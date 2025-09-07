89η ΔΕΘ: Στην ίδια αποτυχημένη συνταγή κατά της ακρίβειας ο Μητσοτάκης

Στην ίδια αποτυχημένη συνταγή για τη…μη αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και χωρίς κάποιο νέο μέτρο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που μαστίζει χιλιάδες πολίτες κύλησε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την 89η ΔΕΘ.

Το πακέτο που εξαγγέλθηκε είναι αποτέλεσμα της δημοσιονομικής πορείας της χώρας, δήλωσε ο ίδιος, συμπληρώνοντας ότι «δημιουργήθηκε ένα κοινωνικό μέρισμα προς κατανομή περίπου 1,7 δισ. ευρώ. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω το ποσό λόγω των κανόνων», συμπληρώνοντας πως «οι μισθωτοί θα δουν το όφελος από την πρώτη μισθοδοσία της επόμενης χρονιάς», είπε ο πρωθυπουργός. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι από το πακέτο αυτό λείπουν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες

Ακόμη, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «στοχεύσαμε σε μια μεταρρύθμιση που ωφελεί πάνω από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε έως 1,4 δισ. ευρώ. Γιατί κάποιοι προκρίνουν αυτό και όχι αυτό που κάναμε;» για να συμπληρώσει ότι «φιλοδοξώ η πορεία να συνεχιστεί και να μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε και νέο μέρισμα ανάπτυξης».

Ηχηρή απουσία μέτρων κατά της ακρίβειας

Αναφορικά με τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν από τον ίδιο, είναι ηχηρή η απουσία παρεμβάσεων για τη μείωση της ακρίβειας στην Ελλάδα, η οποία επιβαρύνει χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα και μειώνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Για αυτό και είπε κάπως απολογητικά: «Ξέρω το πρόβλημα, όλη η στόχευση είναι η στήριξη του εισοδήματος. Δεν είναι η μόνη απάντηση στο πρόβλημα, η μάχη δεν περιορίζεται σε αυτό, σημαίνει παρεμβάσεις σε τομείς όπως τα τρόφιμα και από τα ενοίκια έως τα καύσιμα».

«Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά», είπε ο πρωθυπουργός σε σχέση με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες.

Τη βελτίωση στο εισόδημα θα την δουν οι πολίτες από την 1η Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους με τις φοροελαφρύνσεις, ενώ αναφέρθηκε σε αυτές που αφορούν τους νέους.

«Δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως την πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση αυτή που ανακοίνωσε χθες, στην ιστορία της Μεταπολίτευσης, συμπληρώνοντας ότι αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση αφορά και τους μισθωτούς στο Δημόσιο.

Ακόμη, συμπλήρωσε ότι περί τα 1,3 με 1,4 δισ. θα στοίχιζε η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, είπε, και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να απαντήσουν πώς θα γινόταν να συνδυαστεί αυτό με τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε χθες.

«Δεν μπορείς να έχεις και τα δύο», υποστήριξε.

Δεν καταργείται ο ΕΝΦΙΑ, δε θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα

«Δεν τίθεται θέμα πλήρους κατάργησης του ΕΝΦΙΑ. Έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ σε σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες (μεταφορές, βρεφικά είδη). Η περαιτέρω μείωση δεν θα είχε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θα διευκόλυνε τις εταιρείες να βελτιώσουν το περιθώριο κέρδους τους», είπε ο κ. Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας ότι «μια τέτοια μείωση, όπως και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, θα είχε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Δεν μπορούμε να έχουμε και μείωση του ΦΠΑ και μείωση των άμεσων φόρων».

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι, «τώρα που μειώνονται οι τιμές λόγω της παγκόσμιας αγοράς, δεν βλέπω να αναδεικνύεται το θέμα».

Σε άλλο σημείο, ο πρωθυπουργός δεν απάντησε σε ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως προβλέπεται από ευρωπαϊκή οδηγία, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει το θέμα και θα απαντήσει όταν ενημερωθεί.

Απουσία νέων παρεμβάσεων για τη στεγαστική κρίση

Αναφορικά με την απουσία νέων παρεμβάσεων για το τεράστιο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το κόστος για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές».

Σχετικά με αυτούς που είναι στο ενοίκιο, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «έχουμε παρουσιάσει ένα συγκροτημένο πλαίσιο με δράσεις 6 δισ. ευρώ, όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν είναι η μόνη λύση του προβλήματος, έχουμε πολλά κλειστά διαμερίσματα, ενθαρρύνουμε την ανακαίνισή τους, αλλά και τη μετατροπή βραχυχρόνιας μίσθωσης σε μακροχρόνια».

«Τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2 έδωσαν τη δυνατότητα σε 30.000 πολίτες να αποκτήσουν σπίτι αντί να δίνουν ενοίκιο», σημείωσε.

Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε στο μέτρο που ανακοινώθηκε χθες για τις κατοικίες που θα φτιαχτούν από το υπουργείο Άμυνας, με το 75% να πηγαίνει σε πολίτες πέρα των στρατιωτικών.

Νέα μέτρα στη βραχυχρόνια μίσθωση;

«Ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις αποδίδει στο κέντρο της Αθήνας και είμαι ανοιχτός να επεκτείνω αυτόν τον περιορισμό και σε άλλες περιοχές», τόνισε, προσθέτοντας πως «η επιδότηση ενοικίου είναι σημαντική».

Επιπλέον, ο ίδιος συμπλήρωσε: «Είμαι ανοιχτός να επεκτείνω περιορισμούς στη βραχυπρόθεσμη μίσθωση, όπως αυτούς που επιβάλλαμε στο κέντρο της Αθήνας. Θα δούμε το θέμα τους επόμενους μήνες».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός κάλεσε τις οικογένειες να εξετάσουν τη συγκατοίκηση των παιδιών που σπουδάζουν, λόγω των κινήτρων που δίνονται.

Χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για το δημογραφικό

Παράλληλα, οι χθεσινές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη δεν απαντούν συνολικά στο πρόβλημα: «Είναι τεράστιο πρόβλημα, δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας, αλλά όλο τον δυτικό κόσμο. Η Ελλάδα έχει λάβει μέτρα με το επίδομα γέννησης, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα μέτρα για το στεγαστικό. Η φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε χθες στοχεύει να στείλει μήνυμα στις οικογένειες.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι το δημογραφικό έχει πολλές διαστάσεις που σχετίζεται με το πόσα παιδιά γεννιούνται, την τρίτη ηλικία, αλλά και το κόστος που έχει το δημογραφικό στο ασφαλιστικό σύστημα.

«Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί για να λυθεί το πρόβλημα», είπε ο κ. Μητσοτάκης, παραδεχόμενος -επί της ουσίας- ότι οι όποιες παρεμβάσεις δεν είναι ολιστικές, συμπληρώνοντας πως «η οικονομική στήριξη πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτό είναι πρόβλημα όλου του δυτικού κόσμου και έφερε για παράδειγμα τη Νότια Κορέα όπου το ποσοστό αναπλήρωσης είναι κάτω από ένα παιδί.

«Δεν γεννιούνται όσα παιδιά θα θέλαμε», παραδέχθηκε, συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να επιβραβεύσουμε τους συμπολίτες που κάνουν παιδιά», σημείωσε.

