Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;

Συνεχώς αποθεώνεται το «πλεόνασμα» ως «ισχυρή δημοσιονομική επίδοση» χωρίς καμιά αναφορά ότι οφείλεται και σε υπερφορολόγηση και στις απλήρωτες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε επιχειρηματίες 3,1 δις. ευρώ!

Opinion 01.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;
Δημήτρης Στεργίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Και το (τριμηνιαίο τώρα) Δελτίο Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης, που έδωσε στη δημοσιότητα με καθυστέρηση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και που παρουσιάζει την εξέλιξη βασικών δημοσιονομικών στοιχείων το πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) του 2026, αποκαλύπτει  τη στρουθοκαμηλική εικόνα για το υπερπλεόνασμα και τα καυχησιάρικα αίτιά του. Για τον λόγο αυτόν με εξέπληξε ολίγόν τι  η ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο τελευταίο (29 Μαίου 2026) Δελτίο της AlphaBank, η οποία, καθώς προσθέτει «μία από τα ίδια», όχι μόνο δεν προάγει τη δημόσια συζήτηση, αλλά κάνει και κακό, όπως έλεγε ο Αισχύλος (525–456 π.Χ.): «Ύβρις γαρ εξανθούσ’ εκάρπωσεν στάχυν άτης, όθεν πάγκλαυτον εξαμά θέρος» (η καυχησιά όταν ανθίσει, βγάζει στάχυα καταστροφής και ο θερισμός της φέρνει πολύ κλάμα»)

Πράγματι, το σύνολο των φορολογικών εσόδων παρουσιάζει κατά το τρίμηνο αυτό αύξηση κατά 4,8%, η οποία, σ΄αντίθεση με όσα επισημαίνεται, είναι, πέρα από τον φορομπηχτισμό και τις μη επιστροφές φόρων, και «συγκυριακή», καθώς οφείλεται και σε μεταβιβάσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  κλπ).

Πράγματι, οι δαπάνες εμφανίζουν μείωση κατά 1,1%, αλλά, αν πληρώνονταν κρατικά «φέσια» 3,1 δις. ευρώ θα παρουσίαζαν αύξηση κατά … 21,3% κι ανάλογη μείωση του «υπερπλεονάσματος»!

Πράγματι, το σύνολο των φορολογικών εσόδων παρουσίασε κατά το παραπάνω τρίμηνο αύξηση κατά 5,9%, αλλά δεν οφείλεται κυρίως «στις  θεσμικές και ψηφιακές μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται στη φορολογική διοίκηση την τελευταία δεκαετία», όπως επισημαίνεται.

Ωχριούν τα πρόσθετα έσοδα από τη μείωση του  «κενού» ΦΠΑ μπροστά στην αύξησή τους κατά … 25,2%!

Πράγματι, τα έσοδα από ΦΠΑ παρουσιάζουν αύξηση κατά … 24,2%, αλλά  οφείλεται κατά ένα ελάχιστο μέρος «στην πρόοδο που  σημειώσει  η χώρα στη μείωση του κενού ΦΠΑ, δηλαδή της απώλειας εσόδων από τον συγκεκριμένο φόρο», όπως  επισημαίνεται στην ανάλυση. Το 2017, έτος έναρξης λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το «κενό» ΦΠΑ στην Ελλάδα εκτιμάτο ότι ήταν  στο 29% ή στα 6 δις. ευρώ. Από τότε έως το έγινε μια σημαντική πρόοδος στη σύγκλιση με την ΕΕ και διαμορφώθηκε στο 11,4% ή στα 3 δις. ευρώ το 2023. Σήμερα, το ποσοστό αυτό συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο όπως και το ποσό, αλλά τα ετήσια πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ από την πρόοδο αυτή είναι κατά μέσον όρο 500 εκατ. ευρώ  ή  περίπου 100 εκατ. ευρώ το τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 1.179 εκατ. ευρώ, από τα οποία εκτιμάται ότι μόνο 100 εκατ. ευρώ προέρχονται  από το «κενό». Το υπόλοιπο ποσό των  1.079 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την «ισχυρή ανάπτυξη», καθώς, μολονότι ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία για το πραγματικό και ονομαστικό ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου, εκτιμάται (με βάση μόνο τον μεσοσταθμικό πληθωρισμό 3% του τριμήνου)  ότι η μεταβολή του ΦΠΑ υπερακοντίζει τη μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ!

