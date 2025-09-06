89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

89η ΔΕΘ 06.09.2025, 20:31
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας
Newsroom

«Χρειαζόμαστε το σύνολο του ανθρώπινου κεφαλαίου που μπορούμε να παρατάξουμε, ουδείς περισσεύει» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στους δημοσιογράφους του ΟΤ, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Ελένη Στεργίου, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι θα προσελκυθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη εκτός στρατιωτικών ακαδημιών, δηλαδή στελέχη από την αγορά  και όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «αυτό το κάνουν όλοι οι προηγμένοι στρατοί στον κόσμο» και ότι «το λάθος είναι ότι δεν το έχουμε κάνει κι εμείς.»

Από 1/10/2025 θα υπάρξουν αυξήσεις από 13 έως και 25% στους στρατιωτικούς

Αναφερόμενος στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «για πρώτη φορά έχει ανακοινωθεί και υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στο τι θα γίνει τα επόμενα 20 χρόνια, άρα οποιοσδήποτε θέλει να επενδύσει στην εθνική άμυνα και ιδίως αναφερόμαστε σε ένα ελληνικό οικοσύστημα, είναι καλοδεχούμενος».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η στόχευση είναι να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα το οποίο να μπορέσει αφενός να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αφετέρου να δημιουργήσει εξαγώγιμο προϊόν για την Ελλάδα.

Όπως είπε συγκεκριμένα, «ο ένας από τους δύο λόγους που η Ελλάδα κατέρρευσε το 2010 είναι το έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών, δηλαδή ότι οι εισαγωγές μας ήταν  πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές μας. Εάν μπορέσουμε λοιπόν μέσω της εθνικής άμυνας, μέσω των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις Ένοπλες Δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα, να βελτιώσουμε δηλαδή αυτή την ανισορροπία, νομίζω ότι θα είναι μία πολύ μεγάλη υπηρεσία στην ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία».

Συμπαραγωγή συστημάτων

Ο υπουργός αναφερόμενος στα διάφορα αμυντικά συστήματα τόνισε ότι «εδώ θέλουμε να παράξουμε συστήματα, δεν θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε συστήματα» και επισήμανε ότι «αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα οι ανάγκες και αν δεν έχεις τη δυνατότητα της αλλαγής να τις κάνεις μόνος σου και περιμένεις να παραγγείλες από έξω, είσαι χαμένος».

Πρόσθεσε δε εμφατικά ότι «αυτές οι αλλαγές έπρεπε να είχαν γίνει» και ότι «έχουμε αργήσει. Αυτή είναι η αλήθεια (…) η ελπίδα μας είναι αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε στο jump start, δηλαδή να πηδήσουμε, να πάμε πιο μακριά ξεκινώντας από την έναρξη για να μπορούμε να διδαχθούμε από τα λάθη των άλλων».

Έκανε λόγο επίσης για ένοπλες δυνάμεις που θα αξιοποιούν στρατεύσιμους που έχουν επαγγελματικά προσόντα υψηλά ή ένα γνωστικό αντικείμενο που μας χρειάζεται,  διδακτορικά στις νέες τεχνολογίες, θα κάνουν μία θητεία στην οποία θα αξιοποιούνται. Στην ίδια κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν με ειδική διάταξη και απόστρατοι αξιωματικοί οι οποίοι έχουν γνώση τεχνολογιών και έχουν τελειώσει πανεπιστήμια του εξωτερικού με έξοδα του ελληνικού κράτους που τους έχει δώσει μια σημαντική τεχνογνωσία ώστε όλοι αυτοί να συμβάλουν στην προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας πραγματικότητας για τις ένοπλες δυνάμεις.

Όσον αφορά στον αντιπυραυλικό θόλο, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η χώρα μας ζητά συμπαραγωγή, και όχι να αγοράσει κάποιο σύστημα, και ένα από τα στοιχεία που κρίνονται στην προσφορά κάθε εταιρείας είναι η επένδυση και η μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.

Σοβαρός γεωπολιτικός παράγοντας η Τουρκία

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «η Τουρκία είναι ένας σοβαρός γεωπολιτικός παράγοντας» και ότι «η Ελλάδα σέβεται την Τουρκία, την υπολογίζει, αλλά από κει και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι το μέγεθος της Τουρκίας θα υποχρεώσει την Ελλάδα, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, να αποστεί τις πάγιες εθνικές θέσεις».

Περιγράφοντας τις σχέσεις της χώρας μας με τονν πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι δεν ήταν καθόλου κακές στην πρώτη τετραετία του, προσθέτοντας ότι «υπέγραψα μία συμφωνία με τον Μάικ Πομπέο και είχαμε μία καθαρή συνεννόηση με τη διοίκηση Τραμπ σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Αύξηση μισθών από 13-25% από Οκτώβριο, νέα αύξηση στο επόμενο έτος

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στο οικονομικό ζήτημα των ένστολων λέγοντας ότι «το πρώτο ζήτημα είναι να βελτιώσουμε τους μισθούς, και από 1/10/2025 θα υπάρξουν αυξήσεις από 13 έως και 25%. Μάλιστα αυτά τα χρήματα που θα δοθούν δεν προέρχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά από εξοικονομήσεις μέσα στον δικό μας προϋπολογισμό από χρήματα που υπήρχαν ήδη, δεν επιβαρύνεται ο έλληνας φορολογούμενος».

Όσον αφορά στο στεγαστικό των ένστολων, έκανε λόγο για στεγαστικό πρόγραμμα που μετά το 2030, κάθε στέλεχος που μετατίθεται θα έχει σπίτι και μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστά αύξηση μισθού της τάξης του 30-40%.

«Τεράστιο νομοσχέδιο»

Ως νομοσχέδιο τομή για τις Ένοπλες Δυνάμεις χαρακτήρισε ο Ν. Δένδιας το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου το οποίο, όπως είπε, θα είναι βασικό στοιχείο στην Ατζέντας 2030 και θα κατατεθεί στο υπουργικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο με στόχο να γίνει νόμος του κράτους έως τα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου.

Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα αφορούν την καριέρα των αξιωματικών, των υπαξιωματικών, των ΕΠΟΠ, το νέο μισθολόγιο, τις στρατιωτικές σχολές, τη θητεία, την εφεδρεία και θα έχει και διάφορες άλλες συμπληρωματικές διατάξεις. Όπως για τη στρατιωτική Δικαιοσύνη, το νέο μεγάλο οικιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Θα είναι ένα πολύ μεγάλο νομοθέτημα που θα εισάγουμε στην Βουλή. Ήμασταν ανοιχτοί για τις παρατηρήσεις των άλλων κομμάτων και της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τη διαβούλευση», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο τέλος της θητείας στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία «για να αποφύγουμε κακώς κείμενα του παρελθόντος», και προφανώς τα νέα καράβια και τα νέα συστήματα θα είναι πιο εξελιγμένα. «Ουδείς θα υπηρετεί στο πολεμικό ναυτικό ή την πολεμική αεροπορία εάν δεν έχει πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες που να αντιστοιχούν τις ανάγκες μας σε αυτά τα δύο όπλα», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε: «Δεν θα πάρουμε κάποιον από το δρόμο και να του πούμε πήγαινε σε μια Μπελαρά ενός δισεκατομμυρίου να χειρίζεσαι συστήματα τα οποία από μόνα τους το καθένα χρειάζονται τεράστια εξειδίκευση και αξίζουν δεκάδες εκατομμύρια».


