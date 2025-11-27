Ελληνική οικονομία: Επιβράδυνση στο 1,5% μέχρι το 2029 και πληθωρισμός πάνω από 2%

Πτώση της ανάπτυξης, πληθωρισμό σταθερά πάνω από το «ψυχολογικό» όριο του 2% και μεγάλη μείωση των επενδύσεων (λίγο πάνω από μηδέν) προβλέπει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2026-2029 που παρουσίασαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως προκύπτει, μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανάπτυξη «πέφτει» στο 1,7% το 2027, στο 1,6% το 2028 και στο 1,3% το 2029, κάτι που φαίνεται να συνδέεται με το ότι το 2026 θα τελειώσουν οι πόροι από την πλευρά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση Πιερρακάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός -κατά τα αντίστοιχα έτη- θα κινηθεί σε 2,2%, 2,2% και 2,3%, παραμένοντας πάνω από το όριο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ιδιαιτέρως ανησυχητική αναμένεται να είναι η πορεία των επενδύσεων, οι οποίες (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) θα «πέσουν» από το 4,1% το 2027, μόλις στο 0,9% το 2028 και στο 0,8% το 2029!

Την ίδια στιγμή, τα φορολογικά έσοδα θα «τρέχουν» με υψηλή ένταση με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν τα 82 δισ. ευρώ το 2029. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τα φοροέσοδα αναμένεται να κινηθούν από 73,645 δισ. ευρώ το 2026, σε 75,463 δισ. ευρώ το 2027, σε 78,881 δισ. ευρώ το 2028 και σε 81,880 δισ. ευρώ το 2029, κάτι που σημαίνει πως η ακρίβειας θα λειτουργήσει εις βάρος των πολιτών, αλλά υπέρ της εκτέλεσης των προϋπολογισμών και για τα επόμενα χρόνια.

Δείτε εδώ ολόκληρο τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2025-2029

Η πρόβλεψη για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Σύμφωνα με το κείμενο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το 2027, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με βάση τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί ή ανακοινωθεί έως σήμερα και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές νέες παρεμβάσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1,7%, παραμένοντας έτσι σε επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,4% το 2027 σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της ΕΕ, παρόλο που ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Αυτό αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα αφενός του θετικού αντίκτυπου των μόνιμων δημοσιονομικών μέτρων της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, αφετέρου της συνεχιζόμενης θετικής επίδρασης των επενδύσεων, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται κατά 4,1% έναντι του 2026», σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο. Το ΑΠΔΕ αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη της ανωτέρω πρόβλεψης ανερχόμενο συνολικά (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) σε 9,95 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 450 εκατ. ευρώ ή 4,7% σε σχέση με το 2026.

Την περίοδο 2028-2029 ο μέσος όρος μεγέθυνσης του ΑΕΠ, με βάση τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί ή ανακοινωθεί έως σήμερα και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές νέες παρεμβάσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1,5%.

Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το έτος 2028 προβλέπεται σε 1,4% και το 2029 σε 1,2%, ενώ των επενδύσεων σε 0,9% και 0,8%, αντίστοιχα. Το 2029 το ΑΠΔΕ (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 11,75 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 23,7% σε σχέση με τα προβλεπόμενα ποσά του 2026 και κατά 9,3% αυξημένο σε σχέση με το 2028.

Ο ΕνΔΤΚ το 2027 προβλέπεται να διατηρηθεί στο επίπεδο του 2026 (2,2%). Για τα έτη 2028-2029 ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,3%.

Στο 119% το δημόσιο χρέος το 2029

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 138,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2026, έναντι εκτίμησης 145,9% το 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Στο τέλος του 2027, το χρέος της γενικής κυβέρνησης

προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 131,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Η μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης, τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό, αναμένεται να συνεχιστεί και τα έτη 2028 και 2029, με περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 124,6% το 2028 και 119% το 2029, αντίστοιχα, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στις πρόωρες αποπληρωμές των ευρωπαϊκών δανείων του GLF σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση της ετήσιας δαπάνης καταβολής τόκων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η πλήρης αποπληρωμή των εν λόγω δανείων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2031, δηλαδή 10 χρόνια πριν τη λήξη τους.

Οι δαπάνες για τόκους ανήλθαν στο 3,5% του ΑΕΠ το 2024, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 3,1% του ΑΕΠ το 2025 με πρόβλεψη για περαιτέρω υποχώρηση κατά την περίοδο 2026- 2029, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης του χρέους της γενικής κυβέρνησης.

Για το έτος 2026 η πρόβλεψη για τις δαπάνες για τόκους ανέρχεται στο 3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ για τα επόμενα έτη της περιόδου αναμένεται σταθερά περαιτέρω μείωση με πρόβλεψη το ποσοστό να ανέλθει στο 2,6% του ΑΕΠ το 2029.

Η πορεία για το πρωτογενές πλεόνασμα

Τα έτη 2026-2029 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα είναι σχεδόν ισοσκελισμένο, σημαντικά υψηλότερο από την τιμή αναφοράς -3% του ΑΕΠ του Συμφώνου Σταθερότητας. Το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο +2,8% του ΑΕΠ για το 2026 και διατηρείται σταθερό στο +2,7% του ΑΕΠ για τα επόμενα έτη 2027-2029, τηρώντας τον εθνικό αριθμητικό κανόνα για τη δημοσιονομική θέση του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης που πρέπει να είναι πλεονασματική.

Η σταθεροποίηση του πρωτογενούς αποτελέσματος στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προκύπτει από την προβλεπόμενη σταθερή αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, που οδηγεί στην ετήσια αύξηση των δημοσίων εσόδων σε ύψος που ισοσταθμίζει τη συνήθη ετήσια αύξηση των λειτουργικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης, των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, των συντάξεων και την κάλυψη λοιπών αναγκών και προτεραιοτήτων πολιτικής, όπως η άμυνα και οι επενδύσεις.

Η αύξηση των δαπανών

Για το 2025 και το 2026, οι καθαρές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν ετησίως με ρυθμό 4,4% και 5,7%, αντίστοιχα, με τη σωρευτική αύξηση των ετών 2024 – 2026 να εκτιμάται σε περίπου 10 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο όριο που τίθεται από το ΜΔΣ. Για τα έτη 2027 και 2028, η αύξηση των καθαρών δαπανών εκτιμάται εντός του εγκεκριμένου ετήσιου ορίου. Για το έτος 2029, το ανώτατο όριο αύξησης των καθαρών δαπανών θα τεθεί με το επόμενο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Σχέδιο που αναμένεται να υποβληθεί το 2028.