Αύξηση κατά 5,9% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων!

Πράγματι, και τα έσοδα από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσιάζει το ίδιο τρίμηνο αύξηση κατά 5,9%, που, σίγουρα, δεν οφείλεται ολόκληρη στην «πάταξη» της φοροδιαφυγής (δεν έχουν POS οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι!) και στις «θεσμικές και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στη φορολογική διοίκηση την τελευταία δεκαετία», όπως σημειώνεται.

Πράγματι, την πρόοδο αυτή «στη φορολογική συμμόρφωση, στον έλεγχο των συναλλαγών, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στις  θεσμικές και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στη φορολογική διοίκηση την τελευταία δεκαετία, στη μείωση του διοικητικού βάρους για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορολογούμενους», επισημαίνουν συνεχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά σε όλες τις εκθέσεις, όπως και τις πρόσφατες, στη συνέχεια με το γνωστό «ωστόσο» παρουσιάζουν μιαν αλγεινή εικόνα τόσο του φορολογικού συστήματος από πολλές απόψεις (αντιλαϊκή σύνθεση των φόρων, αναπτυξιακή, επενδυτική και κοινωνική αποτελεσματικότητα, παραβιάσεις όλων των βασικών αρχών του Δημοσιονομικού Δικαίου κατά την εκτέλεση  του προϋπολογισμού, όπως κανονικότητας, καθολικότητας, νομιμότητας κλπ και του Δημόσιου Λογιστικού, όπως καθυστέρηση εφαρμογής της Λογιστικής Μεταρρύθμισης στην Κεντρική Διοίκηση και Γενική κυβέρνηση, απουσία εσωτερικού ελέγχου, μηδενική σχεδόν θεσμική λογοδοσία από επιχορηγούμενους με δεκάδες δις. ευρώ  δημόσιους οργανισμούς που συμμετέχουν μάλιστα στη διαμόρφωση του υπερπλεονάσματος χωρίς να καταρτίζουν … ισολογισμούς, χειροκίνητη διαδικασία λογιστικής καταγραφής  σημαντικών δημόσιων εσόδων και δαπανών κλπ)

Πράγματι, τέλος, «το πρώτο τρίμηνο του έτους, το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 2,4 δισ. ευρώ, από 1,6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025» με την πρόβλεψη μάλιστα  ότι  και «για το σύνολο του 2026, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Δανία είναι από τα λίγα κράτη – μέλη της ΕΕ που αναμένεται να καταγράψουν πλεονασματικό ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης, με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Ωστόσο, δεν επισημαίνεται ότι στις παραπάνω χώρες τα νοικοκυριά δεν έχουν οδηγηθεί στο τελευταίο της φτώχειας ευρωπαϊκό σκαλί με τον ανελέητο φορομπηχτισμό από τις αβάσταχτες «σημαντικές φορολογικές και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις» (με τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, την ανορθολογική δομή της φορολογικής κλίμακας, τη μη τιμαριθμοποίησή της, ιλιγγιώδες ποσό, περίπου 20 δις. ευρώ, το κόστος των φοροαπαλλαγών κλπ)

Αυτά δεν τα λέει η ταπεινότητά μου. Τα λένε όλοι οι παραπάνω οργανισμοί και αποτυπώνονται και σε άλλους πίνακες – στοιχεία του παραπάνω Δελτίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα οποία, παραδόξως, δεν επικαλούνται στην ανάλυση, μολονότι σχολιάζονται οι «ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις» με τη νέα αύξηση του πρωτογενούς «πλεονάσματος» και κατά το πρώτο τρίμηνο.

