Ινδία: Πώς η φορολογική μεταρρύθμιση Μόντι αλλάζει τους κανόνες στη μόδα

Η φορολογική μεταρρύθμιση στην Ινδία καθιστά πιο ακριβά τα επώνυμα ρούχα και προκαλεί ανησυχία στις παγκόσμιες αλυσίδες

World 07.09.2025, 08:45
Ινδία: Πώς η φορολογική μεταρρύθμιση Μόντι αλλάζει τους κανόνες στη μόδα
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Σε μια χώρα όπου η κατανάλωση ανεβαίνει με ρυθμούς ρεκόρ και η μεσαία τάξη αναζητά «προσιτή πολυτέλεια», η νέα φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μόντι φέρνει ανατροπή στην αγορά ένδυσης.

Από τις πασαρέλες των διεθνών brands μέχρι τα ράφια των ινδικών πολυκαταστημάτων, η αλλαγή στη φορολογία απειλεί να ανακόψει τη δυναμική μιας βιομηχανίας δισεκατομμυρίων.

Ινδία: Οι αλλαγές στη φορολογία

Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τελευταίας οκταετίας στην Ινδία μειώνει τον φόρο κατανάλωσης στο 5% για ρούχα κάτω των 2.500 ρουπιών (περίπου 29 δολάρια), αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ για το θέμα το πρακτορείο Reuters.

Ωστόσο, για όλα τα ενδύματα που ξεπερνούν αυτό το όριο, επιβάλλεται πλέον φόρος 18%.

Η κίνηση αυτή αφορά σχεδόν το σύνολο των επώνυμων προϊόντων διεθνών αλυσίδων, από τη Zara και τη H&M έως τη Nike, την Uniqlo και την Lacoste.

Η πίεση στις ξένες φίρμες

Οι πολυεθνικές εταιρείες μόδας ανησυχούν ότι οι αυξημένοι φόροι θα αποθαρρύνουν τους νεαρούς καταναλωτές που βλέπουν την αγορά ενός επώνυμου ρούχου ως στοιχείο κοινωνικής αναβάθμισης αλλά παραμένουν ευαίσθητοι στις τιμές.

Ένας διευθύνων σύμβουλος ξένης φίρμας που δραστηριοποιείται στην Ινδία σχολίασε ανώνυμα στο Reuters:«Το λιανεμπόριο λειτουργεί με ελάχιστα περιθώρια κέρδους. Τα έξοδα, όπως τα ενοίκια, είναι ήδη υψηλά. Η ανάπτυξη που περιμέναμε δεν θα έρθει τώρα».

Ο κίνδυνος για την εγχώρια βιομηχανία

Η Ένωση Κατασκευαστών Ενδυμάτων Ινδίας μιλά για «καμπανάκι θανάτου», τονίζοντας ότι ρούχα άνω των 2.500 ρουπιών δεν αποτελούν πλέον είδος πολυτελείας, αλλά συνηθισμένη κατανάλωση της μεσαίας τάξης.

Παράλληλα, οι ινδικές εταιρείες που εξάγουν στις ΗΠΑ βρίσκονται ήδη υπό πίεση από τους δασμούς 50% της κυβέρνησης Τραμπ.

Έτσι, οι νέοι φόροι επιβαρύνουν διπλά την εγχώρια παραγωγή.

Η αντίφαση με τα SUV

Την ίδια στιγμή, η μεταρρύθμιση μείωσε τον φόρο σε πολυτελή SUV στο 40% από 50%, δίνοντας ώθηση σε εταιρείες όπως η Mercedes-Benz που ήδη καταγράφουν ρεκόρ πωλήσεων.

Το παράδοξο δεν πέρασε απαρατήρητο από την αγορά: τα πολυτελή αυτοκίνητα γίνονται πιο προσιτά, ενώ τα επώνυμα ρούχα επιβαρύνονται με νέους φόρους.

Παραδείγματα από την αγορά

Στην ιστοσελίδα της Superdry India, τα περισσότερα νέα προϊόντα υπερβαίνουν το όριο και φορολογούνται με 18%.

Τα μπουφάν φτάνουν τα 170 δολάρια ενώ τα πουκάμισα ξεκινούν από τα 60 δολάρια.

Αντίστοιχα, στη Lacoste, μια ανδρική μπλούζα μπορεί να κοστίζει έως 99 δολάρια, χωρίς καμία επιλογή κάτω από το όριο των 29 δολαρίων.

Η ευρύτερη εικόνα

Η αγορά premium ενδυμάτων στην Ινδία αντιστοιχεί περίπου στο 18% ενός κλάδου που αγγίζει τα 70 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Datum Intelligence.

Η νέα φορολογία απειλεί να περιορίσει τη ζήτηση σε μια περίοδο που η χώρα αποτελεί στρατηγική αγορά για διεθνείς κολοσσούς.

Νατάσα Σινιώρη
