89η ΔΕΘ – OT FORUM – Τσάπαλος: Μέσα στον Σεπτέμβριο η λειτουργία του 1521 για τους φορολογούμενους

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως το τηλεφωνικό κέντρο υπό τον αριθμό “1521”, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι φορολογούμενοι σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστος Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι το συγκεκριμένο κέντρο πληροφοριών και επίλυσης ζητημάτων για τους φορολογούμενους θα λειτουργήσει στο πρότυπο του 1555 του ΕΦΚΑ.

Ο κ. Τσάπαλος είπε ότι η συγκεκριμένη κίνηση είναι σημαντική για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συμπληρώνοντας ότι πλέον οι φορολογούμενοι θα βρίσκουν κάποιον, προκειμένου να εξυπηρετηθούν

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΟ σημείωσε ότι «δεν πρόκειται απλά για ένα τηλεφωνικό κέντρο», κάνοντας λόγο για χειριστές κλήσεων, οι οποίοι θα λειτουργούν σε τρία επίπεδα εξυπηρέτησης των πολιτών. Πέραν της πρώτης γραμμής, το δεύτερο επίπεδο «θα περιλαμβάνει 120 εκπαιδευμένους χειριστές», οι οποίο θα χειρίζονται κάποια σύνθετα ζητήματα.

Επί της ουσίας, θα λαμβάνουν το αίτημα και ακολούθως θα αναζητούν απαντήσεις από την κεντρική εφορία και την ΑΑΔΕ, τόνισε ο κ. Τσάπαλος, εξηγώντας ότι αυτή η συνθήκη θα κρατά για λίγες ημέρες.

«Το να περιμένει κάποιος μια ή δύο ημέρες δεν είναι τίποτα» επισήμανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, διευκρινίζοντας ότι ο τηλεφωνικός αριθμός βρέθηκε σε πολιτική λειτουργία κατά τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξαν πάνω από 2000 κλήσεις, ενώ πρόσθεσε πως «Το 95% των αιτημάτων επιλύθηκε επί τόπου».

Όπως πρόσθεσε, «η πλήρης εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο», εκτιμώντας πως η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων θα φτάνει τις 5-6 χιλιάδες κλήσεις ανά ημέρα.

Μάλιστα, ο ίδιος πρόσθεσε με νόημα ότι «όλοι θέλουμε μειώσεις φόρων», συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να συνδυαστεί με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που καταργεί τις χρόνιες παθογένειες.

Ακόμη, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το 95% των λειτουργιών της ΑΑΔΕ είναι πλέον ψηφιοποιημένο, συμπληρώνοντας ότι στόχος είναι «να εξαλειφθεί και το υπόλοιπο 5%» με αυτό το έργο.