Φως και σε επίσημα στοιχεία που αποσιωπώνται

Για τον λόγο αυτό αναγκάστηκε να τα επικαλεστεί η ταπεινότητά μου και να τα αποτυπώσει στους παρατιθέμενους Πίνακα 1 (με αναγραφή σημαντικών ποσών που αφορούν τη μη επιστροφή φόρων και τα αυξανόμενα και πληθυνόμενα από τη «συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση» κρατικά «φέσια» σε επιχειρήσεις, στερώντας τα από τη χειμαζόμενη από πόρους αγορά) και Πίνακα 2 με προσομοίωση – αναγωγή των  στοιχείων του Πίνακα 1 για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης ενός αντίστοιχου καυχησιάρη εισοδηματία, ο οποίος για να τα έχει καλά με τους δανειστές του (για να του ξαναδώσουν δάνεια!) εμφανίζεται στους γείτονες και στα καφενεία ως «καλός νοικοκύρης» αποκρύπτοντας τα «φέσια» σε φαρμακεία, καταστήματα κλπ.

Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν και από τους δύο πίνακες είναι  τόσο ανάγλυφες που δεν χρειάζεται να κουράσω τους αναγνώστες μου με περαιτέρω σχόλια: Μία καίρια και σημαντική είναι ότι «οι ισχυρές δημοσιονομικές και αναπτυξιακές επιδόσεις» όχι μόνο δεν έχουν κανένα θετικό αντίκρισμα στην οικονομία και τα νοικοκυριά, αλλά γίνονται για το «θεαθήναι τοις δανεισταίς» αναλώμασι της κοινωνίας, της αγοράς, των εργαζομένων, των φορολογουμένων, όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αφόρητη ακρίβεια, κατάταξη της Ελλάδος στην τέταρτη υψηλότερη θέση της ΕΕ στην έμμεση φορολογία  ως ποσοστό του ΑΕΠ, επιβαρύνοντας το εισόδημα των νοικοκυριών, υψηλά επίπεδα στεγαστικής ανασφάλειας στη χώρα κλπ), ενώ άλλες εκθέσεις και μελέτες παρουσιάζουν έξι στα δέκα νοικοκυριά με μισθό που δεν φτάνει ούτε για 18 μέρες!

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
World

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
Nvidia: Αποκάλυψε «υπερτσίπ» για υπολογιστές, κοντάροντας την Apple και την Intel
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Nvidia ανεβάζει τον πήχη με νέο «υπερτσίπ»
Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων
Commodities

Τα τύμπανα πολέμου ανεβάζουν ξανά το πετρέλαιο
Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Πολιτική

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες
World

Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες

Την 1 Ιουλίου 2008, άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι ο Ιβ Σεν Λοράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Γκίντος – H κληρονομιά μιας κρίσιμης οκταετίας
World

Τέλος εποχής στην ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Λουίς ντε Γκίντος

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Λουίς ντε Γκίντος, καθώς η Ευρωζώνη ισορροπεί ανάμεσα σε πληθωρισμό, γεωπολιτικούς κραδασμούς και επιβράδυνση της ανάπτυξης

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από την Βομβάη έως την Καλαμάτα η νέα ακτίνα δράσης του τουρισμού

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Ένδυση – κλωστοϋφαντουργία: Υπό πίεση με μικρή αύξηση πωλήσεων και πτώση εξαγωγών
Business

Υποχώρηση εξαγωγών σε ένδυση - κλωστοϋφαντουργία

Μείωση 8% στις εξαγωγές στην ένδυση- κλωστοϋφαντουργία - Προβληματισμός για την πορεία των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά

Μαρία Σιδέρη
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Opinion
Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;
Opinion

Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;

Συνεχώς αποθεώνεται το «πλεόνασμα» ως «ισχυρή δημοσιονομική επίδοση» χωρίς καμιά αναφορά ότι οφείλεται και σε υπερφορολόγηση και στις απλήρωτες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε επιχειρηματίες 3,1 δις. ευρώ!

