Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί

Η κυβερνητική συμμαχία του Ισίμπα έχασε την πλειοψηφία της εν μέσω της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης

World 07.09.2025, 10:45
Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί
Newsroom

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί για να αποφευχθεί διαίρεση στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματός του, μετέδωσαν σήμερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου δεν σχολίασε σχετικά με την είδηση αυτή όταν ρωτήθηκε νωρίτερα από το Reuters. Ωστόσο η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Ισίμπα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 18:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδος).

Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Ισίμπα δεν μπορούσε πλέον να προβάλει αντίσταση στα αυξανόμενα αιτήματα για την παραίτησή του

Από την άνοδό του στην εξουσία τον περσινό Σεπτέμβριο, η κυβερνητική συμμαχία του Ισίμπα έχασε την πλειοψηφία της σε εκλογές που έγιναν και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου εν μέσω της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Ο Ισίμπα είχε αρνηθεί τα αιτήματα για παραίτησή του που προέρχονταν από μέλη του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός του και να αναλάβει το κόστος για την απώλεια της πλειοψηφίας στην άνω βουλή στις εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.

Το παρασκήνιο

Το δίκτυο NHK μετέδωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι ο Ισίμπα θέλει να αποφύγει τη διαίρεση στους κόλπους του κόμματός του, ενώ η εφημερίδα Asahi Shimbun ανέφερε ότι δεν μπορούσε πλέον να προβάλει αντίσταση στα αυξανόμενα αιτήματα για την παραίτησή του.

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, ο Ισίμπα είχε συνομιλίες με τον υπουργό Γεωργίας Σιντζίρο Κοϊζούμι και τον πρώην πρωθυπουργό Γιοσιχίντε Σούγκα, στέλεχος με επιρροή στο κόμμα του, οι οποίοι του ζήτησαν να παραιτηθεί, μετέδωσαν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Επίσης πριν από μερικές ημέρες, τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κόμματός του, μεταξύ των οποίων ο γενικός γραμματέας Χιρόσι Μοριγιάμα, είχαν προτείνει να παραιτηθεί.

Εξάλλου οι εικασίες όσον αφορά την παραμονή του ή όχι στην πρωθυπουργία είχαν ενταθεί όταν το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα προγραμμάτισε ψηφοφορία για τη Δευτέρα με σκοπό να αποφασιστεί αν θα προχωρήσει σε έκτακτες εκλογές για την ηγεσία του κόμματος.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Σρίνι Γκοπαλάν: Νέος διευθύνων σύμβουλος της T-Mobile
World

Νέος CEO της T-Mobile ο Σρίνι Γκοπαλάν
Τραμπ: Η βίζα εργασίας και η χρυσή ευκαιρία για Ευρώπη και Βρετανία
World

Η βίζα εργασίας Τραμπ και η χρυσή ευκαιρία για Ευρώπη και Βρετανία
ΗΠΑ: Σε συνεργασία με τη Rio Tinto για εξασφάλιση σκανδίου
World

Συνεχίζεται η προσπάθεια συγκέντρωσης σκανδίου απο τις ΗΠΑ - Συμφωνία με τη Rio Tinto
Νάσεφ Σαουίρις: Ο Αιγύπτιος κροίσος θέλει να επενδύσει 50 δισ. δολ. στις ΗΠΑ
World

Σαουίρις: Ο αιγύπτιος κροίσος σχεδιάζει επενδύσεις 50 δισ. στις ΗΠΑ
Riksbank: Διχάζει τους οικονομολόγους – Τι θα αποφασίσει για τα επιτόκια
World

Το δίλημμα της Riksbank - Τι θα αποφασίσει για τα επιτόκια
Ευρωζώνη: Βήματα πίσω από τους καταναλωτές – Τι είδε η ΕΚΤ
Business

Οπισθοχώρηση από τους καταναλωτές στην Ευρωζώνη - Τι είδε η ΕΚΤ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Πού κινούνται οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τ.μ. από Κηφισιά έως Εκάλη [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» - Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Τουρισμός

Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Επιχειρηματίες καταδικάζουν το ενδεχόμενο επιβολής φόρου περιουσίας
World

Γαλλία: Αντιδρούν οι υπερπλούσιοι στην επιβολή φόρου περιουσίας

Ο Μπερνάρντ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH, δήλωσε ότι η πίεση αυτή ισοδυναμεί με «σαφή επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία»

Γιάννης Αγουρίδης
Νεογάλ: Σημαντική αύξηση εξαγωγών και σταθερή κερδοφορία το 2024
Business

Εξαγωγικό άλμα για τη Νεογαλ - Στο στόχαστρο νέες αγορές

Η βιομηχανία γάλακτος της Δράμας Νεογάλ κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο τζίρου και κερδών, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και στις εξαγωγές

Νατάσα Σινιώρη
Ψηφιακός μετασχηματισμός: Οι ελληνικές ΜμΕ χάνουν το στοίχημα
Business

Το ψηφιακό έλλειμμα των ελληνικών ΜμΕ

Παρά την πρόοδο στις υποδομές και τη λειτουργία της πλατφόρμας gov.gr, οι δείκτες αποτυπώνουν μια εικόνα υστέρησης - Η Ελλάδα παραμένει πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Το πρόβλημα με τη φορολόγηση των πλουσίων
Financial Times

Γιατί η φορολόγηση των πλουσίων δεν είναι απλή υπόθεση

Τα δημοσιονομικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το εισόδημα και την κατανάλωση δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τον πλούτο, και οι δισεκατομμυριούχοι παρουσιάζουν μεγάλη κινητικότητα

Emma Agyemang
Περισσότερα από World
Σρίνι Γκοπαλάν: Νέος διευθύνων σύμβουλος της T-Mobile
World

Νέος CEO της T-Mobile ο Σρίνι Γκοπαλάν

Ο Σρίνι Γκοπαλάν δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα αφού υπήρξε μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου ΟΤΕ μέχρι τον Ιανουάριο του 2021

ΗΠΑ: Σε συνεργασία με τη Rio Tinto για εξασφάλιση σκανδίου
World

Συνεχίζεται η προσπάθεια συγκέντρωσης σκανδίου απο τις ΗΠΑ - Συμφωνία με τη Rio Tinto

Το εργοστάσιο της Rio Tinto στο Κεμπέκ του Καναδά έχει σήμερα ετήσια παραγωγική ικανότητα 3 μετρικών τόνων.

Νάσεφ Σαουίρις: Ο Αιγύπτιος κροίσος θέλει να επενδύσει 50 δισ. δολ. στις ΗΠΑ
World

Σαουίρις: Ο αιγύπτιος κροίσος σχεδιάζει επενδύσεις 50 δισ. στις ΗΠΑ

Ο Νάσεφ Σαουίρις ενοποιεί τις εταιρίες που έχει στο χρηματιστηριο του Αμπού Ντάμπι - Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πουλήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 11,6 δισ. δολαρίων

Riksbank: Διχάζει τους οικονομολόγους – Τι θα αποφασίσει για τα επιτόκια
World

Το δίλημμα της Riksbank - Τι θα αποφασίσει για τα επιτόκια

Η Riksbank καλείται να αποφασίσει τα βήματα της νομισματικής πολιτικής επιλέγοντας είτε να τονώσει την οικονομία είτε να φρενάρει τον πληθωρισμό

Ευρωζώνη: Βήματα πίσω από τους καταναλωτές – Τι είδε η ΕΚΤ
Business

Οπισθοχώρηση από τους καταναλωτές στην Ευρωζώνη - Τι είδε η ΕΚΤ

Μειώνουν τις δαπάνες οι καταναλωτές στην Ευρωζώνη - Εκτίναξη στις ΗΠΑ λόγω... Τραμπ

JYSK: Από το άλμα τζίρου και εξωστρέφειας στα νέα καταστήματα
World

JYSK: Από το άλμα τζίρου και εξωστρέφειας στα νέα καταστήματα

Άνοιγμα 148 νέων σημείων JYSK σε Ευρώπη και Αφρική - Σε Μαρόκο και Ουρουγουάη από την άνοιξη

Γαλλία: Παίρνει τη θέση της Ιταλίας στη δημοσιονομική κρίση της Ευρώπης [γραφήματα]
World

Γαλλία: Αντικαθιστά την Ιταλία ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης [γραφήματα]

Το χάσμα μεταξύ των δύο χωρών μειώνεται, όπως αποφαίνονται οι οίκοι αξιολόγησης

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Σρίνι Γκοπαλάν: Νέος διευθύνων σύμβουλος της T-Mobile
World

Νέος CEO της T-Mobile ο Σρίνι Γκοπαλάν

Ο Σρίνι Γκοπαλάν δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα αφού υπήρξε μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου ΟΤΕ μέχρι τον Ιανουάριο του 2021

