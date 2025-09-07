89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

Μετά 6 και πλέον χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να απευθυνθεί στη μεσαία τάξη, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανατάξει τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματός του, η οποία είναι πτωτική κατά το τελευταίο διάστημα. Τόσο το κρίσιμο θέμα των Τεμπών όσο και το ζήτημα θεσμικής και ηθικής τάξης του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι έχουν καταφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Χωρίς αντιμετώπιση της ακρίβειας

Μαζί με τα παραπάνω έχει έρθει και η συνεχιζόμενη ακρίβεια να κάνει ακόμη πιο δύσκολη την καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας στενάζει, κάτι το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει και μετά την εφαρμογή των μέτρων Μητσοτάκη (Δείτε εδώ ολόκληρο το πακέτο), η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2026. Μέχρι τότε η ακρίβεια στην Ελλάδα αναμένεται να αυξάνεται όλο και περισσότερο και η κυβέρνηση να μην παρεμβαίνει ούτε με θεσμικά αλλά ούτε και με ρυθμιστικά μέτρα.

Πέραν των παραπάνω, ο κ. Μητσοτάκης αγνόησε και την αγορά, η οποία ζητούσε να υπάρξει παρέμβαση και στους έμμεσους φόρους, κάτι για το οποίο δείχνει να αδιαφορεί η κυβέρνηση για ακόμη ένα έτος. Άλλωστε, οι ανατιμήσεις στην Ελλάδα αποτελούν μια πραγματικότητα εδώ και μία τετραετία και πλέον στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης εδώ και πάνω από 1 χρόνο. Και αυτή η συνθήκη δύσκολα θα αντιστραφεί.

Πενιχρά αποτελέσματα για τα νοικοκυριά

Με βάση τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν για τον φόρο εισοδήματος, η κυβέρνηση προχωρά σε μια επιδείνωση της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων. Από τις παρεμβάσεις αυτές οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι οικογένειες χωρίς παιδιά δε θα δουν κάποια ιδιαίτερη ελάφρυνση (το να δοθεί -σε μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ- μια ελάφρυνση 50 ευρώ τον μήνα δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα), δεδομένης της ακρίβειας που επικρατεί αλλά και του γεγονότος ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της ευρωζώνης σε ό,τι αφορά την πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Όπως και το ότι για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται φαντάζει ως ένα θετικό μέτρο. Ωστόσο, οι περισσότεροι εξ’ αυτών είναι ούτως ή άλλως στο αφορολόγητο όριο, καθότι τα εισοδήματά τους είναι πενιχρά ή εργάζονται με ημιαπασχόληση.

Επιπλέον, η κυβερνητική στόχευση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας δε μπορεί να..περνάει μόνο μέσα από τη φορολογία και ούτε μπορεί να είναι αποσπασματική

Τίποτα ουσιαστικό για τη στεγαστική κρίση

Συν τοις άλλοις, η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έδωσε απαντήσεις στο ακανθώδες πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης, το οποίο ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Όπως και πάρα πολλούς νέους και νέες, στους οποίους δήθεν ήθελε να απευθυνθεί ο κ. Μητσοτάκης. Πέραν του επιδόματος ενοικίου, το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί από την περασμένη άνοιξη, ο πρωθυπουργός δεν είχε να πει κάτι περισσότερο για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας. Οι πληροφορίες που ήθελαν τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει ακόμη ένα πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου» δεν επαληθεύτηκαν.

Εις υγείαν του πλεονάσματος και των κορόιδων

Τα χρήματα από το πακέτο του 1,6 δισ. ευρώ έχoυν προκύψει και από την ακρίβεια, η οποία τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό. Άλλωστε, το ποσό αυτό αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του θηριώδους υπερπλεονάσματος του 2024, το οποίο άγγιξε τα 11,4 δισ. ευρώ.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη των πολιτών μέσω της έμμεσης φορολογίας, ενώ η πορεία του προϋπολογισμού δείχνει πάρα πολύ καλή, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 7μηνο.

Η εικόνα της ενίσχυση των φορολογικών εσόδων αποτυπώνεται πλήρως στα στοιχεία που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα. Ειδικότερα, τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 40,434 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,150 δισ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου. Όπως προκύπτει η έμμεση φορολογία πρωτοστατεί στην παραγωγή εσόδων για αυτό και τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,704 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 357 εκατ. ευρώ.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι και η δημιουργία ενός τεράστιου πρωτογενούς πλεονάσματος (7,9 δισ. ευρώ στο 7μηνο), το οποίο -επί της ουσίας- αφαιρεί πόρους από την πραγματική οικονομία, κάτι που είναι σε γνώση του οικονομικού επιτελείου της ελληνικής κυβέρνησης. Συνεπώς δεν αποκλείεται το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 να είναι μεγαλύτερο και από το θηριώδες του 2024, κάτι το οποίο προκύπτει και από τις μεγάλες επιβαρύνσεις στις πλάτες των πολιτών. Συνεπώς, η λογική της κυβέρνησης συνίσταται στο «σου παίρνω 10 και σου επιστρέφω 1» κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την πολιτική τους κατά τα τελευταία χρόνια.

Απουσία αφηγήματος

Άλλωστε, από τη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού απουσίαζε ένα ενιαίο αφήγημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες αναμένει ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας. Όπως είχε προαναγγείλει και ο ΟΤ, η συγκεκριμένη δυνατότητα του…αφαιρέθηκε τρόπον τινά, μετά το «φρένο» στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο που ανακοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και μετά τις παρατηρήσεις της DBRS που συνόδευσαν την αξιολόγηση της Ελλάδας.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται με τα στοιχεία για το ελληνικό ΑΕΠ είναι η συγκράτηση της κατανάλωσης, καθότι η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025 και αυξήθηκε μόλις κατά 1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Και αυτό οφείλεται στην τεράστια ακρίβεια, την οποία δεν αντιμετωπίζουν -επί της ουσίας- τα μέτρα Μητσοτάκη.