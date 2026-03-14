NASA: Φτιάχνει drone που θα εξερευνήσει τις εξωγήινες θάλασσες του Τιτάνα

Σχεδόν μια δεκαετία μετά τη σύλληψη της αποστολής το 2017, η NASA ξεκίνησε τη συναρμολόγηση του ελικοφόρου drone που θα εξερευνήσει την επόμενη δεκαετία τον Τιτάνα, τον ομιχλώδη δορυφόρο του Κρόνο που ίσως προσφέρει νέα στοιχεία για την εμφάνιση της ζωής.

Το Dragonfly, ένα πυρηνοκίνητο drone σε μέγεθος αυτοκινήτου με κόστος γύρω στα 3,35 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδιάζεται να εκτοξευτεί το 2028 για να φτάσει στο σύστημα του Κρόνου το 2034.

Η συναρμολόγηση και ο πρώτος γύρος δοκιμών βρίσκονται σε εξέλιξη στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής (APL) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στο Μέριλαντ, το οποίο έχει αναπτύξει πολλά διαστημικά σκάφη για αποστολές της NASA.

«Το ορόσημο ουσιαστικά σηματοδοτεί τη γέννηση του συστήματος πτήσης» δήλωσε σε ανακοίνωση της NASA η Ελίζαμπεθ Τερτλ, κύρια ερευνήτρια της αποστολής στο APL.

Τυλιγμένος σε μια πυκνή, αδιαφανή πορτοκαλί ατμόσφαιρα, ο Τιτάνας είναι ο μόνος γνωστός κόσμος πέρα από τη Γη που διαθέτει θάλασσες -οι οποίες όμως δεν αποτελούνται από νερό αλλά από υγρό μεθάνιο και αιθάνιο, συστατικά του φυσικού αερίου.

Στο παγωμένο περιβάλλον του Τιτάνα, οι υδρογονάνθρακες πέφτουν ως βροχή από τα σύννεφα, κυλούν σε ποτάμια και καταλήγουν σε λίμνες και θάλασσες, από όπου εξατμίζονται για να ξεκινήσουν τον υδρολογικό κύκλο από την αρχή –όπως συμβαίνει με τον κύκλο του νερού στη Γη.

O Τιτάνας, ο οποίος είναι 50% μεγαλύτερος σε διάμετρο από τη Σελήνη και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δορυφόρος του Ηλιακού Συστήματος μετά τον Γανυμήδη του Δία, είναι επίσης το μόνο φεγγάρι που καλύπτεται από ατμόσφαιρα αζώτου, τέσσερις φορές πιο πυκνή από τη γήινη.

Η χαμηλή βαρύτητα και η υψηλή πυκνότητα της τιτάνιας ατμόσφαιρας προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για εξερεύνηση από αέρος.

Το Dragonfly θα είναι το δεύτερο ελικοφόρο ρομπότ που εκτοξεύει η NASA. Το πρώτο ήταν το μικρό ελικοπτεράκι Ingenuity που συνόδευσε το ρομπότ Perseverance στον Άρη. Ήταν σχεδιασμένο να πραγματοποιήσει λίγες δοκιμαστικές πτήσεις, τελικά όμως άντεξε τρία χρόνια.

Η εμπειρία που συγκέντρωσε η NASA από τον Άρη αξιοποιείται τώρα στο Dragonfly. Δεδομένου ότι ο Τιτάνας βρίσκεται υπερβολικά μακριά από τον Ήλιο και το σκάφος δεν θα μπορεί να λειτουργεί με ηλιακούς συλλέκτες, ως πηγή ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί μια θερμοηλεκτρική ενέργεια πλουτωνίου, παρόμοια με αυτή που τροφοδοτεί το ρομπότ Perseverance στον Άρη.

Στον Τιτάνα πιστεύεται ότι κρύβονται οργανικά μόρια που ίσως συνδέονται με την εξέλιξη ζωής. Δυνητικά, ο Τιτάνας θα μπορούσε να φιλοξενεί εξωγήινα μικρόβια καθώς κάτω από την παγωμένη του επιφάνεια μπορεί να κρύβεται ένας υπόγειος ωκεανός υγρού νερού.

Όπως το θέτει η NASA, «το άφθονο, πολύπλοκο, πλούσιο σε άνθρακα υλικό στην επιφάνεια του Titan, καθώς και η παλαιότερη παρουσία υγρού νερού στην επιφάνεια, καθιστούν αυτό το φεγγάρι ιδανικό προορισμό προκειμένου να μελετήσουμε πόσο μακριά μπορεί να προχωρήσει η οργανική σύνθεση σε ένα περιβάλλον που παρέχει τα απαραίτητα συστατικά της ζωήε όπως τη γνωρίζουμε».

Η συναρμολόγηση και οι δοκιμές του Dragonfly θα συνεχιστούν στο APL μέχρι τις αρχές του 2027. Το σκάφος θα μεταφερθεί στη συνέχεια σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Lockheed Martin στο Κολοράντο για περαιτέρω δοκιμές, πριν επιστρέψει για λίγο στο APL.

Το drone προγραμματίζεται να μεταφερθεί στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ την άνοιξη για να εκτοξευτεί με πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX.