Τραμπ: Η βίζα εργασίας και η χρυσή ευκαιρία για Ευρώπη και Βρετανία
World

Η βίζα εργασίας Τραμπ και η χρυσή ευκαιρία για Ευρώπη και Βρετανία

Το υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό από Ινδία και η Κίνα και η φυγή Αμερικανών

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;»

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Alter Ego Media σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα

Wall Street: Διορθώνει μετά τα ρεκόρ
Wall Street

Διορθώνει μετά τα ρεκόρ η Wall Street

Με πτώση ξεκινάει την εβδομάδα η Wall Street

Βιομηχανία: Καμία απόφαση στη διυπουργική για το ενεργειακό κόστος
Ενέργεια

Κυβέρνηση προς ΣΕΒ για ενεργειακό κόστος: Αναμείνατε στο... ακουστικό σας

Σύσκεψη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Κ. Χατζηδάκη

ΗΠΑ: Σε συνεργασία με τη Rio Tinto για εξασφάλιση σκανδίου
World

Συνεχίζεται η προσπάθεια συγκέντρωσης σκανδίου απο τις ΗΠΑ - Συμφωνία με τη Rio Tinto

Το εργοστάσιο της Rio Tinto στο Κεμπέκ του Καναδά έχει σήμερα ετήσια παραγωγική ικανότητα 3 μετρικών τόνων.

Δολάριο: Διέκοψε το τριήμερο ανοδικό σερί
Συνάλλαγμα

Διέκοψε το τριήμερο ανοδικό σερί του το δολάριο

Οι επενδυτές αναμένουν τις ομιλίες των μελών της FOMC της Fed για να αξιολογήσουν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής

Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»
Κατασκευές

Η νέα έξοδος της Αττικής Οδού που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Μέσα στο 2026 η Αττική Οδός θα αποκτήσει νέα έξοδο προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Η παρέμβαση στον Α/Κ Μεταμόρφωσης

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα χορηγηθεί η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση βάμβακος για το 2025/26
AGRO

Πώς θα χορηγηθεί η ειδική ενίσχυση βάμβακος για το 2025/26

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των παραγωγών βάμβακος – Τι προβλέπει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νάσεφ Σαουίρις: Ο Αιγύπτιος κροίσος θέλει να επενδύσει 50 δισ. δολ. στις ΗΠΑ
World

Σαουίρις: Ο αιγύπτιος κροίσος σχεδιάζει επενδύσεις 50 δισ. στις ΗΠΑ

Ο Νάσεφ Σαουίρις ενοποιεί τις εταιρίες που έχει στο χρηματιστηριο του Αμπού Ντάμπι - Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πουλήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 11,6 δισ. δολαρίων

Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων
Business

Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων

Οι αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, γνωστοποίησε η Τράπεζα Κύπρου

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση η υποβολή αίτησης για ένταξη στον αναπτυξιακό
Business

Πλαστικά Κρήτης: Θα αιτηθεί την ένταξη επένδυσης 10 εκατ. στον αναπτυξιακό

Η Πλαστικά Κρήτης πρόκειται να πραγματοποιήσει επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ

Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες
Markets

Deutsche Bank: Οι 5 κρυφές ανησυχίες για τις αγορές

Η Deutsche Bank αναφέρει ότι οι αγορές δείχνουν ότι έχουν ενσωματώσει και ρίσκα, προσφέροντας την ευκαιρία για άνοδο εάν οι κίνδυνοι υποχωρήσουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ικτίνος: Αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο – Η προσωρινή σύνθεση
Business

Ικτίνος: Αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο – Η προσωρινή σύνθεση

Η Ικτίνος ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την παραίτηση της Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ κας Λυδίας Χαϊδά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες δίνουν το «σύνθημα» της αντίδρασης στην αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Δίνουν το «σύνθημα» της αντίδρασης στο ΧΑ οι τράπεζες

Σε κομβικό σημείο φαίνεται να βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Στο επίκεντρο οι αλλαγές στη ψηφιακή διακίνηση
AGRO

Στο επίκεντρο οι αλλαγές στη ψηφιακή διακίνηση ελαιολάδου

Ενημερωτική ημερίδα για το ελαιόλαδο και τις αλλαγές που έρχονται, διοργάνωσε για τους ελαιοτριβείς και ελαιοπαραγωγούς στο Αγρίνιο ο ΠΑΣΕΛ και η ΕΔΟΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο