντλία θερμότητας.

Η κα Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στη χρησιμότητα των επιδοτούμενων προγραμμάτων. Όπως είπε, «τα επιδοτούμενα προγράμματα έχουν εντατικοποιηθεί μετά από από τον κορονοϊό και βοηθούν την είσοδο νέων τεχνολογιών μέσα στην αγορά», προσθέτοντας ότι «έχουν ωφελήσει πολύ την αγορά μας και τον κλάδο μας, γιατί υπήρξε κινητικότητα για κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας».

Την ίδια στιγμή, η ίδια σημείωσε πως «η αγορά είναι κατακερματισμένη εδώ και πάνω από 25 χρόνια, μετά και την είσοδο των κινέζικων εταιρειών», σημειώνοντας ότι υπάρχουν πάνω από 80 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μια αγορά 400.000 μηχανημάτων.

Η CEO της Daikin Hellas συμπλήρωσε πως «υπάρχει και αταξία στην αγορά», κάνοντας λόγο για «ένα φαινόμενο ότι όλοι πιστεύουν πως όλα είναι το ίδιο (σ.σ. προϊόντα) και όλα γίνονται στην Κίνα».

Όπως εξήγησε, η Daikin δραστηριοποιείται για πάνω από 70 χρόνια στην Ευρώπη: «Σχεδιάζει και παράγει μέσα στην Ευρώπη από την Ευρώπη και για την Ευρώπη». Για αυτό και ζήτησε να υπάρξει ένα πλαίσιο προστασίας -μέσω της πιστοποίησης- για να καταλαβαίνει τις διαφορές ο καταναλωτής.

Μπενρουμπή: Ο Flyover θα παραδοθεί εντός χρονοδιαγράμματος

Για τα σημαντικά έργα της METKA στην πόλη της Θεσσαλονίκης μίλησε ο Ντίνος Μπενρουμπή, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της METKA.

«Καταρχήν χαίρομαι γιατί όσα είχα πει πέρυσι, από το στούντιο του OT Forum, έγιναν πραγματικότητα σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων της ΜΕΤΚΑ, είπε ο Ντίνος Μπενρουμπή καθώς η εταιρεία διπλασιάζει τα ετήσια αποτελέσματά της. «Όπως είχαμε δεσμευτεί απέναντι στους μετόχους μας».

Ειδικότερα για τα έργα της ΜΕΤΚΑ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπενρουμπή τόνισε ότι εκτός από τον Flyover της πόλης, υπάρχει και το έργο κατασκευής 19 σχολείων μέσω ΣΔΙΤ σε 9 δήμους, ένα έργο που χαρακτήρισε σημαντικό τόσο για την Παιδεία όσο και για την ίδια την πόλη.

Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της METKA το έργο του Flyover έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί.

Σχετικά με τον Προβλήτα 6 του Λιμένα Θεσσαλονίκης, ο Ντίνος Μπενρουμπή είπε ότι από την πλευρά της ΜΕΤΚΑ, σαν αναδόχου, «είμαστε πολύ κοντά στην τελική υπογραφή σε λίγες εβδομάδες».

Ερωτηθείς σχετικά με τη Μetlen ο κ. Μπενρουμπή είπε ότι στο μυαλό του Ευάγγελου Μυτιληναίου είναι το Λονδίνο και ο FTSE 100. Κάποτε όμως, όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε για το Λονδίνο στο πίσω πίσω μέρος του μυαλού του ήταν το να μπει και η ΜΕΤΚΑ, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

«Είναι σημαντικό να πειστεί ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και φυσικά οι μέτοχοι ότι η ΜΕΤΚΑ εκπληρώνει αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει και ότι και ο κλάδος γενικά αξίζει τον κόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Μαργώνης: Τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν από 400 εκατ. σε 600 εκατ. οι εξαγωγές της Παπαστράτος

Για τη νέα πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ανέλαβε η Παπαστράτος, τους σχεδιασμούς της εταιρείας, αλλά και για το πώς αξιολογεί το νέο πλαίσιο της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού, μίλησε ο Γιώργος Μαργώνης, πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος.

Συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ τόνισε πως η πρωτοβουλία με σύνθημα «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους» όσον αφορά το κάπνισμα από ανηλίκους, συνδέεται με τον αντικαπνιστικό νόμο και με το εθνικό σχέδιο κατά του καπνίσματος. Οπως είπε, χαρακτηριστικά, ο κ. Μαργώνης, όσον αφορά τις προσδοκίες για αυτή της πρωτοβουλία, «πιστεύω ότι θα είναι αποτυχία εάν έστω και ένα προϊόν καπνού ή νικοτίνης πάει σε χέρια ανηλίκων».

Αναφορικά με την ίδια την εταιρεία και τις προοπτικές, ο κ. Μαργώνης είπε: «η χρονιά που πέρασε απέδειξε ότι οι στραγηικές μας επιλογές αποδίδουν, άρα διευρύναμε την παρουσία μας σε διεθνείς αγορές, αναβαθμίσαμε τις παραγωγικές μας ικανότητες και βάλαμε τις βάσεις για ακόμα καλύτερες επόμενες χρονιές».

Επίσης, την προηγούμενη χρονιά η Παπαστράτος πλησίασε τα 400 εκατ. ευρώ σε εξαγωγές, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της εταιρείας, και ο επόμενος στόχος με τις νέες μηχανές που πρόκειται να παραλάβει η εταιρεία και τη νέα αποθήκη για να αποθηκεύονται τα προϊόντα, στόχος είναι τα 400 εκατ. να γίνουν 600 τα επόμενα χρόνια.

Ερωτηθείς για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού, ο κ. Μαργώνης είπε χαρακτηριστικά: «Αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε ένα σταθερό και ξεκάθαρο φορολογικό πλαίσιο» και πρόσθεσε πως μια αλλαγή δεν θα ήταν απαραίτητη αυτήν τη στιγμή.

Στρατηγός: Το έργο θα αλλάξει την εικόνα του τουρισμού στη χώρα μας

Για ένα έργο που θα είναι μοναδικό στο είδος του στα τουριστικά συγκροτήματα της Ευρώπης μίλησε ο κ. Γιώργος Στρατηγός, Executive Director Hard Rock Athens IRC SA.

«Το Hard Rock Hotel και Casino είναι ένα Ιntegrated Resort Complex και αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του τουριστικό συγκρότημα, που δεν υπάρχει αντίστοιχο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και το οποίο έρχεται να δημιουργήσει μια καινούργια εικόνα και αντίληψη σε αυτό που κατανοούμε ως τουρισμό και ψυχαγωγία. Είναι ένα προϊόν που συναντάμε στην Αμερική και την Ασία αλλά στην Ευρώπη θα το δούμε για πρώτη φορά και θα αλλάξει την εικόνα που έχουμε συνολικά», είπε ο κ. Στρατηγός.

Ο ίδιος, αναφερόμενος στα memorabilia της Hard Rock, είπε: «H Hard Rock έχει μια τεράστια συλλογή από memorabilia, η οποία ενώ δεν έχει πραγματική αξία, το χρηματιστηριακό value των εκθεμάτων της ξεπερνά τα 250 εκατ. δολάρια. Έτσι και εδώ, όπως σε όλα τα locations που φέρουν το όνομα Hard Rock , θα υπάρχουν τα memorabilia διάσπαρτα σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου και όλων των υπόλοιπων χρήσεων που προανέφερα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα και τις προσεγγίσεις με έμφαση στο ελληνικό στοιχείο»,

Σε ό, τι αφορά αυτή καθεαυτή την επένδυση τόνισε: «Είναι μια επένδυση που θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ και αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ. Έχουν ήδη δημιουργηθεί εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Προβλέπεται ότι το σύνολο των θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια της ανάπτυξης θα αγγίξει τις 3000 και αναμένουμε έναν αριθμό μεταξύ 2.800 και 3.500 χιλιάδες και κατά την διάρκεια του operation όταν θα μπει πλέον σε λειτουργία».

Δούκας: 1 στους 2 δήμους στα πρόθυρα χρεοκοπίας

Το 50%-60% των δήμων της χώρας είναι στα όρια της χρεοκοπίας, ενώ δεν έχουμε χρήματα για να φτιάξουμε τα σχολεία, για αναπλάσεις ακόμα και για τους μισθούς των υπαλλήλων μας, είπε ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που αφορά τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την Β. Όλγας ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην επίθεση που έχει δεχθεί ο δήμος από τρία υπουργεία που προέβησαν σε κοινή ανακοίνωση και ότι υπάρχει «μια αντιπαράθεση πολιτική και με τον πρώην δήμαρχο Κ. Μπακογιάννη».

Είπε χαρακτηριστικά: «έχω την τιμητική μου και νομίζω ότι αυτό είναι μία πολιτική σκοπιμότητα, ένα καπρίτσιο, διότι ήταν μία προεκλογική δέσμευση που δεν θέλουνε να προχωρήσει, διότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην ανοίξει η Όλγας. Έτσι κι αλλιώς ο σχεδιασμός ήταν για δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Το κατασκευάζει η εταιρεία η οποία είναι η κυβερνητική Ανάπλαση ΑΕ στην οποία εμείς δεν έχουμε λόγο, δε συμμετέχουμε ως δήμος».

Και πρόσθεσε: «Τα αρχαία αποκαλύφθηκαν και όλες οι εργασίες για την ανάπλαση και για τα αρχαία γίνονται από την κυβερνητική εταιρεία σε συνεργασία με το Υπουργείο και εμείς κάναμε μία κυκλοφοριακή ρύθμιση. Επιστήμονες την κάνανε με πραγματικές μετρήσεις που θέλουμε να εφαρμόσουμε στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας». Τώρα το επόμενο βήμα είναι εάν θα δοθεί έγκριση στο σχέδιο του δήμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αυτό είναι «ελληνικό φαινόμενο» όπως το χαρακτήρισε ο δήμαρχος, δηλαδή η έγκριση σχεδίων που εκπονεί ένα εκλεγμένος φορέας όπως η δημοτική αρχή από έναν διορισμένο από την κυβέρνηση φορέα.

Για τα έργου του Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε σε δύο ζητήματα: Το πρώτο είναι ότι επιλέχθηκε μία πλατεία αντί να υπάρξει επιλογή ενός χώρου που ήταν ήδη άμεσα διαθέσιμος και είχε μπροστά το Αρχαιολογικό Μουσείο και πολύ μεγάλη δυνατότητα (σ.σ. οδός Τοσίτσα), όπως συμβαίνει σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη και δεύτερον ότι το έργο εξαρχής υλοποιείται λάθος από την κατασκευαστική εταιρεία και όπως έχει φτιαχτεί το εργοτάξιο, για αυτό και οι κάτοικοι κερδίζουν στα δικαστήρια, καθώς δεν μπορούν να περπατήσουν με ασφάλεια στους χώρους, πέφτουν πάνω σε λαμαρίνες.

Αναφερόμενος στην ανάπλαση στον Βοτανικό ο κ. Δούκας είπε ότι είναι «ένα πολύ μεγάλο έργο που δημιουργεί μία νέα γειτονιά που φτιάχνουμε σε 220 στρέμματα (..) ένα τεράστιο χώρο πρασίνου, με δρόμους (…) θα φτιάξουμε και την Ιερά Οδό ξανά, αλλά ταυτόχρονα και πάρκα και βεβαίως 2 + 1 γήπεδα, το ποδοσφαιρικό του Παναθηναϊκού, το γήπεδο του ερασιτέχνη και ένα μικρό δικό μας και μια πισίνα.

Σε σχέση με το πρόβλημα της στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας τόνισε ότι είναι μεγάλο επίτευγμα ότι ο δήμος πήρε στα χέρια του το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, που θα είναι 700 θέσεων ενώ ανάσα θα δώσουν και οι χώροι σε Κλαυθμώνος και Βαρβάκειο και ένας άλλος χώρος λίγο ψηλότερα.

