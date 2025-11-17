BIC Βιολέξ: Στα 213,92 εκατ. ευρώ οι συνολικές της πωλήσεις το 2024

Στα επίπεδα των 10 εκατ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης οι επενδύσεις σε επιστημονική και τεχνολογική έρευνα της εταιρείας BIC Βιολέξ, η οποία «είδε», σε αντίθεση με την εγχώρια αγορά, τις πωλήσεις της στο εξωτερικό να μειώνονται, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση των κερδών της.

Η εταιρεία παραμένοντας προσανατολισμένη στη διατήρηση των χαμηλών λειτουργικών εξόδων και στην εμπορική εκμετάλλευση της ήδη εγκατεστημένης βάσης στην Ελλάδα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια της έγκαιρης είσπραξης των οφειλών από τους πελάτες της, ως επίσης και της θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Τα ερευνητικά έργα

Τα ερευνητικά έργα που υποστηρίζονται με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ αφορούν ανάπτυξη λεπίδας, ανάπτυξη μηχανών, ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασίες πλαστικών και βιομηχανοποίηση.

Πέρυσι οι επενδύσεις της ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ και αφορούσαν στο μεγαλύτερο μέρος μηχανολογικό εξοπλισμό για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την παραγωγή νέων προϊόντων, τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής και την απόκτηση νέας τεχνολογίας

Με τον κύριο όγκο των πωλήσεών της να πραγματοποιείται προς την μητρική εταιρεία κι άλλες εταιρείες του ομίλου SOCIETE BIC, η διοίκηση παρακολουθεί τους κινδύνους που απορρέουν από το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στους δασμούς των ΗΠΑ.

«Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν το κόστος και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, με πιθανές επιπτώσεις στις ταμειακές ροές, στις αποτιμήσεις και στην κερδοφορία, λόγω των σημαντικών συναλλαγών προς την συνδεδεμένη στις ΗΠΑ», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πτώση πωλήσεων στο εξωτερικό

Άλλωστε η σημαντική υποχώρηση στις πωλήσεις που κατέγραψε το 2024 προήλθαν από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της μειώθηκαν στα 213,9 εκατ. ευρώ από 238,3 εκατ. ευρώ το 2023.

Οι πωλήσεις εξωτερικού μειώθηκαν στα 177 εκατ. ευρώ από 216,4 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκαν στα 36,8 εκατ. ευρώ από 21,9 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη περιορίστηκαν στα 61,4 εκατ. ευρώ από 82,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρά κέρδη προ φόρων εντός της χρήσης 18,95 εκατ. ευρώ σε αντίθεση με την χρήση του 2023 όπου τα κέρδη προ φόρων της χρήσης ανήλθαν σε 43,068 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην πτώση των πωλήσεων στο εξωτερικό.

Η μεγαλύτερη παραγωγός

Στην εγχώρια αγορά η BIC Βιολέξ κατάφερε να διατηρήσει σημαντικά μερίδια αγοράς σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που

δραστηριοποιείται γραφικά, αναπτήρες, ξυριστικά και διαφημιστικά προϊόντα.

Η εταιρεία προμηθεύει την ελληνική αγορά με τις κύριες κατηγορίες εμπορευμάτων του Ομίλου BIC που είναι τα γραφικά, οι αναπτήρες και τα ξυριστικά καθώς επίσης και άλλα εμπορεύματα όπως ενδεικτικά καλσόν και κάλτσες.

Παράλληλα, είναι η μεγαλύτερη κατ’ εξοχήν παραγωγός για τον κλάδο των ξυριστικών (Λεπίδες & Συσκευές Ξυρίσματος) του Ομίλου BIC και εξάγει τα προϊόντα της από το εργοστάσιο των Αθηνών, ενώ διεξάγει για τον όμιλο BIC την επιστημονική & τεχνολογική έρευνα καθώς και τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των νέων ξυριστικών προϊόντων