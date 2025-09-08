Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Η καθημερινότητα δείχνει πως τα μέτρα δεν αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Η ακρίβεια συνεχίζει να συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη

Economy 08.09.2025, 07:00
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα
Ανάλυση Αλέξανδρος Κλώσσας

Προβληματισμό και ανησυχία προκάλεσαν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς τα μέτρα δεν δείχνουν ικανά να απαντήσουν στις δυσκολίες της καθημερινότητας που προκαλεί η ακρίβεια σε συνδυασμό με την περιορισμένη αγοραστική δύναμη.

Το κυβερνητικό πακέτο προβλήθηκε ως μέτρο στήριξης για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες, τους νέους και τους συνταξιούχους. Μείωση φόρου εισοδήματος, μηδενικός συντελεστής για τους νέους έως 25 χρονών, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με παιδιά και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά χωριά αποτέλεσαν τον κορμό των εξαγγελιών.

Η καθημερινότητα ωστόσο, δείχνει πως τα μέτρα δεν αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Η ακρίβεια συνεχίζει να συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη και να αναδεικνύει την έλλειψη ουσιαστικών πολιτικών στήριξης.

Η στόχευση

Οι φορολογικές παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ο συντελεστής για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μειώνεται από 22% σε 20%, ενώ για οικογένειες με δύο παιδιά το ετήσιο όφελος φθάνει περίπου τα 600 ευρώ. Για τετραμελείς οικογένειες με εισόδημα 20.000 ευρώ η ελάφρυνση μπορεί να αγγίξει τα 1.680 ευρώ. Στους νέους έως 25 ετών προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος, μέτρο που επεκτείνεται μερικώς έως την ηλικία των 30 ετών.

Όμως, η πλειονότητα των νέων εργαζομένων απασχολείται με μερική απασχόληση ή μισθούς που βρίσκονται ήδη κάτω από το αφορολόγητο. Επομένως, η εξαγγελία δεν μεταφράζεται σε πραγματικό κέρδος για όσους βρίσκονται στη χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι προβλέψεις για τον ΕΝΦΙΑ. Από το 2026 θα μειωθεί στο μισό σε μικρά χωριά, ενώ το 2027 για αυτές τις περιοχές θα καταργηθεί πλήρως. Για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι πιέσεις από τα ενοίκια και τις τιμές στέγασης είναι εντονότερες, δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη πρόβλεψη. Το ίδιο ισχύει για τις συντάξεις, καθώς η πολυσυζητημένη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς μετατίθεται για το 2026 και το 2027, αφήνοντας το 2025 χωρίς ουσιαστική ενίσχυση των συνταξιούχων. Την ίδια στιγμή, οι αυξήσεις στα φάρμακα και στις υπηρεσίες υγείας απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξης.

Αύξηση εσόδων

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σαφής αν τα φορολογικά μέτρα συγκριθούν με τα στοιχεία για τον ΦΠΑ. Το 2025 τα δημόσια έσοδα από τον συγκεκριμένο φόρο αναμένεται να φτάσουν τα 26,7 δισ. ευρώ, έναντι 25,3 δισ. το 2024 και 17,7 δισ. το 2019. Σε έξι χρόνια η αύξηση αγγίζει το 43%. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα έσοδα από ΦΠΑ ανέρχονται στο 11%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,5%. Παράλληλα, το σύνολο των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.ά.) αντιστοιχεί στο 17,3% του ΑΕΠ, το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε., έναντι 13% κατά μέσο όρο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το κρατικό ταμείο ωφελείται από την ακρίβεια, την ώρα που τα νοικοκυριά βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να συρρικνώνεται.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διατηρήθηκε στο 6% τον Ιούλιο του 2025, ενώ τα ενοίκια στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση. Ο κατώτατος μισθός είναι πλέον στα 880 ευρώ, χωρίς αντίστοιχη αναπλήρωση της αγοραστικής δύναμης. Οι ελαφρύνσεις των 200 ή 600 ευρώ που υπόσχονται οι νέες φορολογικές κλίμακες ισοσκελίζονται από το κόστος ενός έτους στα βασικά είδη διατροφής ή από τις αυξήσεις στα ενοίκια.

Παράλληλα, η κυβερνητική ρητορική περί «στήριξης της οικογένειας» περιορίστηκε σε φορολογικά μέτρα. Δεν υπήρξε καμία εξαγγελία για παιδικούς σταθμούς, μέτρα στέγασης ή ενίσχυση του διαθέσιμου χρόνου των εργαζομένων γονέων. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια στιγμή προωθείται η δυνατότητα εργασίας έως και 13 ώρες ημερησίως.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη η κατεύθυνση είναι εντελώς διαφορετικη. Η Ισπανία συζητά τη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες, ενώ η Γαλλία διατηρεί το 35ωρο. Το μήνυμα λοιπόν των πρωθυπουργικών εξαγγελιών από το βήμα της ΔΕΘ είναι ότι η ελληνική οικογένεια καλείται να στηριχθεί αποκλειστικά μέσω μικρών φορολογικών ελαφρύνσεων, ενώ η καθημερινότητά της γίνεται πιο ασφυκτική.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές
Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
Σρίνι Γκοπαλάν: Τα νέα χέρια στο τιμόνι της T-Mobile – Η φιλοσοφία του νέου CEO
World

Ο νέος CEO της T-Mobile και το «πέρασμα» από τον ΟΤΕ

Τι δήλωνε τον Ιούνιο ο Σρίνι Γκοπαλάν για τις διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, τον ρόλο της AI αλλά και τι τον ενέπνευσε από τον ΟΤΕ

Γιώργος Πολύζος
Adidas: Εξωστρέφεια και ανάπτυξη για την ελληνική θυγατρική – Οι νέοι στόχοι
Business

Με πόσο «τρέχει» η Adidas στην Ελλάδα - Οι νέοι στόχοι

Από την Ελλάδα στη Σερβία με εξαγωγές αλλά και νέα καταστήματα, βαδίζει η Adidas Hellas

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Πώς αντιδρούν τα σούπερ μάρκετ στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
ΣτΕ: Οχι στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς σύμφωνη γνώμη των ενοίκων
Ακίνητα

Τι έκρινε το ΣτΕ για νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες

Η υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ αφορούσε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους ισόγειου πολυκατοικίας στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μίνα Μουστάκα
Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα υποβάλετε αίτηση – Βήμα-βήμα η διαδικασία
Ακίνητα

Πώς θα υποβάλετε αίτηση για επιστροφή ενοικίου - Βήμα-βήμα η διαδικασία

Δείτε αναλυτικά ποιοι είναι δικαιούχοι και τα ποσά ενίσχυσης από επιστροφή ενοικίου

Latest News
ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί
World

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη - Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

Ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2025

Intralot: Ορόσημο η συμφωνία με Bally’s λέει η Optima Bank
Business

Optima Bank: Ορόσημο η συμφωνία Intralot ‑ Bally’s

Η Intralot ανακοίνωσε στις 2 Ιουλίου 2025 ότι θα εξαγοράσει τη δραστηριότητα Bally’s International Interactive σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις με αφορμή τις έρευνες για το Ισραήλ
World

Δικαιοσύνη υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ απειλούν το Διεθνές Δικαστήριο λόγω Ισραήλ

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον έχει μπει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξαιτίας των ερευνών του για πιθανά εγκλήματα του Ισραήλ

Νατάσα Σινιώρη
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα

Η έκδοση προσείλκυσε τη χαμηλότερη ζήτηση από το 2022

Τράπεζα Κύπρου: Στόχος η διανομή μερίσματος πάνω από 70% των κερδών 
Τράπεζες

Πάνω από 70% των κερδών στοχεύει να μοιράσει η Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με την διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, η ενίσχυση της επιβράβευσης των μετόχων σε αυτά τα επίπεδα θεωρείται εφικτή

Αγης Μάρκου
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ

Η οικονομική στρατηγική του Χαβιέ Μιλέι καταρρέει, οδηγώντας την Αργεντινή ξανά στο χείλος της κρίσης

Νατάσα Σινιώρη
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive

Η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος Alter Ego Media, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανοδικά, επιχειρώντας να εδραιωθεί πάνω από τις 2.050 μονάδες με στήριξη από τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

Τι αποκαλύπτει έρευνα της UBS για τις μεγάλες πόλεις του κόσμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;
Τα νέα της αγοράς

Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;

Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά; - Πώς να επιλέξετε ασφάλεια αυτοκινήτου

Τομά Πικετί: Γιατί ο φόρος πλούτου 2% δεν λύνει το γαλλικό έλλειμμα
World

Ο Πικετί προειδοποιεί: «Αναγκαίος αλλά ανεπαρκής» ο φόρος πλούτου 2%

Ο διάσημος Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί καλεί σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση του χρέους και των επενδύσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη
Ενέργεια

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο