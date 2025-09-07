89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Χατζηθεοδοσίου: Το «καλάθι» δεν είχε μέτρα για επιχειρηματικότητα και ακρίβεια

Ιδιαίτερα κριτική στάση απέναντι στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στη 89η ΔΕΘ άσκησε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ.Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην συνέντευξη που παραχώρησε στο OT FORUM και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, καθώς όπως επισήμανε απουσιάζαν μέτρα για την αντιμετώπισης της ακρίβειας και ενίσχυσης κυρίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ποια βλέπει θετικά

Κληθείς λοιπόν να σχολιάσει τα μέτρα ο κ. Χατζηθεοδοσίου είπε κατά αρχάς αυτά που αφορούσαν στις κατηγορίες που αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός είναι «θετικά». Και εξηγώντας αναφέρθηκε στο δημογραφικό που θεωρεί ότι πρέπει να γίνει «εθνικό θέμα και ασφαλώς στο φτάνουμε στο σημείο της μηδενικής φορολογίας σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά είναι πολύ θετικό, δίνοντας έμφαση σε ένα ζήτημα που η χώρας μας θα έχει τεράστιο θέμα μελλοντικά».

«Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέτρα για τη νέα γενιά, τα μέτρα για τοιυς συνταξιούχους, τα σώματα ασφαλείας, τα ακριτικά νησιά…είναι θετικά» είπε.

Τίποτα για τις επιχειρήσεις

Περαιτέρω ο κ. Χατζηθεοδοσίου εκτίμησε ότι ακούστηκαν «λίγα πράγματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τίποτα για τις επιχειρήσεις».

«Όταν στην ομιλία του πρωθιυπουργός λέει μόνος του ότι μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ερωτώ ποιο μέτρο πάρθηκε για την ακρίβεια, όταν λέει ότι μεγάλο θέμα είναι η ενέργεια, δεν άκουσα κάτι για την ενέργεια», διερωτήθηκε. Αναφερόμενος, δε, στο στεγαστικό ανέφερε ότι τα επιδόματα δεν είναι λύση, εαν δεν αλλάξει η σχέση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά.

«Αυτό που παρατήρησα σήμερα ακούγοντας και δηλώσεις συναδέλφων ανά τη χώρα ότι υπάρχει ένα παράπονο από τη μικρομεσαία τάξη», είπε χαρακτηριστικα, σημειώνοντας ότι «όταν δεν ρυθμίζεις τα χρέη σε 300.000 επιχειρήσεις τους οδηγείς στο κλείσιμο».

Στο σημείο αυτό ο δημοσιογράφος Χρ. Κολώνας έκανε αναφορά στη συνέντευξη που παραχώρησε στο OT FORUM ο Κ.Χατζηδάκης ο οποίος μίλησε για τέλος των ρυθμίσεων χρεών και υπάρχει ο εξωδικαστικός, ο κ. Χατζηθεοδοσίου σχολίασε: «Θα πω στον κύριο Χατζηδάκη πόσοι μπήκαν στο εξωδικαστικό… Και θα σας πω ότι αυτούς που αφορά ο εξωδικαστικός είναι κάτω από 10%. Άρα η κυβέρνηση αποφασίζει αυτές οι επιχειρήσεις να κλείσουν, γιατί θα κλείσουν».

<br />

Πρόβλημα ρευστότητας

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου περιγράφοντας σε γενικές γραμμές την οικονομική κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είπε μεταξύ άλλων: «Τα χρέη στον ΕΦΚΑ από 32 δισ. το 2019 είναι σήμερα 55 δισ. Έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές συν 8 δισ. Έχουμε ένα νέο χρέος που ανοίγεται στους παρόχους ενέργειας 4 δισ. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα; Έχοντας αποκοπεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη χρηματοδότηση, πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν χρήματα από αυτά που θα μπορουσαν να αποδώσουν για να μπορέσουν να έχουν ρευστότητα».

Και στο σημείο αυτό επικαλέστηκε πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ που δείχνει ότι το 25% των επιχειρήσεων έχει ρευστότητα μηδέν και εν τέλει σχολίασε ότι αυτό που πήρε «η μικρομεσαία τάξη είναι το απόλυτο μηδέν».

Στην αναφορά ότι ο κ. Χατζηδάκης είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στο OT FORUM ότι το πακέτο για την επιχειρηματικότητα είναι 2,3 δισ., ο κ. Χατζηθεοδοσίου απάντησε:«Να μου πείτε ενα μέτρο που αφορά τις επιχειρήσεις».

Έτι περαιτέρω ο κ. Χατζηθεοδοσίου διερωτήθηκε «γιατί δεν δίνονται στις ΜμΕ τα 4,5 δισ. που έχουν περισσέψει από το Ταμείο Ανάκαμψης» και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ιταλίας που διέθεσε από το αντίστοιχο ταμείοι προς τις ΜμΕ 6,5 δισ. ευρώ. «Επιπλέον, ανέφερε ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση στο ΕΣΠΑ καθώς το 73% των επιχειρήσεων είναι μέχρι τρία άτομα, άρα βρίσκονται εκτός, οι 300.000 χρωστάνε, άρα είναι εκτός, ενώ η Αναπτυξιακή Τράπεζα δίνει με τραπεζικά κριτήρια και χρήματα κατάφεραν να λάβουν 45.000», είπε.

Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης των εισοδημάτων και στη συγκράτηση των τιμών και αναφέρθηκε στις προτάσεις της αγοράς ότι λύση θα μπορούσε να δώσει η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Στο σημείο αυτό σχολίασε ότι επίσημη δικαιολογία είναι ότι και να προχωρούσε σε αυτή τη μείωση, οι τελικοί καταναλωτές δεν θα έβλεπαν τη διαφορά. Άρα με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να υποθέσουμε ότι ούτε οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών- για τους οποίους ανακοινώθηκε μείωση του ΦΠΑ κατά 30%- θα δουν χαμηλότερες τιμές.