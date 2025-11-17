Η οικονομία «Κ»

Η οικονομία Κ και το μήνυμα της νίκης Μαμντάνι

Opinion 17.11.2025, 07:00
Η οικονομία «Κ»
Τζούλη Καλημέρη

Στις ΗΠΑ η συζήτηση για την οικονομία σε σχήμα Κ έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονη. Η οικονομία Κ είναι ένας πιο ανώδυνος τρόπος να περιγράψει κανείς τις τεράστιες οικονομικές ανισότητες σε μια βαθιά διαιρεμένη χώρα όπου το πλούσιο 10% των εισοδημάτων αντιπροσωπεύει το ήμισυ της κατανάλωσης.

Αυτή τη διαίρεση συμβολίζει το γράμμα Κ που περιγράφει το σχήμα της οικονομίας καθώς το πάνω μέρος του είναι σαν ένα χέρι που ανεβαίνει και το κάτω σαν ένα χέρι που κατεβαίνει.

Η ανισότητα γίνεται έντονη και στο χώρο εργασίας με το κορυφαίο 25% του εργατικού δυναμικού να βλέπει τους μισθούς του να αυξάνονται κατά 4,6% ετησίως ενώ το χαμηλότερο τμήμα του εργατικού δυναμικού μόνο κατά 3,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Fed Ατλάντας.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης και της χαμηλότερης που βιώνουν επιβράδυνση της αύξησης των μισθών δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις επίμονες αυξήσεις του κόστους ζωής, που αφορούν τα τρόφιμα, τα καύσιμα και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Οι πιο εύποροι Αμερικανοί  ωστόσο συνεχίζουν να ξοδεύουν χωρίς αύριο βάζοντας τα καύσιμα της ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας που πίσω από τους αριθμούς για την αύξηση του ΑΕΠ κρύβει κάτω από το χαλάκι ότι όλο και περισσότεροι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

Ωστόσο η νίκη του Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης, την παγκόσμιας πρωτεύουσας του καπιταλισμού δίνει φωνή σε αυτό το μεγάλο κομμάτι των Αμερικανών που η διαβίωση του γίνεται μήνα με το μήνα χειρότερη. Περίπου 6 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Υόρκης δήλωσαν ότι το κόστος ζωής είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη τους.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι προεκλογικά υποσχέθηκε πάγωμα των ενοικίων, δωρεάν μετακίνηση με δημοτική συγκοινωνία, δωρεάν φροντίδα των παιδιών, κοινωνικά παντοπωλεία και τη φορολόγηση των εκατομμυριούχων της Νέας Υόρκης με έναν ενιαίο φόρο 2% που προκάλεσε αναστάτωση στα βαριά ονόματα της Wall Street.

Και οι ψηφοφόροι της Νέας Υόρκης του έδωσαν τη δημαρχία στέλνοντας το μήνυμα πώς πίσω από τα λαμπερά φώτα της Wall Street και των πολυτελών penthouse κρύβεται ένας μεγάλος αριθμός Αμερικανών που δυσκολεύεται να επιβιώσει, μια μικρογραφία της αμερικανικής κοινωνίας.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά
Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street
Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Opinion
Ρωσικό πετρέλαιο και OPEC: Η αγορά πετρελαίου μοιάζει ευάλωτη, ίσως δεν είναι η ώρα για τοποθετήσεις
Opinion

Ο «μαύρος χρυσός» ως καταφύγιο

Η εικόνα που διαμορφώνεται γύρω από το ρωσικό πετρέλαιο είναι πιο περίπλοκη από ένα απλό θέμα εκπτώσεων και παρακάμψεων κυρώσεων.

Συμεών Μαυρουδής
Προς ένα νέο τοπίο
Opinion

Προς ένα νέο τοπίο

Η αγορά του λιανεμπορίου ενώπιον μιας νέας φάσης αναδιάταξης δυνάμεων

Μαρία Σιδέρη
Ανυπόστατη διαταγή πληρωμής χωρίς υπογραφή δικαστή
Opinion

Ανυπόστατη διαταγή πληρωμής χωρίς υπογραφή δικαστή

Ακυρώθηκε η αναγκαστική εκτέλεση

Σουζάνα Κλημεντίδη
Οι αριθμοί και η πραγματικότητα
Opinion

Οι αριθμοί και η πραγματικότητα

Στην τελευταία 15ετία ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 32,8%

Δημήτρης Σταμούλης
Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας
Opinion

Όταν ο τζίτζικας βοηθά τον... μέρμηγκα

Η αποπληρωμή των γαλλικών δανείων ξαναγράφει τον μύθο του Αισώπου

Ναταλία Δανδόλου
Η αβάσταχτη ελαφρότητα των «χρησμών» για το χρέος!
Opinion

Η αβάσταχτη ελαφρότητα των «χρησμών»

Λογάριαζαν χωρίς τις κρίσεις, αλλά στα «κουτουρού» για  εντυπώσεις και  έτσι σημειώνονταν τεράστιες αποκλίσεις, όπως για το  2020 (89,4 μονάδες!), για το 2009 (69,3 μονάδες!), για το 2010 (63,7 μονάδες!), για το 2018 (49,9 μονάδες!) για το 2021 (44,1 μονάδες!)

Δημήτρης Στεργίου
Είναι εφικτός ένας άλλος (ψηφιακός) κόσμος;
Opinion

Είναι εφικτός ένας άλλος (ψηφιακός) κόσμος;

Όταν ο Μαμντάνι αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, το έργο του δεν θα είναι καθόλου εύκολο

Μιχάλης Κρητικός
Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο