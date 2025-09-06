89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

89η ΔΕΘ 06.09.2025, 19:36
89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
Η πιο σημαντική προτεραιότητα, που έχουμε μπροστά μας είναι η ανάγκη να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να κάνουμε ένα παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με ισχυρότερο ρόλο της βιομηχανίας, της καινοτομίας, της εφαρμοσμένης έρευνας, της εξωστρέφειας, τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ Χρήστο Κολώνα. Ελένη Στεργίου και Γιάννη Μπασκάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το ίδιο θέμα τίθεται ενδεχομένως με λίγο διαφορετικές οπτικές, και από τις ίδιες τις παραγωγικές δυνάμεις και από την αντιπολίτευση, ενώ χθες άκουσα τον κύριο Τσίπρα που το έθεσε και αυτός. Υπάρχει  ένα οξύ πολιτικό κλίμα, μια πολύ μεγάλη πόλωση. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί και να ξεπεραστεί από μια κοινή στρατηγική της χώρας προς το αύριο προς το 2030 για να κάνουμε πράξη ένα εθνικό σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση μαζί με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος».

Η μείωση της ανεργίας

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση στα χρόνια που κυβερνά είναι η πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας. «Το λοιπόν ότι δημιουργήθηκαν τα τελευταία 6 χρόνια 500.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία έχει πέσει από το 18% κάτω από το 8%», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής πληρώνουμε το είδος της οικονομικής ανάπτυξης που έχουμε για πολλές δεκαετίες. Η Ελλάδα ζει έως τώρα κυρίως από τον τουρισμό και το Real Estate και σε ένα βαθμό και από τη ναυτιλία. Χωρίς να χαλάσουμε την θετική πορεία του τουρισμού, πιστεύω βαθύτατα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη βιομηχανία.

Η ενίσχυση της περιφέρειας

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και θέμα ενίσχυσης της περιφέρειας: «Πρέπει να σας πω ευθέως ότι συμμερίζομαι πλήρως τον συλλογισμό και τον προβληματισμό, δηλαδή θεωρώ ότι είναι απόλυτο θέμα προτεραιότητας να ζωντανέψουμε και να ενισχύσουμε την περιφέρεια, την ελληνική ύπαιθρο και να κρατήσουμε τα παιδιά που γεννιούνται εκεί να κάνουν εκεί τις δουλειές τους, να στρέψουμε εκεί τις επενδύσεις, να δημιουργήσουμε εκεί το όνειρο της ζωής τους. Αυτός είναι ο λόγος που ως υπουργός Ανάπτυξης έστρεψα τον αναπτυξιακό νόμο προς την περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή τρέχουν 3 καθεστώτα. 50 εκατομμύρια επιχορήγηση ή φοροαπαλλαγή για επενδύσεις σε τέτοιες περιφέρειες στις περιοχές που είναι συνορεύουν με τα σύνορα και στις περιοχές που το εισόδημά τους είναι κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου».

Και επανέλαβε ότι ο παραγωγικός μετασχηματισμός είναι εθνική υπόθεση και είναι ένα πεδίο κοινωνικών και πολιτικών συγκλίσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες. «Δεν είναι ανάγκη να τσακωνόμαστε όλα τα κόμματα για τα πάντα. Υπάρχει αυτό το οποίο είναι κεντρικός πολιτικός στόχος και θα άξιζε να τον υπηρετήσουμε όλοι μαζί ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί και το αντιλαμβάνεται».

Για τη βιομηχανία

Ερωτηθείς σχετικά με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία στη χώρα επικεντρώθηκε στο ενεργειακό κόστος και στη γραφειοκρατία.

Ειδικότερα για την ενέργεια ανέφερε ότι είναι ένα ζήτημα, το οποίο έχουμε συζητήσει με τη βιομηχανία μας: «Έχει έρθει μία πρόταση με την οποία προσωπικά ταυτίζομε πλήρως. Είναι το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο που είναι ένας τρόπος πληρωμής και ενίσχυσης από την ηλεκτροπαραγωγή που θα κάνουν οι ίδιοι οι βιομήχανοι αυτού του χώρου στο μέλλον. Πιστεύω ότι είναι μία αρκετά ρεαλιστική λύση. Είναι λιγότερο επώδυνη από άποψη δημοσιονομικού κόστους και θα την υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις μέσα στο υπουργικό συμβούλιο».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε επίσης ότι υπήρξε συνεννόηση με τα υπόλοιπα υπουργεία για ένα πακέτο 12 μεταβολών, «τα οποία θα διευκολύνουν τη Βιομηχανία να εκσυγχρονίζεται και να επεκτείνεται και να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλήματα γραφειοκρατίας, τα οποία τα συζήτησα προσφάτως και στο υπουργικό συμβούλιο. Το αργότερο σε 50 μέρες από σήμερα αναμένεται να νομοθετηθούν» υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι θα δώσουν μια μεγάλη ώθηση στον χώρο της βιομηχανίας

Πολιτική ποιότητας

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και απόκτηση από το ελληνικό κράτος μια οργανωμένης πολιτικής ποιότητας, με ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας, του ΕΛΟΤ και του Εθνικού Ιδρύματος Μετεωρολογίας με δεκάδες καινούργιους ανθρώπους, επιστήμονες με πολύ υψηλά προσόντα.

Τέλος αναφέρθηκε και στα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το 2005 μέχρι το 2019 που δόθηκαν για μεγάλες επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν: «Με βάση τον νόμο πρέπει να μαζέψουμε πίσω τα χρήματα. Ξέρετε, δεν είναι απλή διαδικασία όταν το πρωτοείπα, κάποιοι είπαν ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα δεν θα κάνετε τίποτα. Μέχρι στιγμής έχουμε μαζέψει 66 εκατομμύρια. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μαζέψουμε και το τελευταίο ευρώ,  γιατί έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε»

Ο κ. Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι τα χρήματα που πρέπει να υποστηριχθούν εκτιμώνται σε 450 εκατομμύρια ευρώ προσθέτοντας ότι «ακόμα δεν έχουμε μπορέσει να μπούμε στο αναπτυξιακό νόμο του ’16 του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πιο εύκολο για κάποιον να ενταχθεί σε αυτόν, δεν ήταν και πολύ σαφή και αυστηρά τα όρια».

«Επομένως αυτό που με φοβίζει είναι ότι μπορεί το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο. Δεν το θέτω σε κομματική βάση. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα ισχυρό μήνυμα προς την κοινωνία, ότι όλοι όσοι είμαστε στον δημόσιο βίο, στην πολιτική ζωή και ειδικά την περίοδο που έχουμε κάποια θέση εξουσίας, πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να προασπίζουμε τη διαφάνεια».

Για το στεγαστικό πρόβλημα

Κληθείς να σχολιάσει το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει πράγματα, «αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. […]  Πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ πιο δραστικά πράγματα γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Οφείλουμε να πάρουμε ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες. Συζητάμε μια σειρά πράγματα γύρω από την κοινωνική κατοικία, αλλά αυτά πρέπει να επιταχυνθούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικά»

