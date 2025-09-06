Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

Τεχνολογία 06.09.2025, 23:12
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Οι όμιλοι ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης που ηγήθηκαν της χρυσής εποχής της Ιαπωνίας και έσπειραν τον φόβο στις βιομηχανικές χώρες τη δεκαετία του 1980 έχουν σχεδόν όλες επανεφευρεθεί ή εξαγοραστεί. Κραυγαλέα εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα παραμένει η Panasonic.

Η εταιρεία που υπήρξε χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων με τις τηλεοράσεις, τις συσκευές αναπαραγωγής βίντεο και τους φούρνους μικροκυμάτων να βρίσκονται σε σπίτια σε όλο τον κόσμο, αγωνίζεται να μιμηθεί τους ανταγωνιστές της, αναφέρουν σε ανάλυσή τους οι Financial Times.

Οι ανταγωνίστριες Hitachi, Sony και NEC έχουν ανταμειφθεί για την πραγματοποίηση επώδυνων επιχειρηματικών μετασχηματισμών, με την αξία καθεμίας να αυξάνεται έξι φορές σε διάστημα μιας δεκαετίας, ενώ η Toshiba πουλήθηκε το 2023 για 15 δισεκατομμύρια δολάρια στην Japan Industrial Partners. Αντίθετα, η αγοραία αξία της Panasonic έχει μειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια σε περίπου 3,75 τρισεκατομμύρια γιεν (περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Panasonic, εταιρεία με έδρα την Οσάκα που παράγει τα πάντα, από μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla μέχρι στεγνωτήρες μαλλιών, αποκάλυψε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης τον Μάιο για την περικοπή 10.000 θέσεων εργασίας και την εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου του. Ωστόσο, οι επενδυτές θέλουν μια συνεκτική στρατηγική για την ενίσχυση της κερδοφορίας και των πωλήσεων στην εταιρεία, η οποία μετρά 107 χρόνια ζωής.

«Η Panasonic μπορεί να βρίσκεται σε ένα σημαντικό σημείο καμπής εάν καταφέρει να διαμορφώσει μια μοναδική στρατηγική ανάπτυξης πέρα ​​από αυτές τις μεταρρυθμίσεις», δήλωσε στους Financial Times ο Ρίο Χαράντα, αναλυτής της Goldman Sachs. «Οι επενδυτές θέλουν την ιστορία ανάπτυξης — αυτή λείπει».

Μέσα στα έξι εταιρικά παρακλάδια και τις εκατοντάδες σειρές προϊόντων της Panasonic βρίσκονται διαμάντια βιομηχανικής τεχνολογίας. Η εταιρεία προμηθεύει το 70% των συστημάτων ψυχαγωγίας εν πτήσει παγκοσμίως, η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου που διαθέτει χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της υγείας του εγκεφάλου και τα εργοστάσια μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων που διαθέτει είναι από τα πιο αποδοτικά στον κόσμο, σύμφωνα με πηγές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα κεφάλαια εξαγοράς έχουν αρχίσει να περικυκλώνουν την εταιρεία, η οποία αποφέρει ετήσια έσοδα 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αμερικανικός όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo απέκτησε πέρυσι πλειοψηφικό μερίδιο στη μονάδα εξαρτημάτων αυτοκινήτων της Panasonic, η οποία αποτιμήθηκε στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 2024, η Panasonic προσέλαβε τον πρόεδρο της Blackstone Japan, Ριουσούκε Σιγκετόμι, για να συμμετάσχει στο διοικητικό της συμβούλιο, ένας διορισμός που, σύμφωνα με τους αναλυτές, υποδηλώνει ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης περισσότερων επιχειρηματικών μονάδων ή διάλυσης.

«Έχουμε μιλήσει μαζί τους, αλλά δεν λαμβάνουν καμία απόφαση. Είναι απομονωμένοι», δήλωσε στέλεχος ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ιαπωνία. «Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πώς θα μετασχηματιστεί αυτή η εταιρεία. Είναι σε αδράνεια».

Το κεφάλαιο Tesla

Καθώς εταιρείες όπως η Apple, η Samsung και η Huawei άρχισαν να κυριαρχούν στον χώρο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, η Panasonic έκανε δύο σημαντικά βήματα επανεφεύρεσης που αντιμετώπισαν προκλήσεις: μια συνεργασία με την Tesla για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και την εξαγορά ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Blue Yonder, εταιρείας παροχής λογισμικού εφοδιαστικής αλυσίδας, το 2021.

Η Tesla συνέχισε να δημιουργεί τις δικές της μπαταρίες ανεξάρτητα από την Panasonic, ενώ η αμφιλεγόμενη εισβολή του Ίλον Μασκ στην πολιτική των ΗΠΑ έχει πλήξει τις πωλήσεις, αφήνοντας την εταιρεία να αγωνίζεται να διαφοροποιήσει την πελατειακή της βάση και να υπερασπιστεί το μερίδιο αγοράς της από τους Κινέζους ανταγωνιστές της CATL και BYD.

