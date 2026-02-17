Pokemon: Πώληση σπάνιας κάρτας σημειώνει τιμή ρεκόρ όλων των εποχών

Προς 16.492.000 δολάρια πουλήθηκε η πιο ακριβή κάρτα Pokemon στην ιστορία – η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ για συλλεκτική κάρτα.

Η κάρτα είναι μια σπάνια Pikachu Illustrator που αρχικά δόθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς διαγωνισμών από το περιοδικό manga CoroCoro το 1998 και περιλαμβάνει έργα τέχνης της Ατσούκο Νισίντα, της αρχικής σχεδιάστριας του Pikachu. Δημοπρατήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου από τον οίκο Goldin Auctions με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ. Μόνο 39 από τις κάρτες απονεμήθηκαν στους νικητές του αρχικού διαγωνισμού, ενώ άλλες δύο πουλήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2020 από έναν πρώην υπάλληλο της εταιρείας The Pokemon Company, αναφέρει η εφημερίδα Japan Times.

Με μόλις 41 κάρτες που έχουν παραχθεί ποτέ (για λόγους σύγκρισης, περισσότερες από 75 δισεκατομμύρια κάρτες Pokemon τυπώθηκαν μόνο το 2025), η Pikachu Illustrator είναι μακράν μια από τις πιο σπάνιες που υπάρχουν. Και σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης αναμνηστικών Professional Sports Authenticator (PSA), αυτή η πιο πρόσφατα πωλημένη έκδοση είναι η μοναδική κάρτα με βαθμολογία “GEM MT 10” – η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία της PSA.

Η κάρτα βγήκε αρχικά σε δημοπρασία στις 6 Ιανουαρίου με τιμή εκκίνησης 500.000 δολάρια. Η τιμή σταδιακά αυξήθηκε σε περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια καθώς η προθεσμία της δημοπρασίας πλησίαζε στις 12 μ.μ. στις 16 Φεβρουαρίου, πριν μια σειρά προσφορών οδηγήσει στην νικητήρια προσφορά των 13,3 εκατομμυρίων δολαρίων (συν μια προμήθεια 24% που κατέβαλε ο αγοραστής στην Goldin Auctions).

Δυσπραγία για την Pokemon, όχι για τις κάρτες

Η κάρτα ανήκε προηγουμένως στον Αμερικανό influencer Λόγκαν Πολ, ο οποίος την αγόρασε το 2021 από έναν συλλέκτη με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για 4 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μια έκδοση PSA 9 μιας κάρτας Pikachu Illustrator, η οποία τότε εκτιμήθηκε σε σχεδόν 1,3 εκατομμύρια δολάρια – μια συνολική τιμή που έθεσε το προηγούμενο ρεκόρ για την πιο ακριβή κάρτα Pokemon που πουλήθηκε ποτέ.

Σε μια ζωντανή μετάδοση που συνόδευε το τέλος της δημοπρασίας, ο Πολ παρέδωσε την κάρτα στον νέο της ιδιοκτήτη: τον Α.Τζ. Σκαραμούτσι, έναν επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων και γιο του πρώην γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, Άντονι Σκαραμούτσι.

Ενώ το franchise βιντεοπαιχνιδιών Pokemon δυσκολεύεται να παράγει παιχνίδια που έχουν λάβει θετικές κριτικές την τελευταία δεκαετία, η πώληση-ρεκόρ συμβολίζει τη συνεχιζόμενη δημοτικότητα των φυσικών καρτών Pokemon τόσο ως συλλεκτικό χόμπι όσο και ως κερδοσκοπική αγορά.

Ωστόσο, η σχετική σπανιότητα καρτών στα καταστήματα λιανικής πώλησης έχει συχνά οδηγήσει σε διαμάχες μεταξύ αγοραστών σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε επίσης ένα περιστατικό τον Αύγουστο του 2025 σε ένα McDonald’s στην περιοχή Shibuya του Τόκιο, όπου οι καταναλωτές αγόραζαν μαζικά Happy Meals με την ελπίδα να αποκτήσουν κάρτες Pokemon περιορισμένης έκδοσης – μόνο και μόνο για να πετάξουν το φαγητό και στη συνέχεια να τις μεταπουλήσουν σε διογκωμένες τιμές στο διαδίκτυο.