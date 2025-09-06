89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Mειώσεις φόρων και στήριξη συντάξεων περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ απόψε.

Ειδικότερα οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι:

-Μείωση φορολογικών συντελεστών, πλην του εισαγωγικού 9% κατά δύο μονάδες για όλους τους φορολογούμενους.

-Μείωση των συντελεστών κατά δύο μονάδες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Ο συντελεστής από 20% θα γίνει 18% αν υπάρχει ένα παιδί, 16% αν υπάρχουν δυο, στο 9% για τους τρίτεκνους. Θα μηδενίζεται σε οικογένειες με 4 παιδιά. Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

-Μειώνεται ο συντελεστής 44% που εφαρμόζεται σήμερα για εισοδήματα από 40.000 ευρώ και πάνω στο 39% για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ

-Καθιερώνεται μηδενικός φόρος για νέους εργαζομενους έως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ.

Με 15.000 ευρώ εισόδημα το ετήσιο όφελος είναι 1.283 ευρώ και με 20.000 ευρώ το ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Με συντελεστή 9% αντί 22% θα φορολογούνται οι νέοι από 25 έως 30 ετών για εισοδήματα εως 20.000 ευρώ

-Θεσπίζεται ένας νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

-Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.

-Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

-Μειώνεται κατά το ήμισυ το 2026 και καταργείται το 2027 η προσωπική διαφορά για 600.000 συνταξιούχους

-Μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους

– Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.