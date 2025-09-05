Κίνα – ΗΠΑ: Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία»

Ηχηρό ήταν το νέο μήνυμα που απέστειλε η Κίνα στις ΗΠΑ, αλλά και ο λεγόμενος παγκόσμιος Νότος στη δυτική συμμαχία, από την Τιαντζίν, όπου ηγέτες από κράτη-μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, της ευρασιατικής ομάδας ασφαλείας, συναντήθηκαν τη Δευτέρα μαζί με αρχηγούς κρατών από άλλες χώρες.

Την ώρα που ο δυτικός πόλος μοιάζει πιο ασταθής από ποτέ, με τις ΗΠΑ και την ΕΕ να έχουν περιέλθει σε μια ιδιάζουσα μεταξύ τους σύγκρουση, οι αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη συνέσφιξαν περαιτέρω τις σχέσεις τους στην Κίνα, με τον Σι να εντείνει την ανησυχία της Ουάσινγκτον.

Η Κίνα αμφισβητεί πλέον ανοιχτά την κυριαρχία των ΗΠΑ στην υφήλιο και ενισχύει τους οικονομικούς της δεσμούς με ολοένα και περισσότερες χώρες. Επιπλέον, ο Σι υποδέχτηκε τους προαναφερθέντες ηγέτες όντας νικητής στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ – έχοντας εκπέμπει το σήμα ότι ο νέος πόλος του πλανήτη δεν υποκύπτει σε δυτικούς εκβιασμούς.

Η υποχώρηση του Τραμπ στο εν λόγω μπρα ντε φερ, όταν ο Σι τον προειδοποίησε για αντίστοιχα κινεζικά αντίποινα, δεν ήταν η πρώτη δυτική ήττα στο συγκεκριμένο πεδίο: Ο ολοκληρωτικός αποκλεισμός και οι κυρώσεις ολόκληρης της «συλλογικής Δύσης» στη Ρωσία δεν λύγισαν τη ρωσική οικονομία.

Αλλά το μεγαλύτερο πλήγμα για τις ΗΠΑ είναι αυτό που καταδεικνύει η εικόνα -σε άριστο κλίμα- της συνάντησης των Σι και Πούτιν με τον Μόντι, την ίδια στιγμή που δημοσιεύματα βοούν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι σχέσεις του Ινδού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό ομόλογό του έχουν εξελιχθεί επί τα χείρω. Η αμερικανική επιρροή στην Ινδία μοιάζει να ξεθωριάζει.

Με την Κίνα να εξακολουθεί να καλπάζει στην κούρσα για την ισχυρότερη οικονομία στον πλανήτη, ο Σι αυξάνει την κινεζική εξωστρέφεια και πλέον δείχνει διατεθειμένος να ηγηθεί της προσπάθειας των BRICS για έναν πολυπολικό κόσμο.

«Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δύναμη των γιγαντιαίων αγορών μας και την οικονομική συμπληρωματικότητα μεταξύ των κρατών-μελών, να βελτιώσουμε τις εμπορικές σχέσεις και να αυξήσουμε τις επενδύσεις», δήλωσε ο Σι απευθυνόμενος στους παγκόσμιους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στην κινεζική πόλη-λιμάνι Τιαντζίν για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), ο οποίος υποστηρίζεται από το Πεκίνο και τη Μόσχα.

Ο Κινέζος ηγέτης δεσμεύτηκε να χορηγήσει 2 δισ. γιουάν (280 εκατ. δολ.) προς τα κράτη-μέλη του ΟΣΣ φέτος και να δημιουργήσει Τράπεζα Ανάπτυξης του ΟΣΣ, για να παράσχει «ισχυρότερες βάσεις» για την ασφάλεια και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των μελών του μπλοκ.

Χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, ο Σι ορκίστηκε τη Δευτέρα να αντιταχθεί στον «ηγεμονισμό», τη «νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου» και τις «πρακτικές εκφοβισμού» κατά την ομιλία του προς πολιτικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Η σημερινή αντίδραση του Τραμπ σε όλες αυτές τις εξελίξεις, καταδεικνύει το μέγεθος της ανησυχίας των ΗΠΑ. Σε μια αιχμηρή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ υπενθύμισε στον Σι τον ρόλο των ΗΠΑ στην ήττα της Ιαπωνίας πριν από 80 χρόνια, προσθέτοντας: «Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια υπέροχη και διαρκή ημέρα εορτασμού. Παρακαλώ δώστε τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Οι παρατηρητές λένε ότι ο Σι βλέπει τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα ως διπλωματική ώθηση για την περαιτέρω ενίσχυση και προβολή του παγκόσμιου ρόλου του Πεκίνου σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία.

Καθώς ο Τραμπ έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία με τον εμπορικό του πόλεμο και αποσύρεται από διεθνείς οργανισμούς και από τη βοήθεια προς διεθνείς εταίρους, το Πεκίνο θεωρεί πως οι ΗΠΑ υπονομεύουν τη διεθνή τάξη για την οποία εργάστηκαν – και βλέπει ευκαιρία να ενισχύσει το όραμά του για την Κίνα ως εναλλακτική λύση.

Κινέζοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τη φετινή σύνοδο του ΟΣΣ ως τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, τονίζοντας πριν από την εκδήλωση ότι θα συμμετάσχουν 20 ηγέτες από την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία, μέλη του ΟΣΣ είναι το Ιράν, το Πακιστάν, η Λευκορωσία, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.