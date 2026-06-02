Edgar Morin: «Εφυγε» 104 ετών ο φιλόσοφος της «πολυπλοκότητας»

Απεβίωσε ο σημαντικός αριστερός Γάλλος διανοούμενος Edgar Morin

Opinion 02.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Edgar Morin: «Εφυγε» 104 ετών ο φιλόσοφος της «πολυπλοκότητας»
Άποψη Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κορυφαίος Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, ο Edgar Morin πέθανε την Παρασκευή 22 Μαΐου, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο, μεταφρασμένο σε πάνω από 30 γλώσσες, το οποίο κάθε άλλο παρά συμβατό είναι με το ρεύμα της παραδοσιακής κοινωνιολογίας.

Τονίζοντας ότι είναι αριστερός διανοούμενος που απορρίπτει αριστερές βιαιότητες και πνευματικές υπεραπλουστεύσεις, ο Edgar Morin στο επίκεντρο του προβληματισμού του είχε θέσει μια μοναδική φιλοδοξία, να σκεφτούμε τον άνθρωπο. Και για να πετύχουμε αυτό το στόχο, έλεγε, πρέπει «….να ξεφύγουμε από τον πολιτισμό της εξουσίας προκειμένου να συμμετάσχουμε σε έναν πολιτισμό διαλόγου……».

Στο πλαίσιο αυτό, κινητήρια δύναμη του Edgar Morin σε όλη του τη ζωή, ήταν να μη ξαναδεί τη φρίκη και τα λάθη που οδήγησαν σε δύο Παγκόσμιους Πολέμους, αλλά και σε πιο πρόσφατες τραγωδίες όπως αυτές των πολέμων στην Αλγερία και τη Γιουγκοσλαβία. Αυτό είχε δηλώσει στο γαλλικό περιοδικό «Λ’ Εξπρές» το 2023.

Την ίδια χρονιά, απαντώντας σε ερωτήματα μας μέσω διαδικτύου για το πώς έβλεπε το μέλλον της Ευρώπης, έχοντας συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής, μας είχε απαντήσει: «…….Αυτό που λείπει στην πορεία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης είναι η επίγνωση ενός κοινού πεπρωμένου που πρέπει να σφυρηλατηθεί. Είναι η επίγνωση ενός μεγάλου σχεδίου που η Ευρώπη πρέπει να φέρει στον εαυτό της και στον κόσμο. Είναι η επίγνωση ότι, απέναντι στην απειλή ενός πολέμου πολιτισμών ή/και θρησκειών, η Ευρώπη θα μπορούσε να σταθεί ως δύναμη ειρήνης επειδή ενσαρκώνει μια ειρηνική πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική ποικιλομορφία και επειδή τελικά ενσαρκώνει έναν πραγματικό οικουμενισμό.

Είναι η επιθυμία να σπάσουμε οριστικά τους δεσμούς μας με έναν πολιτισμό εξουσίας, προκειμένου να αγκαλιάσουμε έναν πολιτισμό συνάντησης και διαλόγου. Είναι η επιθυμία να ανοίξουμε έναν δρόμο προς τη σωτηρία για την ανθρωπότητα.

Δεδομένου ότι το διαστημόπλοιο Γη προωθείται από τέσσερις ανεξέλεγκτες μηχανές -επιστήμη, τεχνολογία, οικονομία, κέρδος- τείνει προς ποσοτικές αυξήσεις, και αυτές οι αυξήσεις οδηγούν στην υποβάθμιση της βιόσφαιρας και τελικά σε καταστροφή.

Ωστόσο, η Ευρώπη θα μπορούσε να είναι ο φορέας ενός ποιοτικού μοντέλου βασισμένου στην ποιότητα ζωής και σε αυτό που ο Αριστοτέλης ονόμαζε καλή ζωή. Φυσικά, όλα αυτά θα απαιτούσαν αναστοχασμό, επίγνωση της αναγκαιότητας και της δυσκολίας της αλλαγής πορείας. Απέχουμε πολύ από αυτό.

Βρισκόμαστε σε μια «πολιτική μαύρη τρύπα»· αδυνατούμε να συλλάβουμε τα συμφραζόμενά μας και το χάος που μπορεί να προκύψει.

Και το οποίο θα κατέστρεφε την πολιτική Ευρώπη εν τη γενέσει της, τη μόνη προϋπόθεση για να γίνει η Ευρώπη πραγματικά ευρωπαϊκή. Τότε τίθεται ξεκάθαρα το ερώτημα: θα είναι η Ευρώπη ευρωπαϊκή ή θα παραμείνει απλώς ένα κοινό χάος;

Γεννημένος ως Edgar Mahoum στο Παρίσι το 1921, αυτός ο απόγονος Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη άρχισε να αγωνίζεται κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν εντάχθηκε σε μια ελευθεριακή οργάνωση, τη Διεθνή Αντιφασιστική Αλληλεγγύη. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα το 1942 και πήρε μέρος στην Αντίσταση, εντασσόμενος στο Κίνημα Αντίστασης Αιχμαλώτων Πολέμου και Εκτοπισμένων (MRPGD). Εκεί πήρε το ψευδώνυμο Morin, ως φόρο τιμής σε έναν χαρακτήρα στο The Human Condition του Αντρέ Μαλρώ.

Αφοσιωμένος στην αριστερά και ενεργός μέχρι τα βαθιά γεράματα, ο Edgar Morin είχε διατηρήσει μια σπάνια παρουσία στη δημόσια συζήτηση. Η σύζυγος του με αφορμή το θάνατο του χαιρέτισε στο Γαλλικό Πρακτορείο έναν στοχαστή «προσεκτικό στον κόσμο, στους άλλους και στα μεγάλα ανθρώπινα ζητήματα», που αφήνει ένα «τεράστιο κενό» αλλά και ένα έργο προορισμένο να διαρκέσει.

Θα πρέπει τέλος να προσθέσουμε ότι για τον αποβιώσαντα φιλόσοφο, η Ευρώπη δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά μια διαδικασία που συμβάλλει στην ανάδυση μιας παγκόσμιας κοινωνίας. «…Στην εποχή μας», έλεγε, «…..τα ζητήματα είναι παγκόσμια και αφορούν την επιβίωση της ανθρωπότητας…..». Η πρόκληση είναι, με σεβασμό στα έθνη, να κινηθούμε προς μεγάλα μπλοκ, όπως το αντίστοιχο ευρωπαϊκό.

«…..Αυτό που υπάρχει στον ευρωπαϊκό πολιτισμό δεν είναι μόνο οι κύριες ιδέες (Χριστιανισμός, ουμανισμός, λογική, επιστήμη), αλλά αυτές οι ιδέες και τα αντίθετα τους. Η ευρωπαϊκή ιδιοφυΐα δεν έγκειται μόνο στην πολλαπλότητα και την αλλαγή, αλλά στον διάλογο των πολλαπλοτήτων που παράγει αλλαγή……», είχε γράψει ο Εντγκαρ Μορίν στο βιβλίο του «Σκεπτόμενος την Ευρώπη» (Penser l’Europe), που κυκλοφορεί και στα ελληνικά και περιέχει πολύ ενδιαφέρουσες πολιτιστικές προτάσεις σχετικές με ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
ΟΠΑ: Στα κορυφαία Business Schools παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Academia

Στα κορυφαία Business Schools του κόσμου το ΟΠΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Εταιρική ευθύνη

Νέα δωρεά της Eurobank στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Νομοσχέδιο: Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb
Economy

Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Ασιατικά χρηματιστήρια: «Μπέρδεψε» τις αγορές ο Τραμπ
Ασία

«Μπέρδεψε» τις ασιατικές αγορές ο Τραμπ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Έρχονται νέα μέτρα – Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να ρυθμίσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ποιοι κερδίζουν

Στις παρεμβάσεις - ανάσα μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Ανδρομάχη Παύλου
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Βιομηχανία ποτών: Γιατί οι καταναλωτές πίνουν λιγότερο και τι αλλάζει στην παγκόσμια βιομηχανία
World

Η βιομηχανία ποτών μπροστά σε ιστορική κρίση

Η υποχώρηση της ζήτησης για αλκοόλ πιέζει την βιομηχανία ποτών και αναδιαμορφώνει την αγορά

Νατάσα Σινιώρη
e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο ψηφιακό άλμα στον e-ΕΦΚΑ με δύο νέες πλατφόρμες

Διευρύνεται το ψηφιακό αποτύπωμα του e-ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο

Κώστας Παπαδής
Μαϊάμι: Πόλεμος δισεκατομμυρίων για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής
World

Πόλεμος δισ. για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής

Η συμφωνία για 40 στρέμματα στο νησί Fisher του ΜαΪάμι απειλεί τη βιομηχανία λιμένων και κρουαζιέρας, πυροδοτώντας συμπλοκές μεταξύ των πιο ισχυρών της περιοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες
Τράπεζες

Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Οι τράπεζες έχουν περιορίσει δραστικά τις συναλλαγές στα καταστήματα – Η απειλή στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Μάχη Τράτσα
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Opinion
Μήπως γινόμαστε όλοι ίδιοι;
Opinion

Μήπως γινόμαστε όλοι ίδιοι;

Η επίδραση της AI

Χρήστος Δόγας
Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;
Opinion

Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;

Συνεχώς αποθεώνεται το «πλεόνασμα» ως «ισχυρή δημοσιονομική επίδοση» χωρίς καμιά αναφορά ότι οφείλεται και σε υπερφορολόγηση και στις απλήρωτες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε επιχειρηματίες 3,1 δις. ευρώ!

Δημήτρης Στεργίου
Αγορές σε Τεντωμένο Σχοινί
Opinion

Αγορές σε Τεντωμένο Σχοινί

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι ενεργειακές πιέσεις και οι υψηλές αποτιμήσεις δημιουργούν ένα ολοένα πιο εύθραυστο περιβάλλον για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Συμεών Μαυρουδής
«Πονάει χέρι κόβει κεφάλι»
Opinion

«Πονάει χέρι κόβει κεφάλι»

Το ΔΝΤ μας έχει συνηθίσει σε ακραίες προτάσεις και επιθετικά μέτρα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Opinion

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ποιες οι σοβαρές προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων -ποτών
Opinion

Οι προκλήσεις για τα τρόφιμα

Ένας κρίσιμος και ζωτικός για την ελληνική οικονομία τομέας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπεραπλουστεύσεις και λαϊκισμό

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Ωρα για παροχόμετρο
Opinion

Ωρα για παροχόμετρο

Απαιτείται πλήρης και αναλυτική κοστολόγηση των προεκλογικών εξαγγελιών

Χρήστος Δόγας
Latest News
Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου η δημόσια προσφορά της Lamda Development

ΟΠΑ: Στα κορυφαία Business Schools παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Academia

Στα κορυφαία Business Schools του κόσμου το ΟΠΑ

Τι σημαίνει η κατάταξη του ΟΠΑ στην 73η θέση των Business Schools διεθνώς

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Εταιρική ευθύνη

Νέα δωρεά της Eurobank στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Διαβητολογικό Ιατρείο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας που χρηματοδοτήθηκε από τη Eurobank

Νομοσχέδιο: Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb
Economy

Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο δόθηκε σε διαβούλευση μέχρι 15 Ιουνίου - Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Ασιατικά χρηματιστήρια: «Μπέρδεψε» τις αγορές ο Τραμπ
Ασία

«Μπέρδεψε» τις ασιατικές αγορές ο Τραμπ

Οι επενδυτές στα ασιατικά χρηματιστήρια μειώνουν την έκθεση λόγω αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου και αβεβαιότητας

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων

Η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 480.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους

Τυχερά παιχνίδια: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο – Οι κυρώσεις
Economy

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια - Οι κυρώσεις

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου τέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο - Τα μέτρα

Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα

Η νέα επέκταση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους - Οι νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT
Business

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT

Μέσω της ENACT, η Motor Oil ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσιάζει αύξηση κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις - Στα 8,8 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Εργάτες γης: Ξεκινά η υλοποίηση της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου
AGRO

Ξεκινά η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για εργάτες γης

Αγρότες και συνεταιρισμοί αναζητούν εργάτες γης σε περιόδους αιχμής συχνά χωρίς να μπορούν να βρουν εγκαίρως

ΗΠΑ: Ετοιμάζει δασμούς 25% στη Βραζιλία
World

Δασμούς 25% στη Βραζιλία ετοιμάζει η Ουάσινγκτον

Τι προτείνει το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ - Τα συμπεράσματα έρευνας κατ' εντολή Τραμπ

Νάξος: Στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ ως ο κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας
Τουρισμός

Η Νάξος κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας

Δημοσιεύματα θέλουν τη Νάξο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των ταξιδιωτών για ουσιαστικές και βιώσιμες εμπειρίες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ
Τράπεζες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ

Η «μηχανή» προμηθειών της Alpha Bank συνεχίζει να αποδίδει αναφέρει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies