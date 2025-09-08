89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

Τα φλέγοντα ζητήματα της οικονομίας και η αποτύπωση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα βρεθούν για 4η διαδοχική ημέρα στο μεγεθυντικό του ΟΤ FORUM που διεξάγεται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, η οποία φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια πορείας.

Στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο στούντιο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι καθώς και φορείς της αγοράς θα σχολιάσουν και θα αναλύσουν διεξοδικά το πακέτο μέτρων για την στήριξη του εισοδήματος των πολιτών αλλά και τα προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την αγορά.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της 4ης ημέρας είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς, πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΕ, ο Μάριος Αρβανιτάκης – Πλοίαρχος, Δ/ντης Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΕΘΑ, ο Γιάννης Δελλής, βουλευτής ΚΚΕ και η Λουκία Σαράντη, πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν όσα δήλωσε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου από το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα μέτρα που εξήγγειλε και αφορούν στην ελάφρυνση της κοινωνίας και την τόνωση της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Η live μετάδοση

Ο ΟΤ δίνει το «παρών» και φέτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Mέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα σας μεταφέρει τον «παλμό» των γεγονότων της καθημερινά σε συνεχή ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του ομίλου της Alter Ego Media ot.gr, in.gr, tovima.gr και tanea.gr αλλά και από την υβριδική πλατφόρμα MEGA Play.

