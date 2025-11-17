Στις ΗΠΑ η συζήτηση για την οικονομία σε σχήμα Κ έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονη. Η οικονομία Κ είναι ένας πιο ανώδυνος τρόπος να περιγράψει κανείς τις τεράστιες οικονομικές ανισότητες σε μια βαθιά διαιρεμένη χώρα όπου το πλούσιο 10% των εισοδημάτων αντιπροσωπεύει το ήμισυ της κατανάλωσης.

Αυτή τη διαίρεση συμβολίζει το γράμμα Κ που περιγράφει το σχήμα της οικονομίας καθώς το πάνω μέρος του είναι σαν ένα χέρι που ανεβαίνει και το κάτω σαν ένα χέρι που κατεβαίνει.

Η ανισότητα γίνεται έντονη και στο χώρο εργασίας με το κορυφαίο 25% του εργατικού δυναμικού να βλέπει τους μισθούς του να αυξάνονται κατά 4,6% ετησίως ενώ το χαμηλότερο τμήμα του εργατικού δυναμικού μόνο κατά 3,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Fed Ατλάντας.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης και της χαμηλότερης που βιώνουν επιβράδυνση της αύξησης των μισθών δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις επίμονες αυξήσεις του κόστους ζωής, που αφορούν τα τρόφιμα, τα καύσιμα και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Οι πιο εύποροι Αμερικανοί ωστόσο συνεχίζουν να ξοδεύουν χωρίς αύριο βάζοντας τα καύσιμα της ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας που πίσω από τους αριθμούς για την αύξηση του ΑΕΠ κρύβει κάτω από το χαλάκι ότι όλο και περισσότεροι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

Ωστόσο η νίκη του Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης, την παγκόσμιας πρωτεύουσας του καπιταλισμού δίνει φωνή σε αυτό το μεγάλο κομμάτι των Αμερικανών που η διαβίωση του γίνεται μήνα με το μήνα χειρότερη. Περίπου 6 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Υόρκης δήλωσαν ότι το κόστος ζωής είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη τους.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι προεκλογικά υποσχέθηκε πάγωμα των ενοικίων, δωρεάν μετακίνηση με δημοτική συγκοινωνία, δωρεάν φροντίδα των παιδιών, κοινωνικά παντοπωλεία και τη φορολόγηση των εκατομμυριούχων της Νέας Υόρκης με έναν ενιαίο φόρο 2% που προκάλεσε αναστάτωση στα βαριά ονόματα της Wall Street.

Και οι ψηφοφόροι της Νέας Υόρκης του έδωσαν τη δημαρχία στέλνοντας το μήνυμα πώς πίσω από τα λαμπερά φώτα της Wall Street και των πολυτελών penthouse κρύβεται ένας μεγάλος αριθμός Αμερικανών που δυσκολεύεται να επιβιώσει, μια μικρογραφία της αμερικανικής κοινωνίας.