Δημήτρης Στεργίου
«Πονάει χέρι κόβει κεφάλι»
Opinion

«Πονάει χέρι κόβει κεφάλι»

Το ΔΝΤ μας έχει συνηθίσει σε ακραίες προτάσεις και επιθετικά μέτρα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Opinion

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ποιες οι σοβαρές προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων -ποτών
Opinion

Οι προκλήσεις για τα τρόφιμα

Ένας κρίσιμος και ζωτικός για την ελληνική οικονομία τομέας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπεραπλουστεύσεις και λαϊκισμό

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Ωρα για παροχόμετρο
Opinion

Ωρα για παροχόμετρο

Απαιτείται πλήρης και αναλυτική κοστολόγηση των προεκλογικών εξαγγελιών

Χρήστος Δόγας
Θα μας πούνε και … αχάριστους για την τρόικα!
Απόψεις

Θα μας πούνε και … αχάριστους

Με απίστευτο στρουθοκαμηλισμό για την εφιαλτική οικονομική κοινωνική πραγματικότητα η κυβέρνηση άδει το «έπος» ότι το σημερινό «οικονομικό θαύμα» οφείλεται στις «απολύτως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις» της τρόικας…

Δημήτρης Στεργίου
Το σενάριο άλλαξε, και οι αγορές το καταλαβαίνουν
Απόψεις

Το σενάριο άλλαξε

Μέχρι πριν λίγες ημέρες, ήταν αδιαμφισβήτητο ότι η ένταση ΗΠΑ-Ιράν θα παρέμενε ελεγχόμενη. Πλέον, κανείς δεν είναι σίγουρος για αυτό.

Συμεών Μαυρουδής
Latest News
Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
World

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου

Οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει κεντρικούς τραπεζίτες υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ

Nvidia: Αποκάλυψε «υπερτσίπ» για υπολογιστές, κοντάροντας την Apple και την Intel
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Nvidia ανεβάζει τον πήχη με νέο «υπερτσίπ»

Το νέο τσιπ της Nvidia σε συνδυασμό με τα Microsoft Windows θα επιτρέψει στους υπολογιστές να εκτελούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα

Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων
Commodities

Τα τύμπανα πολέμου ανεβάζουν ξανά το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα - Η αβεβαιότητα αποτυπώθηκε με το άνοιγμα των αγορών

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Πολιτική

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο

Σε αναδιάταξη το πολιτικό σκηνικό μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά

Γιάννης Μπασκάκης
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού

Πώς διαμορφώθηκαν τα ενοίκια στις βασικές εμπορικές πιάτσες - Τι δείχνει της Cushman & Wakefield Proprius

Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση;
Κόσμος

Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση;

Τι συμφέρον θα είχε το Ιράν να μεθοδεύσει τη δολοφονία αθώων αμάχων σε μια αθλητική διοργάνωση (Μουντιάλ), στην οποία θα συμμετέχει και το ίδιο;

Βαγγέλης Γεωργίου
Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 5 Ιουνίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Οι πληρωμές

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά και δημόσιες υπηρεσίες
Economy

Πώς λειτουργούν σήμερα σούπερ μάρκετ, καταστήματα

Για ποιους εργαζομένους είναι Αργία - Πώς αμείβεται για όσους εργαστούν του Αγίου Πνεύματος

Η Μέριλιν Μονρόε και η βιομηχανία των νεκρών διασημοτήτων
Tέχνη και Ζωή

Πώς η Μεριλίν Μονρόε βγάζει ακόμη... τεράστια κέρδη

Μια εταιρεία διατηρεί στο προσκήνιο τη Μέριλιν Μονρόε και βγάζει τεράστια κέρδη

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπιλ Γκρός (πρώην PIMCO): Η ηγεμονική δόξα της Αμερικής απειλείται
World

Ηχηρή παρέμβαση Γκρός: «Η ηγεμονία της Αμερικής απειλείται»

Μαζί με τις υπερβολικές δαπάνες «με όπλα και βούτυρο», αυτός ο κίνδυνος σημαίνει ότι τα μακροπρόθεσμα ομόλογα είναι ακριβά λεέει ο Μπιλ Γκρός της PIMCO

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;
Opinion

Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;

Συνεχώς αποθεώνεται το «πλεόνασμα» ως «ισχυρή δημοσιονομική επίδοση» χωρίς καμιά αναφορά ότι οφείλεται και σε υπερφορολόγηση και στις απλήρωτες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε επιχειρηματίες 3,1 δις. ευρώ!

Δημήτρης Στεργίου
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies