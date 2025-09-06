89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Economy 06.09.2025, 22:10
89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

Σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να αντιστρέψει το αρνητικό σε βάρος του κοινωνικό και πολιτικό κλίμα επιδόθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Κι αυτό διότι ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων (Δείτε εδώ όλα τα μέτρα) το οποίο δείχνει κατώτερο των πραγματικών αναγκών των πολιτών, αλλά και ανίκανο να αντιμετωπίσει το «θηρίο» της ακρίβειας, το οποίο ολοένα και γιγαντώνεται. Η λαϊκή δυσαρέσκεια είναι εκτεταμένη όπως και το βαρύ κλίμα δυσφορίας που διαμορφώνεται στο εκλογικό σώμα.

Άλλωστε, από τη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού απουσίαζε ένα ενιαίο αφήγημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις, τις  οποίες αναμένει ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας. Όπως είχε προαναγγείλει και ο ΟΤ, η συγκεκριμένη δυνατότητα του…αφαιρέθηκε τρόπον τινά, μετά το «φρένο» στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο που ανακοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και μετά τις παρατηρήσεις της DBRS που συνόδευσαν την αξιολόγηση της Ελλάδας.

Σύννεφα

Πάνω από την ελληνική οικονομία συγκεντρώνονται τα πρώτα σύννεφα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μετά τη χθεσινή (5 Σεπτεμβρίου) ανακοίνωση της αξιολόγησης του διεθνούς οίκου DBRS κανένας από τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης δεν προχώρησε στους συνήθεις πανηγυρισμούς, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, το «φρένο» στην ανάπτυξη ήρθε λίγες ημέρες μετά την -επί τα χείρω- αναθεώρηση της UBS για την ελληνική ανάπτυξη.

Κάτω από τον πήχη

Αναφορικά με το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε, οι παρεμβάσεις δείχνουν να βρίσκονται κάτω από τον πήχη των πραγματικών αναγκών των πολιτών, σε μια συγκυρία που τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκονται στα «τάρταρα», με βάση τις μετρήσεις της Eurostat! Η πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι προτελευταία σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μόνο πάνω τη Βουλγαρία) και δεν αναμένεται να αλλάξει αυτό, μετά την εφαρμογή του πακέτου Μητσοτάκη.

Επίσης, τα χρήματα από το πακέτο του 1,6 δισ. ευρώ έχoυν προκύψει και από την ακρίβεια, η οποία τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό. Άλλωστε, το ποσό αυτό αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του θηριώδους υπερπλεονάσματος του 2024, το οποίο άγγιξε τα 11,4 δισ. ευρώ!

Δεν επαρκούν

Αναφορικά με αυτές καθεαυτές τις παρεμβάσεις, το να δοθεί -σε μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ- μια ελάφρυνση 50 ευρώ τον μήνα από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός δεν απαντά συνολικά στο πρόβλημα της τεράστιας ακρίβειας που πλήττει τη χώρα. Ούτε δίνει λύση στο πολύ μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

Όπως και το ότι για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται φαντάζει ως ένα θετικό μέτρο. Ωστόσο, οι περισσότεροι εξ’ αυτών είναι ούτως ή άλλως στο αφορολόγητο όριο, καθότι τα εισοδήματά τους είναι πενιχρά ή εργάζονται με ημιαπασχόληση.

Πέραν των παραπάνω, ο κ. Μητσοτάκης αγνόησε και την αγορά, η οποία ζητούσε  να υπάρξει παρέμβαση και στους έμμεσους φόρους, κάτι για το οποίο δείχνει να αδιαφορεί η κυβέρνηση για ακόμη ένα έτος.

Όπως παρατηρούν έγκυροι πολιτικοί αναλυτές, η εικόνα της κυβέρνησης έχει «στραπατσαριστεί» από κρίσιμα ζητήματα, όπως τα Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ και δείχνει να μην υπάρχει επιστροφή. Παράλληλα, η επιμονή της κυβέρνησης της ΝΔ να μη λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έχει κάνει την κατάσταση να έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Για αυτό και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης εδώ και πάνω από 1 χρόνο. Και αυτή η συνθήκη δύσκολα θα αντιστραφεί

