ΗΠΑ: Γιατί δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα – Ανάλυση των ΝΥΤ

Το μοναδικό αμερικανικό πλεονέκτημα στο παγκόσμιο τοπίο ισχύος, ειδικά με την Κίνα να αναπτύσσεται ραγδαία, είναι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ

World 07.09.2025, 18:47
ΗΠΑ: Γιατί δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα – Ανάλυση των ΝΥΤ
Επιμέλεια Βαγγέλης Γεωργίου

Μπορεί καθ’ όλο τον 20ό αιώνα, οι ΗΠΑ να παρήγαγαν και να καινοτομούσαν περισσότερο από τη Γερμανία, την Ιαπωνία και ίσως και την ΕΣΣΔ, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση με την Κίνα σήμερα είναι διαφορετική. Στους δείκτες που μετρούν περισσότερο στον στρατηγικό ανταγωνισμό, έχει ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ.

«Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία τους, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έναν αντίπαλο -την Κίνα- που υπερέχει σε κλίμακα στους περισσότερους κρίσιμους δείκτες ισχύος».

Αυτό αναφέρουν σε ανάλυσή τους στους New York Times, οι Κερτ Κάμπελ πρώην αν. υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ και Ρας Ντόσι, πρώην στέλεχος στου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ειδικός στην Κίνα.

Στους δείκτες που μετρούν περισσότερο στον στρατηγικό ανταγωνισμό η Κίνα έχει ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ.

«Η αμερικανική εθνική ικανότητα, από μόνη της, ίσως να μη φτάνει για να ανταποκριθεί στην πρόκληση» αναφέρουν στην ανάλυσή τους οι δύο αξιωματούχοι.

Μπορεί η Η Κίνα να υποφέρει από συρρικνούμενο και γηράσκοντα πληθυσμό, υπερβάλλουσα βιομηχανική ικανότητα, επισφαλή δημόσια οικονομικά και υψηλό χρέος, αλλά κάθε σοβαρή αμερικανική στρατηγική πρέπει να λάβει υπόψη την ψυχροπολεμική ρήση «η ποσότητα έχει από μόνη της ποιότητα».

Σκληροί δείκτες

Ειδικότερα, τα στοιχεία που παραθέτουν οι δύο Αμερικανοί δεν μπορούν παρά να προκαλούν δες στους Αμερικανούς ιθύνοντες.

Η κινεζική οικονομία παραμένει σχεδόν 30% μεγαλύτερη από της Αμερικής, αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη. Διαθέτει διπλάσια βιομηχανική ικανότητα, παράγοντας πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, πλοία, χάλυβα και φωτοβολταϊκά από τις ΗΠΑ, καθώς και πάνω από το 70% των παγκόσμιων μπαταριών, ηλεκτρικών οχημάτων και κρίσιμων ορυκτών.

Στην επιστήμη και την τεχνολογία, η Κίνα παράγει περισσότερα ενεργά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δημοσιεύσεις με τις περισσότερες αναφορές από τις ΗΠΑ. Στρατιωτικά, διαθέτει τον μεγαλύτερο ναυτικό στόλο στον κόσμο, ναυπηγική ικανότητα που εκτιμάται ότι είναι πάνω από 230 φορές μεγαλύτερη της αμερικανικής και καθιερώνεται ταχύτατα ως ηγέτης στα υπερηχητικά όπλα, τα drones και τις κβαντικές επικοινωνίες.

«Η άνοδος και η πτώση των μεγάλων δυνάμεων συχνά κρίθηκε από την κλίμακα—το μέγεθος, τους πόρους και την ικανότητα που καθιστούν ένα έθνος φοβερό» υπογραμμίζουν οι Κάμπελ και Ντόσι, λέγοντας πως «όταν χώρες φτάνουν σε παρόμοια επίπεδα παραγωγικότητας, όσες έχουν μεγαλύτερους πληθυσμούς και ηπειρωτικό μέγεθος τελικά υπερισχύουν».

Υπενθυμίζουν μάλιστα πως η Βρετανία υποχώρησε στις αρχές του 20ου αιώνα όταν οι μεγαλύτερες ΗΠΑ και Ρωσία την έφτασαν.

Η μοναδική ελπίδα των ΗΠΑ

Έτσι, κάτι παρόμοιο ίσως συμβαίνει και σήμερα, υποστηρίζεται στην ανάλυση.

Η καλύτερη ελπίδα της Αμερικής να «ισοφαρίσει» την Κίνα, αναφέρουν, έγκειται στη μεγιστοποίηση της δικής της ισχύος μέσω συμμαχιών.

«Μόνη της, η Αμερική θα είναι μικρότερη από την Κίνα σε πολλούς κρίσιμους δείκτες. Μαζί, όμως, με οικονομίες όπως η Ευρώπη, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, η Ινδία, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Ταϊβάν και άλλες, «δεν υπάρχει σύγκριση».

