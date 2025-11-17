BBC: «Αποφασισμένο να πολεμήσει» την αγωγή για δυσφήμιση του Τραμπ

Αποφασισμένο να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει το BBC, καθώς το βρετανικό κανάλι δε βλέπει καμία βάση για αγωγή δυσφήμισης σχετικά με την επεξεργασία μιας από τις ομιλίες του, όπως τόνισε τη Δευτέρα ο πρόεδρός του.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα ότι υπήρχε βάση για καταγγελία για δυσφήμιση

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι πιθανό να μηνύσει τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό αυτή την εβδομάδα για έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια, επειδή συνδύασε ξεχωριστά αποσπάσματα μιας ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Το μοντάζ δημιούργησε την εντύπωση ότι είχε ζητήσει την εκδήλωση βίαιων αντιδράσεων από τους οπαδούς του.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, έστειλε επιστολή στον Τραμπ ζητώντας συγγνώμη για την επεξεργασία, ανέφερε το BBC την Πέμπτη , αλλά δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα ότι υπήρχε βάση για καταγγελία για δυσφήμιση.

Η θέση του BBC δεν έχει αλλάξει

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι θα καταθέσει αγωγή με αιτήματα που κυμαίνονται από 1 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Σαχ δήλωσε στο προσωπικό του BBC σε email τη Δευτέρα ότι υπήρχαν εικασίες σχετικά με την πιθανότητα νομικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εξόδων ή διακανονισμών.

«Σε όλα αυτά, φυσικά, έχουμε πλήρη επίγνωση του προνομίου της χρηματοδότησής μας και της ανάγκης να προστατεύσουμε τους πληρωτές των τελών αδειοδότησης, το βρετανικό κοινό», έγραψε ο Σαχ.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής μαζί σας – η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει βάση για αγωγή δυσφήμισης και είμαστε αποφασισμένοι να την πολεμήσουμε».

Το ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε από τρίτο μέρος, προβλήθηκε στη Βρετανία πριν από τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024. Έδειχνε τον Τραμπ να λέει στους υποστηρικτές του «θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο» και «θα πολεμήσουμε σαν τον διάβολο, ένα σχόλιο που έκανε σε διαφορετικό σημείο της ομιλίας του. Ο Τραμπ είχε μάλιστα πει ότι οι υποστηρικτές του θα «επευφημούσαν τους γενναίους γερουσιαστές, τους βουλευτές και τις γυναίκες μας».

Η τροποποίηση δημοσιοποιήθηκε μετά τη δημοσίευση από την Daily Telegraph μιας εσωτερικής έκθεσης του BBC που διέρρευσε.

Η έκθεση, που συντάχθηκε από ανεξάρτητο σύμβουλο, περιείχε ευρύτερη κριτική για το ειδησεογραφικό έργο του BBC, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για αντι-ισραηλινή προκατάληψη στο BBC Arabic και έλλειψη ισορροπίας στις ιστορίες σχετικά με τα τρανς ζητήματα, και οδήγησε στην παραίτηση του γενικού διευθυντή Tim Davie και της επικεφαλής ειδήσεων Deborah Turness.

Οι κινήσεις Τραμπ και οι απαντήσεις του BBC

Οι δικηγόροι του Τραμπ δήλωσαν ότι η τροποποίηση προκάλεσε στον πρόεδρο «συντριπτική ζημία στη φήμη και οικονομική ζημία», σύμφωνα με επιστολή που είδε το Reuters.

Είπαν ότι θα κάνουν μήνυση στη Φλόριντα, αντί στη Βρετανία, όπου η προθεσμία του ενός έτους για την υποβολή αγωγής για δυσφήμιση έχει λήξει.

Ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει αυστηρότερα νομικά πρότυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένης της προστασίας της ελευθερίας του λόγου από το Σύνταγμα, δήλωσαν δικηγόροι.

Το BBC είναι πιθανό να υποστηρίξει ότι το πρόγραμμα δεν μεταδόθηκε και δεν ήταν διαθέσιμο στην υπηρεσία streaming του στις ΗΠΑ, επομένως οι ψηφοφόροι στη Φλόριντα δεν θα μπορούσαν να το έχουν δει.

Το BBC, το οποίο χρηματοδοτείται από έναν υποχρεωτικό φόρο στα νοικοκυριά που παρακολουθούν τηλεόραση, αναμένεται επίσης ευρέως να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό περί δυσφήμισης με το σκεπτικό ότι ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και να πει ότι η επεξεργασία δεν έγινε με κακόβουλη πρόθεση.