Ασφαλιστικές εισφορές: «Παγώνει» ο νέος τρόπος υπολογισμού τους – Πώς διαμορφώνονται

Αναβάλλεται ο υπολογισμός των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών που θα έπρεπε να εφαρμοστεί από 1/1/2026.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού, που θα οδηγούσε σε αυξήσεις της τάξης του 5,5%–6%, μετατίθεται για το 2027, επιτρέποντας μια ηπιότερη αναπροσαρμογή για το νέο έτος, η οποία θα κυμανθεί στο 2,6%–2,7%, όσο δηλαδή και ο πληθωρισμός του 2025.

Οι ασφαλιστικές εισφορές

Με τη νέα παράταση οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν μικρότερη της αναμενόμενης αύξηση στις ασφαλιστικές τους εισφορές καθώς θα αυξηθούν κατά το ποσοστό μεταβολής του πληθωρισμού για το 2025 που εκτιμάται στο 2,6% αντί 5% ή 5,5% που θα αυξάνονταν με το δείκτη αύξησης μισθών.

Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, που σήμερα βρίσκεται στα 244,65 ευρώ, θα κινηθεί κοντά στα 250 με 251 ευρώ, ανάλογα με το τελικό ποσοστό μεταβολής.

Για έναν επαγγελματία που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, η αύξηση θα κυμανθεί γύρω στα 6 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται σαφώς για μικρότερο βάρος από εκείνο που θα προκαλούσε μια άνοδος της τάξης κοντά στο 6%, αλλά δεν παύει να αποτελεί ακόμη μία μηνιαία υποχρέωση σε ένα ήδη φορτωμένο καλάθι υποχρεώσεων.

Στην έκτη κατηγορία, όπου η μηνιαία εισφορά φτάνει σήμερα τα 659,39 ευρώ, η νέα επιβάρυνση μεταφράζεται σε ποσά που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 17 ευρώ

Αναλυτικότερα:

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι:

1η κατηγορία: 244,65 → 250,53 ευρώ

2η κατηγορία: 293,59 → 300,64 ευρώ

3η κατηγορία: 351,84 → 360,28 ευρώ

4η κατηγορία: 422,90 → 433,05 ευρώ

5η κατηγορία: 506,78 → 518,95 ευρώ

6η κατηγορία: 659,39 → 675,21 ευρώ

Επικουρική ασφάλιση:

1η κατηγορία: 45,43 → 46,52 ευρώ

2η κατηγορία: 54,76 → 56,07 ευρώ

3η κατηγορία: 65,25 → 66,81 ευρώ

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών:

1η κατηγορία: 30,29 → 31,02 ευρώ

2η κατηγορία: 36,12 → 36,99 ευρώ

3η κατηγορία: 43,10 → 44,13 ευρώ

Αγρότες (ΟΓΑ):