89η ΔΕΘ – OT FORUM – Τσίτος: Ανταγωνιστικές υπηρεσίες από Volton και Orizon – Στα σχέδια και η σταθερή τηλεφωνία

Ο Managing Director των εταιρειών Volton & Orizon Διονύσης Τσίτος μιλάει στο ΟΤ FORUM για τα σχέδια στην ενέργεια αλλά και στις τηλεπικοινωνίες

OT FORUM 07.09.2025, 17:36
Για δύο πολύ διαφορετικές δραστηριότητες μίλησε στο ΟΤ FORUM ο Managing Director των εταιρειών Volton & Orizon Διονύσης Τσίτος, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ: για την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες.

Ξεκινώντας την συζήτηση με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Τσίτος είπε:

«Φέτος στο ίδιο περίπτερο έχουμε δύο εταιρείες, την Volton και την Orizon, που προσφέρουν δύο υπηρεσίες σε δύο πολύ ανταγωνιστικά industries, στην ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Προσπαθούμε να δείξουμε πώς συγκλίνουν αυτοί οι δύο κόσμοι και πώς αυτό έχει όφελος για τον καταναλωτή».

Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και η Orizon

Ο κ. Τσίτος είπε ότι η επένδυση στις τηλεπικοινωνίες είναι μια επένδυση των 15 εκατ. ευρώ.

«Πρακτικά, η χώρα αποκτά τον 4ο επικοινωνιακό πάροχο. Ξεκινάμε από την κινητή τηλεφωνία και στοχεύουμε να μπούμε στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας», εξήγησε ο κ. Τσίτος.

«Η Orizon είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα. Πρώτον, είναι η πρώτη φορά που στα ελληνικά δεδομένα μια εταιρεία που προέρχεται από διαφορετική βιομηχανία επενδύει στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.  Μέχρι πρόσφατα, όλες οι επενδύσεις γινόντουσαν από αμιγώς επικοινωνιακούς παρόχους. Eίναι ένα trend που το βλέπουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έρχεται σε μια αγορά ολιγοπωλίου να αλλάξει λίγο τα δεδομένα, ως προς τις τιμές και τις υπηρεσίες και τελικά τα δεδομένα ως προς τον εμπειρία του πελάτη γιατί πρακτικά στις τηλεπικοινωνίες τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε δει κάτι σύγχρονο».

Τόνισε ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η εμπειρία του καταναλωτή και «το πώς θα γίνει η ζωή του πελάτη πιο εύκολη, πιο προσιτή, πιο βιώσιμη και τελικά πιο απλή».

Πρόσθεσε ότι η Orizon θέλει να υπηρετήσει τον καταναλωτή και μάλιστα με μεγάλο όφελος, «καθώς τα πακέτα μας ξεκινούν από 18 ευρώ και αν κάποιος τα συνδυάσει με ενέργεια από 15, και προφανώς δίνουμε και πολύ μεγάλη έκπτωση στον λογαριασμό ενέργειας. Άρα στο τέλος της ημέρας ο καταναλωτής είναι και ωφελημένος και έχει απλοποιήσει τη ζωή του».

Είπε ότι η Orizon ακολουθεί το μοντέλο της Volton στην ενέργεια. «Αν διαβάσετε την πρόσφατη ανακοίνωση του ρυθμιστή ενέργειας θα δείτε ότι στο κομμάτι της ενέργειας η Volton ήταν ο πιο φθηνός πάροχος στα μεταβλητά τιμολόγια καθόλο το έτος του 2024. Επενδύουμε σε πολλαπλές υπηρεσίες και θέλουμε να μετατρέψουμε την εταιρεία από ενεργειακό πάροχο σε multiservice provider».

Οι ΑΠΕ και το εργοστάσιο συνδυασμένου κύκλου

Αναφερόμενος στην ενέργεια, ο κ. Τσίτος είπε ότι η Volton συνεχίζει τα έργα στις ΑΠΕ και κυρίως στον αιολικό τομέα, που είναι και η στόχευση της εταιρείας.

«Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο για 450 MW που το πολεμάμε αρκετά χρόνια αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε».

Ο κ. Τσίτος μίλησε ακόμα για την πιο πρόσφατη επένδυση «σε εργοστάσιο συνδυασμένου κύκλου που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα με πρώτη ύλη το φυσικό αέριο, δυναμικής 792 MW όπου συμμετέχουμε με ένα ποσοστό 10% μαζί με την ΔΕΠΑ και άλλους μετόχους. Είναι επίσης μια σημαντική επένδυση που σε συνδυασμό με τα έργα των ΑΠΕ σηματοδοτούν την τοποθέτησή μας για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας».