Η επιχείρηση μπαταριών της εξακολουθεί να εξαρτάται από ετήσιες φορολογικές πιστώσεις ύψους 121 δισεκατομμυρίων γιεν βάσει του Νόμου για τη Μείωση του Πληθωρισμού, που ισοδυναμούν με το ένα τρίτο των καθαρών κερδών της Panasonic, οι οποίες θα μειωθούν σταδιακά έως το 2032.

Η συμφωνία με την Blue Yonder ήταν επίσης μια απογοήτευση, δήλωσαν οι αναλυτές. Μια διαφημιζόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο έχει σιγήσει και τον περασμένο μήνα η Panasonic ανακοίνωσε ότι ο Γιασουγιούκι Χιγκούτσι, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την εξαγορά της Blue Yonder, θα παραιτηθεί.

Η τρίτη επανεφεύρεση

Ο ιαπωνικός όμιλος φαίνεται τώρα να στοχεύει σε μια τρίτη επανεφεύρεση. Ο διευθύνων σύμβουλος Γιούκι Κουσούμι δήλωσε τον Ιανουάριο ότι το υλικό, το λογισμικό και οι λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα αντιπροσωπεύουν το 30% των εσόδων έως το 2035, από 2,5% σήμερα.

Η Panasonic θέλει να προσφέρει πακέτα υλικού και λογισμικού για την αυτοματοποίηση εργοστασίων, την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων και τη μετατροπή βίντεο σε κείμενο για τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιώντας τεχνολογία απεικόνισης, σύμφωνα με την εταιρεία. Η επανεφεύρεση θα υποστηριχθεί από δύο σταθερά κερδοφόρες επιχειρήσεις: τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και συσκευές όπως οι μπαταρίες.

Ο επικεφαλής τεχνολογίας της, Τατσούο Ογκάβα, δήλωσε στους Financial Times ότι «θα είναι μια σημαντική στρατηγική για την εξέλιξή της σε μια επιχείρηση που βασίζεται σε πλατφόρμες».

Ωστόσο, η κληρονομιά της αχαλίνωτης επιτυχίας της δεκαετίας του 1980 και η βαθιά ριζωμένη φιλοσοφία του ιδρυτή της Κονοσούκε Ματσουχίτα για το «νερό της βρύσης» —να παράγει προϊόντα τόσο άφθονα όσο το νερό, προκειμένου να κατακτήσει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς— έχουν δυσκολέψει την εξέλιξη της εταιρείας. Ο Ογκάβα πρόσθεσε: «Η αλλαγή νοοτροπίας είναι εξαιρετικά δύσκολη».

Αργοπορία

Η Panasonic άργησε να μπει στον αγώνα. Το οικοσύστημα της Apple παρέχει μια απρόσκοπτη εμπειρία στους χρήστες, οι Κινέζοι κατασκευαστές εφαρμόζουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek σε οικιακές συσκευές και η Amazon πουλάει οικιακές συσκευές Echo με βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Alexa.

Ο Φράνσις ΜακΙνέρνεϊ, ο οποίος ήταν σύμβουλος της Panasonic για μια δεκαετία τη δεκαετία του 2000, δήλωσε ότι η μετατόπιση είναι «ένα ζήτημα ζωής ή θανάτου» λόγω του πόσο πίσω είχε μείνει η εταιρεία. «Ήταν μια από τις μεγαλύτερες μάρκες στον κόσμο κάποτε. Το ερώτημα είναι πόσος χρόνος σας απομένει».

Ο Ατούλ Γκογιάλ, αναλυτής στην Jefferies, δήλωσε ότι «ο πραγματικός μετασχηματισμός της Panasonic ξεκινά όταν αποφασίζει σε ποιες επιχειρήσεις είναι καλοί» και δίνει προτεραιότητα στην κατανομή κεφαλαίων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της κατασκευής.

Μια μεγάλη απόφαση που θα διαμορφώσει το μέλλον της Panasonic θα είναι ο βαθμός στον οποίο θα αποδεσμεύσει ή θα διακόψει την παραγωγή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης χαμηλού περιθωρίου κέρδους, τα οποία την έκαναν γνωστή. Η Panasonic επιχειρούσε μια αναβίωση του τύπου «κόστος στην Κίνα, ταχύτητα στην Κίνα και ιαπωνική ποιότητα», δήλωσε ο Ογκάβα.

Ο Κουσούμι δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι η εταιρεία ήταν έτοιμη να πουλήσει την επιχείρηση τηλεοράσεων. Μήνες αργότερα, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να διατηρήσει την επιχείρηση λόγω της σημασίας της για τις «έξυπνες» συσκευές.

Ο Νιλ Νιούμαν, επικεφαλής στρατηγικής στην Astris Advisory, δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η Panasonic μπορεί να προωθήσει νέους τεχνολογικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά είπε ότι το ζήτημα ήταν «ότι πάντα φέρνουν μαζί τους τις αποσκευές τους».

«Είτε ρισκάρουν τα πάντα σε μια πραγματική αναδιάρθρωση και ξεφορτώνονται τις ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης», είπε ο Νιούμαν. «Ή απλώς δεν το κάνουν… και δεν θα βάλουν ποτέ φωτιά στον κόσμο, αλλά θα ρισκάρουν μια σταδιακή παρακμή προς την ευαλωτότητα και την αφάνεια».

