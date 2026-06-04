e – ΕΦΚΑ: Ξεκινά η αποστολή voucher για τις παιδικες κατασκηνώσεις

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Την Παρασκευή 05 Ιουνίου ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών (voucher) στους δικαιούχους μέσω e-mail, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου.

e – ΕΦΚΑ: Νωρίτερα η ολοκλήρωση της διαδικασίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e – ΕΦΚΑ, ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικών επιταγών (voucher), που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη.

Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή (voucher) κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.