Είναι πεπεισμένοι ότι μια τέτοια συσπείρωση θα υπερέβαινε το διπλάσιο του κινεζικού ΑΕΠ (σε PPP), θα δαπανούσε πάνω από τα διπλάσια στρατιωτικά κονδύλια, θα ήταν ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος για τις περισσότερες χώρες, και θα αντιπροσώπευε το μισό της παγκόσμιας μεταποίησης έναντι του ενός τρίτου της Κίνας.

«Θα διέθετε βαθύτερες δεξαμενές ταλέντων, θα παρήγαγε περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έρευνα αιχμής και θα ασκούσε τέτοια ισχύ αγοράς που θα απέτρεπε τον κινεζικό εξαναγκασμό. Η «συμμαχική κλίμακα» θα κέρδιζε το μέλλον».

Αυτό, προσθέτουν οι δύο ειδικοί, σημαίνει πως οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εξαρτημένοι, αλλά «ως εταίροι στη συνεπένδυση ισχύος, συνενώνοντας αγορές, τεχνολογία, στρατιωτικές δυνατότητες και βιομηχανική ικανότητα».

Ο στόχος, λέενε, δεν είναι η «περιχαράκωση» της Κίνας –κάτι που είναι αδύνατο-, αλλά η εξισορρόπησή της.

«Μόνο μέσω εταιρικών σχέσεων μπορούμε να προστατεύσουμε τις κοινές βιομηχανικές βάσεις μας, την τεχνολογική αιχμή και την ικανότητα αποτροπής».

Ο Τραμπ πάει αντίθετα

Οι δύο ειδικοί ανησυχούν όμως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

«Η μονομερής, δασμοκεντρική του διπλωματία έχει αποξενώσει συμμάχους και άφησε κενά που το Πεκίνο αξιοποιεί για να οικοδομήσει τις δικές του συσπειρώσεις. Η πρόσφατη επιβολή υψηλών δασμών στην Ινδία είναι ένα παράδειγμα» λένει και θυμίζουν ότι οι ΗΠΑ αφιέρωσαν τρεις δεκαετίες στο να καλλιεργήσουν την Ινδία ως γεωπολιτικό αντίβαρο στην Κίνα.

«Όμως, μετά τους δασμούς, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επισκέφθηκε την Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια και εκεί, με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν να αφήσουν πίσω την τεταμένη περίοδο και να εργαστούν ως εταίροι, όχι ως αντίπαλοι».

Τονίζουν ότι σύμμαχοι των ΗΠΑ παρομοιάζουν δημόσια την προσέγγισή του Τραμπ με «σπιτονοικοκύρη που ζητά ενοίκιο» κάτι που ρίχνει την αμερικανική δημοτικότητα διεθνώς ακόμα και χειρότερα από την Κίνα.

«Ένα «τραμπικό» μονοπάτι προς τη συμμαχική κλίμακα, αν υπάρχει, μάλλον θα στηριχθεί σε περισσότερη πίεση. Αυτό ίσως αποφέρει βραχυπρόθεσμες παραχωρήσεις από απελπισμένους εταίρους, αλλά μακροπρόθεσμα θα διαβρώσει την εμπιστοσύνη» καταλήγουν καταδικάζοντας τους σκληρούς δασμούς που επιβάλει η προεδρία Τραμπ. «Αυτό που δεν θα λειτουργήσει είναι να τιμωρούμε τους φίλους μας ενώ καλοπιάνουμε το Πεκίνο».

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Γαλλία: Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες
World

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
SAP: Έτοιμη για παραχωρήσεις υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ
Τεχνολογία

Παραχωρήσεις της SAP υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ
TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle
Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Αργεντινή: Ανακάμπτει το πέσο μετά τη δήλωση στήριξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
World

Θετική αντίδραση των αγορών στη δήλωση Μπέσεντ «Ολα είναι στο τραπέζι» για την Αργεντινή
Ισραήλ: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία
World

Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακίνητα: Πού κινούνται οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τ.μ. από Κηφισιά έως Εκάλη [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» - Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Τουρισμός

Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Επιχειρηματίες καταδικάζουν το ενδεχόμενο επιβολής φόρου περιουσίας
World

Γαλλία: Αντιδρούν οι υπερπλούσιοι στην επιβολή φόρου περιουσίας

Ο Μπερνάρντ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH, δήλωσε ότι η πίεση αυτή ισοδυναμεί με «σαφή επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία»

Γιάννης Αγουρίδης
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Νεογάλ: Σημαντική αύξηση εξαγωγών και σταθερή κερδοφορία το 2024
Business

Εξαγωγικό άλμα για τη Νεογαλ - Στο στόχαστρο νέες αγορές

Η βιομηχανία γάλακτος της Δράμας Νεογάλ κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο τζίρου και κερδών, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και στις εξαγωγές

Νατάσα Σινιώρη
Ψηφιακός μετασχηματισμός: Οι ελληνικές ΜμΕ χάνουν το στοίχημα
Business

Το ψηφιακό έλλειμμα των ελληνικών ΜμΕ

Παρά την πρόοδο στις υποδομές και τη λειτουργία της πλατφόρμας gov.gr, οι δείκτες αποτυπώνουν μια εικόνα υστέρησης - Η Ελλάδα παραμένει πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Γαλλία: Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες
World

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί

Αλέξανδρος Καψύλης
TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle

Η Oracle και η Venture Private Equity Silver Lake πρόκειται να ηγηθούν της νέας επιχείρησης, με την κινεζική ByteDance να κατέχει μερίδιο λιγότερο από 20%

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Αργεντινή: Ανακάμπτει το πέσο μετά τη δήλωση στήριξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
World
Upd: 21:05

Θετική αντίδραση των αγορών στη δήλωση Μπέσεντ «Ολα είναι στο τραπέζι» για την Αργεντινή

Την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ημερήσια πώληση δολαρίων των τελευταίων έξι ετών για να στηρίξει το πέσο

Ισραήλ: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία
World

Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος

Τι αναφέρει έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ

Τάσος Μαντικίδης
Μίραν (Fed): Υπέρ της δραστικής μείωσης των επιτοκίων
World

Δραστική μείωση των επιτοκίων υποστηρίζει ο Μίραν της Fed

O διορισμένος από τον Τραμπ διοικητής υποστηρίζει ότι τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν υπό το φόβο υψηλότερων ποσοστών ανεργίας

EΕ: Υπο αναθεώρηση οι κανονισμοί για τα cookies
World

Η ΕΕ αλλάζει τους κανονισμούς για τα cookies

H EE εξετάζει την αλλαγή των κανονισμών για τα cookies οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο των τεχνολογικών κολοσσών αλλά και των διαφημιστών

Latest News
Γαλλία: Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες
World

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί

Αλέξανδρος Καψύλης
Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών
Κατασκευές

Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών

«Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών, ισχυροποιώντας τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας», τόνισε ο Χρίστος Δήμας

SAP: Έτοιμη για παραχωρήσεις υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ
Τεχνολογία

Παραχωρήσεις της SAP υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ

Εάν η SAP καταφέρει να καθησυχάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να αποτρέψει μια έρευνα και τον κίνδυνο προστίμου έως και 10% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου της

Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Windows 10: Σταματά στις 14 Οκτωβρίου η υποστήριξη από τη Microsoft
Τεχνολογία

Τέλος εποχής για τα Windows 10 - Οι επιλογές των επιχειρήσεων

Η διακοπή της υποστήριξης δεν θα εμποδίσει τη λειτουργία των εφαρμογών της Microsoft, αλλά χωρίς τις απαιτούμενες ενημερώσεις, τα τρωτά σημεία θα παραμένουν ανοιχτά

Northern Athens Suburbs Lead Premium Real Estate Market
English Edition

Northern Athens Suburbs Lead Premium Real Estate Market

Central Kifisia has shown the strongest momentum, recording a 50% increase between 2019 and 2025

TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle

Η Oracle και η Venture Private Equity Silver Lake πρόκειται να ηγηθούν της νέας επιχείρησης, με την κινεζική ByteDance να κατέχει μερίδιο λιγότερο από 20%

Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2024
Business

Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2024

Η στρατηγική του Ούζου Βαρβαγιάννη επικεντρώνεται και σε επενδύσεις που θα στηρίξουν την εξωστρέφεια

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Αργεντινή: Ανακάμπτει το πέσο μετά τη δήλωση στήριξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
World
Upd: 21:05

Θετική αντίδραση των αγορών στη δήλωση Μπέσεντ «Ολα είναι στο τραπέζι» για την Αργεντινή

Την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ημερήσια πώληση δολαρίων των τελευταίων έξι ετών για να στηρίξει το πέσο

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Markets

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος των εγγραφών ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ισραήλ: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία
World

Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος

Τι αναφέρει έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ

Τάσος Μαντικίδης
Μίραν (Fed): Υπέρ της δραστικής μείωσης των επιτοκίων
World

Δραστική μείωση των επιτοκίων υποστηρίζει ο Μίραν της Fed

O διορισμένος από τον Τραμπ διοικητής υποστηρίζει ότι τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν υπό το φόβο υψηλότερων ποσοστών ανεργίας

UBS: Στα 11 ευρώ η νέα τιμή στόχος για τη μετοχή του  ΔΑΑ
Business

UBS: Στα 11 ευρώ η νέα τιμή στόχος για τη μετοχή του  ΔΑΑ

Η UBS διατηρεί τη σύσταση «αγοράς»

ΣτΕ: Οχι στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς σύμφωνη γνώμη των ενοίκων
Ακίνητα

Τι έκρινε το ΣτΕ για νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες

Η υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ αφορούσε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους ισόγειου πολυκατοικίας στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μίνα Μουστάκα
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες και αβεβαιότητα κυριάρχησαν στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,08% και έκλεισε στις 553,67 μονάδες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο