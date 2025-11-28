Φόροι: Άλμα 10,7 δισ. ευρώ στα έσοδα έως το 2029

«Καίνε» τους Έλληνες οι φόροι που θα κληθούν να πληρώνουν μέχρι το 2029, παρά τις δραστικές παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα και τις αισθητές μειώσεις των φορολογικών συντελεστών.

Την επόμενη τετραετία νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη πληρώνοντας επιπλέον φόρους κατά 10,7 δισ. ευρώ παρά το «πακέτο» με τα μέτρα ελάφρυνσης.

Οι φόροι

Σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, για το 2025 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 77 δισ. ευρώ και προβλέπεται σταδιακά να ενισχυθούν, φθάνοντας στα 83 δισ. ευρώ το 2029.

Ο πολυετής προϋπολογισμός προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη με καθίζηση των επενδύσεων

Οι εισπράξεις από φόρους αναμένεται να αυξηθούν από τα 71,15 δισ. ευρώ που θα διαμορφωθούν το 2025, σε 73,65 δισ. ευρώ το 2026, σε 75,46 δισ. το 2027, σε 78,88 το 2028 και σε 81,88 δισ. ευρώ, το 2029.

Αναλυτικότερα, οι φόροι για την επόμενη τετραετία είναι οι εξής:

1. Φόρος εισοδήματος: Τα έσοδα εκτοξεύονται από τα 26,8 δισ. ευρώ το 2025 στα 32,7 δισ. ευρώ το 2029. Για τα φυσικά πρόσωπα, ο φόρος ανεβαίνει από 15,889 δισ. στα 18,599 δισ. ευρώ, αύξηση 17%. Για τα νομικά πρόσωπα, η αύξηση είναι ακόμη ισχυρότερη – από 7,9 δισ. το 2025 σε 11,2 δισ. το 2029, άνοδος 41,7%, λόγω της υψηλής κερδοφορίας των εταιρειών.

2. ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης: Οι εισπράξεις από ΦΠΑ και ΕΦΚ παραμένουν η «ραχοκοκαλιά» των εσόδων. Από τα 39,214 δισ. το 2025 ανεβαίνουν στα 43,6 δισ. ευρώ το 2029. Ο ΦΠΑ ενισχύεται κατά περίπου 4 δισ. ευρώ, από 27,625 δισ. σε 31,4 δισ. ευρώ. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης κινούνται σταθερά μεταξύ 7,4 – 7,6 δισ. ετησίως.

3. Φόροι ακινήτων: Για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπονται μικρές μειώσεις των εισπράξεων του κράτους και αντίστοιχα μικρές μειώσεις της επιβάρυνσης ειδικά σε χωριά. Οι εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ από τα 2,41 δισ. ευρώ, φέτος, θα μειωθούν σε 2,33 δις. ευρώ το 2026, σε 2,29 δις. ευρώ το 2027, σε 2,28 δισ. το 2028 και σε 2,27 δισ. ευρώ, το 2029.

Στο μέτωπο της οικονομίας ο πολυετής προϋπολογισμός προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη με καθίζηση των επενδύσεων, πτώση της ανεργίας και του δημοσίου χρέους αλλά επιμονή της ακρίβειας.

Ιδιαιτέρως ανησυχητική αναμένεται να είναι η πορεία των επενδύσεων, οι οποίες (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) θα «πέσουν» από το 4,1% το 2027, μόλις στο 0,9% το 2028 και στο 0,8% το 2029!