Θετικός για τις 13 ώρες εργασίας

Σχετικά με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που φέρνει το 13ωρο σε έναν μόνο εργοδότη, ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε του μέτρου. Ο ίδιος επισήμανε πως «έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό και σίγουρα θα πετύχουμε τον στόχο για 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Υπάρχουν νέοι που επιλέγουν να έχουν δύο δουλειές. Εμείς λέμε ότι, αντί να έχεις δύο δουλειές, μπορείς να το κάνεις στον ίδιο εργοδότη και να κερδίζεις περισσότερο. Δεν το θέλω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο κακό. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να κάνει υπερωρίες, κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να κάνει δύο δουλειές»

«Η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει πως νοιάζεται για τους εργοδότες, αλλά νοιάζεται πρωτίστως και για τους εργαζόμενους» σημείωσε για να προσθέσει ότι «όσο μειώνεται η ανεργία, ενισχύεται η δύναμη του εργαζόμενους» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «έχουμε παράπονα από επιχειρηματίες για την ψηφιακή κάρτα εργασίας», συμπληρώνοντας με νόημα ότι αυτή τη στιγμή «γίνεται ένα “άσπρισμα” της ελληνικής οικονομίας, αλλά αυτό είναι το σωστό».

«Λάθος» η έρευνα της Eurostat για τον τουρισμό

Από εκεί και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για την έρευνα της Eurostat που δείχνει ότι σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες πολίτες δε μπορούν να πάνε διακοπές, με τον πρωθυπουργό να…απορρίπτει την έρευνα.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «ο δείκτης της Eurostat δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουμε προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, συγκρατήσαμε τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια», ενώ ακόμη τόνισε πως «υπάρχουν πολύ ακριβοί προορισμοί στη χώρα μας αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου», τόνισε.

Μικρομεσαίοι εκτός τραπεζικού δανεισμού – Αγρότες εκτός μέτρων

Ο κ. Μητσοτάκης δυσκολεύτηκε να απαντήσει και στο ότι το μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται εκτός του τραπεζικού δανεισμού. «Μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουμε δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως «πρέπει το χρήμα να φτάσει και σε μικρότερες επιχειρήσεις, αυτό αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους αγρότες, οι οποίοι -επί της ουσίας- έλειπαν από τις εξαγγελίες του Σαββάτου. «Η Ελλάδα είναι πλεονασματική σήμερα στις εξαγωγές παρά τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα», αρκέστηκε να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ επισήμανε ότι χρειάζεται ακόμη περισσότερη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Το μέλλον είναι η τεχνολογία. Έχουμε πετύχει, σε έναν βαθμό, το φτηνό ρεύμα. Έχουμε πρόβλημα με την άρδευση», τόνισε, προσθέτοντας πως «θα χρειαστεί να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις λόγω της λειψυδρίας», επισήμανε. Επιπλέον, ο ίδιος συμπλήρωσε πως «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για καταβολές χωρίς καθυστερήσεις».

Συνταξιούχοι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο χρόνια, ενώ σημείωσε ότι εδώ και δύο χρόνια οι συντάξεις αυξάνονται και πρόσθεσε ότι μονιμοποιείται το έκτακτο βοήθημα που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο.

«Η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», είπε.

ΦΠΑ σε νησιά

«Η Ευρωπαϊκή Οδηγία επιτρέπει τη μείωση του ΦΠΑ μόνο σε νησιά», είπε σχετικά με την ερώτηση αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει στον ακριτικό Έβρο.

«Για τον Έβρο έχουμε ένα πρόγραμμα που επιδοτούμε έως 10.000 ευρώ οικογένειες που θέλουν να μετεγκατασταθούν στον Έβρο. Έχουμε σχολές στον Έβρο. Η σχολή Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο είναι γεμάτη», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για απόκλιση της ανάπτυξης ανάμεσα στον βόρειο και τον νότιο Έβρο, «έχουμε στραμμένη εκεί την προσοχή μας».

HSBC Μάλτας και CrediaBank

Ερωτηθείς σχετικά με την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank δήλωσε ότι βλέπει «πολύ θετικά τη δυνατότητα μιας ελληνικής τράπεζας να επεκταθεί». Παράλληλα, όπως είπε, βλέπει θετικά και την επένδυση της UniCredit στην Alpha Bank.

«Έχουμε πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Έχουμε στρατηγική εξωστρέφειας και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Πιστεύουμε στη δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να επεκτείνονται», τόνισε σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός.