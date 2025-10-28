Nερά Κρήτης: Με διψήφιο ρυθμό «έτρεξαν» οι πωλήσεις της το 2024

Eπενδύσεων συνέχεια για την εταιρεία Νερά Κρήτης ΑΒΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην εμφιάλωση μεταλλικών κι επιτραπέζιων νερών, καθώς«είδε» τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται στην οικονομική χρήση του 2024 κατά 14,59% και να διευρύνει την κερδοφορία της.

Παράλληλα, εξακολουθεί να επιδιώκει την ανάπτυξή της με τον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων προϊόντων, την ανάπτυξη του πελατολογίου της στους υπάρχοντες και νέους τομείς και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διεργασιών με στρατηγική εξοικονόμησης, αλλά και ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της.

Σταθεροποίηση κερδοφορίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το 2024, o κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 32,343 εκατ. ευρώ έναντι 28,225 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να προβλέπει περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της και σταθεροποίησης της λειτουργικής της κερδοφορίας στις επόμενες χρήσεις

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν σε ποσοστό 26,18% ήτοι σε ποσό 7,332 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλετε κυρίως στην επίτευξη συμφωνίας αποπληρωμής οφειλής στα επόμενα έτη, με εταιρεία κοινών ιδιοκτησιακών συμφερόντων.

Όπως αναφέρεται, για την αποτελεσματική αποτύπωση των λειτουργικών της επιδόσεων σε κάθε περίοδο αναφοράς η διοίκηση παρακολουθεί το μέγεθος του Λειτουργικού EBITDA. To Λειτουργικό EBITDA για την χρήση 2024 ανήλθε σε 6,133 εκατ. ευρώ έναντι 4,733 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 1,476 εκατ.ευρώ, ήτοι 108,44%. Τα κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται σε 1,60 ευρώ για το 2024 και 0,77 ευρώ για το 2023.

Το επενδυτικό πλάνο

Η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πλανο με την υλοποίηση νέων επενδύσεων ύψους 4,266 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο των δράσεων βιωσιμότητας, η Νερά Κρήτης Θέρισο εγκατέστησε 32.000 τ.μ. φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των εγκαταστάσεών της, ενώ το 38% της ενέργειας του εργοστασίου της προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Σύμφωνα με την Έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου η επένδυση στα φωτοβολταϊκά πέραν της ιδιοπαραγωγής ως εργαλείου μείωσης κινδύνου έναντι της μεταβλητότας των τιμών ενέργειας, «φιλοδοξεί να λειτουργεί με αρχές βιωσιμότητας για τα προϊόντα αλλά και τις επιχειρησιακές λειτουργίες της.

«Συνιστά ένα επιπλέον βήμα προς περισσότερο βιώσιμα προϊόντα και επιπλέον εξοικονόμηση κόστους, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ανταγωνιστικότητα σε μια ευαίσθητη τιμολογιακά αγορά», σημειώνεται.

Προς την αύξηση του όγκου των πωλήσεών της η Νερά Κρήτης προχώρησε στην πιστοποίηση του brand«Θέρισο» ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ως φυσικό μεταλλικό νερό, ενώ στελέχωσε το τμήμα Πωλήσεων και Μarketing με νέα έμπειρα στελέχη ειδικά σε ότι αφορά τα κανάλια πωλήσεων των εξαγωγών και σούπερ μάρκετ.

Εξαγωγές σε 34 χώρες

Η εταιρεία ξεκίνησε την εξαγωγική της δραστηριότητα το 2013 και σήμερα έχει ενεργή παρουσία σε μεγάλες διεθνείς αλυσίδες σε 34 χώρες. Μετά τη συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις και την βράβευσή της για την καινοτόμα σειρά φιαλών ‘My Water’ 0,33 lt στη SIAL PARIS 2012, τα προϊόντα της απέκτησαν αναγνωσιμότητα με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο προϊόν σήμερα να σημειώνει πωλήσεις χιλιάδων φιαλών ανά χώρα. Μεταξύ άλλων εξάγει σε Αυστραλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, ΗΠΑ.

Η παραγωγική της μονάδα εκτείνεται σε 11.000 τ.μ. στο Βαρύπετρο Χανίων, διαθέτει δύο υποκαταστήματα σε Οινόφυτα και Χίο, ενώ το 2018 ενίσχυσε τις δραστηριότητές της με την εξαγορά του εργοστασίου νερού Υδρία στο Λουτράκι και ένα χρόνο αργότερα δημιούργησε νέα μονάδα εμφιάλωσης στην Αξιούπολη Κιλκίς. Η παραγωγική της ικανότητα, δε, ξεπερνά τις 120.000 φιάλες την ώρα.