Αποστολάκης: Προφάσεις τα της Κύπρου για την καθυστέρηση στο καλώδιο

Για την αμυντική βιομηχανία, για την εμπλοκή που έχει προκύψει στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και τις διεργασίες στο εγχώρια πολιτική σκηνή, μίλησε στο OT FORUM ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Για την αμυντική βιομηχανία, ο κ. Αποστολάκης είπε ότι όταν «σου δίνονται ευκαιρίες να βελτιώσεις τις αμυντικές σου δυνατότητες και να έχεις ένα καλό ξεκίνημα για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και μάλιστα με ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι η καλύτερη επιλογή είναι να το αξιοποιήσεις».

Σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου ο κ. Αποστολάκης είπε ότι είναι προφάσεις τα της Κύπρου για την καθυστέρηση στο καλώδιο. «Λειτουργήσαμε υποχωρητικά και το ιταλικό πλοίο για την όδευση του καλωδίου ζήτησε άδεια από την Τουρκία (…) εγώ θεωρώ ότι όσο καθυστερούμε, τόσο χάνουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αφενός, αλλά δημιουργούμε και ένα ιστορικό προηγούμενο που αφήνουμε περιθώρια στην Τουρκία κάθε φορά να να έρχεται και να λέει ότι δεν θα γίνεται τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν δεν το κρίνω εγώ».

«Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία έχει μία εξαιρετικά γεωπολιτική θέση, έχει μία εξαιρετική διπλωματική ταυτότητα, την οποία πρέπει να την αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάνοντας φίλους και εξασφαλίζοντας σχέσεις με όλους καλές», είπε ο κ. Αποστολάκης.

Μπάρμπαρα Μοργκάντε: Έτοιμοι για βιομεθάνιο, ετοιμαζόμαστε για υδρογόνο

H Enaon υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1 δισεκατομμύριου ευρώ στην Ελλάδα, για δημιουργία νέων δικτύων και ψηφιοποίηση του υπαρχόντος, είπε η διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon του ομίλου Italgas, Μπάρμπαρα Μοργκάντε.

Τόνισε ότι η ανταπόκριση της αγοράς υπήρξε ιδιαίτερα θετική καθώς πέρυσι η Enaon δέχθηκε 31.000 αιτήσεις νέων συνδέσεων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Φέτος αναμένουμε τουλάχιστον 45.000 νέες αιτήσεις», σημείωσε για να καταλήξει ότι «αυτό δείχνει ότι υπάρχει δυναμική στην αγορά».

Η κα. Μοργκάντε σημείωσε ότι το δίκτυο είναι έτοιμο για την υποδοχή και διάθεση βιομεθανίου, ενώ στα πλάνα της εταιρείας είναι και η έγχυση υδρογόνου. Σχετικά με το υδρογόνο διευκρίνισε ότι αυτή την περίοδο γίνεται αξιολόγηση του δικτύου, καθώς ορισμένα τμήματα είναι παλαιά και γίνονται οι απαιτούμενες αντικαταστάσεις. «Από τα μέσα του 2026 θα γνωρίζουμε το ποσοστό έγχυσης υδρογόνου που θα είναι συμβατή με το δίκτυο», είπε.

Υπάρχει πολιτική βούληση να δοθεί η έγκριση για παραγωγή βιομεθανίου στην Ελλάδα και αυτό να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς, είπε η Μπάρμπαρα Μοργκάντε.

Η κα. Μοργκάντε αναφέρθηκε και στην πρόθεση της Enaon να προχωρήσει σε ομογενοποίηση των τιμολογίων ανεξάρτητα από γεωγραφικές περιοχές, στοιχείο που θα βοηθήσει στην απλοποίηση της διαχείρισης. Ωστόσο, όπως είπε η διαδικασία αυτή απαιτεί περισσότερο χρόνο για να εφαρμοστεί για τις επιχειρήσεις αλλά είναι σαφώς πιο εύκολο να γίνει στα τιμολόγια των νοικοκυριών.

Καραγκούνης: Είμαστε σε διαβούλευση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπερίληψης περισσότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Ελλάδα άφησε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

«Είμαστε στη διαδικασία διαβούλευσης ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας» είπε ο ίδιος, μιλώντας στους δημοσιογράφους του ΟΤ.

Ο υφυπουργός παραδέχθηκε πως «είμαστε χαμηλά» σε ό,τι αφορά το ποσοστό των ΣΣΕ που υπάρχουν στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι «αυτές που υπεγράφησαν ήταν αρκετά καλές για τους εργαζομένους», καθότι ήταν πάνω από 950 ευρώ που είναι ο κυβερνητικός στόχος του κατώτατου μισθού το έτος 2027.

Ερωτώμενος σχετικά με τη συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι «φέρνουμε νομοσχέδιο για την Υγεία και την Ασφάλεια και κάνουμε πιο σφιχτό το πλαίσιο για να τα μειώσουμε».

Αναφορικά με το «καυτό» θέμα του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, το οποίο φέρνει το 13ωρο σε έναν μόνο εργοδότη και έχει συναντήσει πλήθος αντιδράσεων, ο κ. Καραγκούνης υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής.

«Ο νόμος προβλέπει ακόμη μια ώρα υπερωριακής απασχόλησης» σε σχέση με το σήμερα επισήμανε ο υφυπουργός, συμπληρώνοντας ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι περιορισμοί των 150 ωρών κατ’ έτος και το όριο των 48 ωρών ανά εβδομάδα, όπως και οι 11 συνεχόμενες ώρες ανάπαυσης σε μία ημέρα. «Αυτό δεν αλλάζει και τώρα προσθέτουμε 1 ώρα απασχόλησης» συμπλήρωσε ο κ. Καραγκούνης, ενώ σε άλλο σημείο ισχυρίστηκε ότι το παραπάνω αποτέλεσε αίτημα των εργαζομένων, οι οποίοι απευθύνονταν προς το υπουργείο.

Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Η πιο σημαντική προτεραιότητα, που έχουμε μπροστά μας είναι η ανάγκη να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να κάνουμε ένα παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με ισχυρότερο ρόλο της βιομηχανίας, της καινοτομίας, της εφαρμοσμένης έρευνας, της εξωστρέφειας, τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο OT FORUM.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση στα χρόνια που κυβερνά είναι η πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας. «Το λοιπόν ότι δημιουργήθηκαν τα τελευταία 6 χρόνια 500.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία έχει πέσει από το 18% κάτω από το 8%», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής πληρώνουμε το είδος της οικονομικής ανάπτυξης που έχουμε για πολλές δεκαετίες. Η Ελλάδα ζει έως τώρα κυρίως από τον τουρισμό και το Real Estate και σε ένα βαθμό και από τη ναυτιλία. Χωρίς να χαλάσουμε την θετική πορεία του τουρισμού, πιστεύω βαθύτατα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη βιομηχανία.

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός είναι εθνική υπόθεση και είναι ένα πεδίο κοινωνικών και πολιτικών συγκλίσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες, σημείωσε ο ίδιος. «Δεν είναι ανάγκη να τσακωνόμαστε όλα τα κόμματα για τα πάντα. Υπάρχει αυτό το οποίο είναι κεντρικός πολιτικός στόχος και θα άξιζε να τον υπηρετήσουμε όλοι μαζί ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί και το αντιλαμβάνεται».

Σε σχέση με το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: «Έχει έρθει μία πρόταση με την οποία προσωπικά ταυτίζομαι πλήρως. Είναι το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο που είναι ένας τρόπος πληρωμής και ενίσχυσης από την ηλεκτροπαραγωγή που θα κάνουν οι ίδιοι οι βιομήχανοι αυτού του χώρου στο μέλλον. Πιστεύω ότι είναι μία αρκετά ρεαλιστική λύση. Είναι λιγότερο επώδυνη από άποψη δημοσιονομικού κόστους και θα την υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις μέσα στο υπουργικό συμβούλιο».

Τέλος αναφέρθηκε και στα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το 2005 μέχρι το 2019 που δόθηκαν για μεγάλες επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν: «Με βάση τον νόμο πρέπει να μαζέψουμε πίσω τα χρήματα. Ξέρετε, δεν είναι απλή διαδικασία όταν το πρωτοείπα, κάποιοι είπαν ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα δεν θα κάνετε τίποτα. Μέχρι στιγμής έχουμε μαζέψει 66 εκατομμύρια. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μαζέψουμε και το τελευταίο ευρώ, γιατί έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε».

Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς

«Χρειαζόμαστε το σύνολο του ανθρώπινου κεφαλαίου που μπορούμε να παρατάξουμε, ουδείς περισσεύει» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι θα προσελκυθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη εκτός στρατιωτικών ακαδημιών, δηλαδή στελέχη από την αγορά και όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «αυτό το κάνουν όλοι οι προηγμένοι στρατοί στον κόσμο» και ότι «το λάθος είναι ότι δεν το έχουμε κάνει κι εμείς».

Αναφερόμενος στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «για πρώτη φορά έχει ανακοινωθεί και υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στο τι θα γίνει τα επόμενα 20 χρόνια, άρα οποιοσδήποτε θέλει να επενδύσει στην εθνική άμυνα και ιδίως αναφερόμαστε σε ένα ελληνικό οικοσύστημα, είναι καλοδεχούμενος».

Ο υπουργός αναφερόμενος στα διάφορα αμυντικά συστήματα τόνισε ότι «εδώ θέλουμε να παράξουμε συστήματα, δεν θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε συστήματα» και επισήμανε ότι «αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα οι ανάγκες και αν δεν έχεις τη δυνατότητα της αλλαγής να τις κάνεις μόνος σου και περιμένεις να παραγγείλες από έξω, είσαι χαμένος».

Πρόσθεσε δε εμφατικά ότι «αυτές οι αλλαγές έπρεπε να είχαν γίνει» και ότι «έχουμε αργήσει. Αυτή είναι η αλήθεια (…) η ελπίδα μας είναι αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε στο jump start, δηλαδή να πηδήσουμε, να πάμε πιο μακριά ξεκινώντας από την έναρξη για να μπορούμε να διδαχθούμε από τα λάθη των άλλων».

Έκανε λόγο επίσης για ένοπλες δυνάμεις που θα αξιοποιούν στρατεύσιμους που έχουν επαγγελματικά προσόντα υψηλά ή ένα γνωστικό αντικείμενο που μας χρειάζεται, διδακτορικά στις νέες τεχνολογίες, θα κάνουν μία θητεία στην οποία θα αξιοποιούνται. Στην ίδια κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν με ειδική διάταξη και απόστρατοι αξιωματικοί οι οποίοι έχουν γνώση τεχνολογιών και έχουν τελειώσει πανεπιστήμια του εξωτερικού με έξοδα του ελληνικού κράτους που τους έχει δώσει μια σημαντική τεχνογνωσία ώστε όλοι αυτοί να συμβάλουν στην προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας πραγματικότητας για τις ένοπλες δυνάμεις.

Στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «η Τουρκία είναι ένας σοβαρός γεωπολιτικός παράγοντας» και ότι «η Ελλάδα σέβεται την Τουρκία, την υπολογίζει, αλλά από κει και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι το μέγεθος της Τουρκίας θα υποχρεώσει την Ελλάδα, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, να αποστεί τις πάγιες εθνικές θέσεις».

Ως νομοσχέδιο τομή για τις Ένοπλες Δυνάμεις χαρακτήρισε ο Ν. Δένδιας το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου το οποίο, όπως είπε, θα είναι βασικό στοιχείο στην Ατζέντας 2030 και θα κατατεθεί στο υπουργικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο με στόχο να γίνει νόμος του κράτους έως τα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου.

Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα αφορούν την καριέρα των αξιωματικών, των υπαξιωματικών, των ΕΠΟΠ, το νέο μισθολόγιο, τις στρατιωτικές σχολές, τη θητεία, την εφεδρεία και θα έχει και διάφορες άλλες συμπληρωματικές διατάξεις. Όπως για τη στρατιωτική Δικαιοσύνη, το νέο μεγάλο οικιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο τέλος της θητείας στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία «για να αποφύγουμε κακώς κείμενα του παρελθόντος», και προφανώς τα νέα καράβια και τα νέα συστήματα θα είναι πιο εξελιγμένα. «Ουδείς θα υπηρετεί στο πολεμικό ναυτικό ή την πολεμική αεροπορία εάν δεν έχει πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες που να αντιστοιχούν τις ανάγκες μας σε αυτά τα δύο όπλα», είπε χαρακτηριστικά.

