Γερμανία: Οι ΗΠΑ εξαιρούν τα γερμανικά περιουσιακά στοιχεία της Rosneft από τις κυρώσεις

Γραπτές διαβεβαιώσεις ότι η γερμανική επιχείρηση της ρωσικής Rosneft θα εξαιρεθεί από τις νέες ενεργειακές κυρώσεις, επειδή τα περιουσιακά στοιχεία δεν βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο, έδωσε η αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας.

Η Katherina Reiche δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν μια «Επιστολή Υποστήριξης», αναγνωρίζοντας ότι οι δραστηριότητες της Rosneft στη Γερμανία έχουν διαχωριστεί πλήρως από τη ρωσική μητρική εταιρεία.

Η Γερμανία ζήτησε διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον μετά την επιβολή κυρώσεων από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ που απαγορεύουν στις δυτικές τράπεζες και στους πελάτες τους να συνεργάζονται με εισηγμένες ρωσικές εταιρείες.

«Μια επιστολή υποστήριξης προς τον σκοπό αυτό ισχύει από τις τρεις το πρωί», δήλωσε η Reiche στο Reuters, προσθέτοντας ότι παρόλο που η εξαίρεση δεν είχε χρονικό περιορισμό, εκκρεμούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ίδια δήλωσε ότι η επιστολή υποστήριξης αίρει κάθε αβεβαιότητα για τους πελάτες σχετικά με το εάν θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις κυρώσεις των ΗΠΑ όταν συνεργάζονται με τη γερμανική θυγατρική της Rosneft.

Τα γερμανικά περιουσιακά στοιχεία της Rosneft

Ένας εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας, ανέφερε ότι στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον εξακολουθεί να συζητείται η μόνιμη αποτροπή των κυρώσεων κατά των γερμανικών περιουσιακών στοιχείων της Rosneft.

Το Βερολίνο είχε υποστηρίξει ότι τα διυλιστήρια, υπό γερμανική κρατική επιτροπεία από το 2022, είναι «αποσυνδεδεμένα» από τον μητρικό όμιλο, ενώ είναι απαραίτητα για τον εφοδιασμό της χώρας με καύσιμα.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων είναι το διυλιστήριο PCK στο Schwedt, ένα από τα μεγαλύτερα της Γερμανίας, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 12% της δυναμικότητας επεξεργασίας καυσίμων στη χώρα.

Η PCK Schwedt, στην οποία η Rosneft κατέχει το 54,17%, είναι επίσης ένας σημαντικός εργοδότης στο Βρανδεμβούργο.

Εκτός από το πλειοψηφικό μερίδιο στην PCK Schwedt, οι γερμανικές δραστηριότητες της Rosneft περιλαμβάνουν επίσης μερίδιο 24% στην MiRo και μερίδιο 28,57% στα διυλιστήρια Bayernoil.

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να εξασφαλίσει εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν την ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft.