Όσκαρ: Ποιοι νικητές έγιναν δισεκατομμυριούχοι στο Hollywood

Όταν σκεφτόμαστε τους νικητές των Όσκαρ, ίσως να μην μας έρχονται αμέσως στο μυαλό ότι πολλές φορές έχουν και άλλες ιδιότητες. Είναι για παράδειγμα ιδιοκτήτες ομάδων του NFL μέχρι επενδυτές σε tech επιχειρήσεις.

Για τους περισσότερους ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους και παραγωγούς, η κατάκτηση ενός Όσκαρ αποτελεί την κορυφαία μορφή καλλιτεχνικής αναγνώρισης. Ένα Όσκαρ μπορεί να μεταμορφώσει μια καριέρα από τη μια μέρα στην άλλη, ανοίγοντας το δρόμο για υψηλότερους μισθούς, μεγαλύτερα έργα και την καθιέρωση στο ιδιαίτερα απαιτητικό τοπίο.

Ωστόσο, για μια συγκεκριμένη ομάδα νικητών, το χρυσό αγαλματίδιο δεν είναι παρά μια απλή αναφορά σε ένα βιογραφικό που περιλαμβάνει τεράστια μέσα μαζικής ενημέρωσης, εταιρείες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και παγκόσμιες σειρές προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο σκηνοθέτης των «Avatar» και «Τιτανικός» Τζέιμς Κάμερον έγινε πρόσφατα το νεότερο μέλος της ομάδας αυτής, με το Forbes να αναφέρει ότι ο σκηνοθέτης ξεπέρασε το όριο της καθαρής περιουσίας του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων τον Δεκέμβριο.

Ο Κάμερον, οι ταινίες του οποίου έχουν αποφέρει περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία, ενώνει τις δυνάμεις του με τους δημιουργούς μερικών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του κινηματογράφου, όπως ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο δημιουργός του «Star Wars» Τζορτζ Λούκας και ο δημιουργός του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» Πίτερ Τζάκσον.

Τον Φεβρουάριο, το Forbes ανακήρυξε επίσης τον Σπίλμπεργκ, ο οποίος διαθέτει καθαρή περιουσία ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ως τον πλουσιότερο διάσημο στον κόσμο για το 2026.

Στίβεν Ρέιλς

Με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία στα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Στίβεν Ρέιλς είναι πρόεδρος και συνιδρυτής της εταιρείας ιατρικών προϊόντων Danaher, ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής ταινιών Indian Paintbrush το 2006 και από τότε συνεργάζεται στενά με τον σκηνοθέτη Γουές Άντερσον.

Ο Ρέιλς είναι επίσης ιδιοκτήτης των εταιρειών διανομής ταινιών Janus Films και The Criterion Collection και κατέχει το 20% της ομάδας του ΝΒΑ Indiana Pacers.

Κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους το 2024 με την ταινία του Άντερσον «The Wonderful Story of Henry Sugar», ως παραγωγός.

Τζέφρι Λούρι

Ο επιχειρηματίας από τη Βοστώνη, Τζέφρι Λούρι, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία στα 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αγόρασε τους Philadelphia Eagles για 185 εκατομμύρια δολάρια το 1994 και έκτοτε έχει κερδίσει δύο Super Bowls.

Ωστόσο, ο Λούρι έχει υπόβαθρο στον κινηματογράφο και έχει αναλάβει την παραγωγή σε περισσότερες από 12 ταινίες.

Ο παππούς του ίδρυσε την αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών General Cinema, η οποία λειτουργούσε 1.500 αίθουσες στην ακμή της το 1991, πριν εξαγοραστεί από την AMC στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο Λούρι έχει κερδίσει τρία Όσκαρ για το καλύτερο ντοκιμαντέρ ως εκτελεστικός παραγωγός των ταινιών «Inside Job» το 2011, «Inocente» το 2013 και «Summer of Soul» το 2022.

Στίβεν Σπίλμπεργκ

Με 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία, ο πιο εμπορικός σκηνοθέτης και παραγωγός έχει εργαστεί σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες ταινίες των τελευταίων 30 ετών, όπως το «Jurassic Park», το «Jaws» και το «E.T. the Extra-Terrestrial».

Θεωρείται ο πιο εμπορικά επιτυχημένος σκηνοθέτης όλων των εποχών και πρωτοπόρος των σύγχρονων υπερπαραγωγών, με τις ταινίες του να έχουν συγκεντρώσει συνολικά έσοδα άνω των 10,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από 37 ταινίες, σύμφωνα με το The Numbers.

Κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου σκηνοθέτη το 1999 με την ταινία «Saving Private Ryan» και το 1994 με την ταινία «Schindler’s List», η οποία κέρδισε επίσης το Όσκαρ καλύτερης ταινίας εκείνη τη χρονιά.

Τον Φεβρουάριο, κατάφερε επίσης να κερδίσει και ένα Grammy για την καλύτερη μουσική ταινία για το «Music by John Williams», το οποίο παρήγαγε.

Τζεφ Σκολ

Ο Σκολ, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρόεδρος του eBay από το 1996 έως το 1998, ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής ταινιών Participant Media το 2004 με σκοπό τη δημιουργία ταινιών που θα ευαισθητοποιούσαν το κοινό σε κοινωνικά ζητήματα.

Με 5,3 δισ δολάρια, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ως εκτελεστικός παραγωγός των ταινιών «Spotlight» το 2016 και «Green Book» το 2019.

Συνολικά, η Participant Media κέρδισε 21 Όσκαρ από 86 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας για την ταινία «Roma». Η εταιρεία έκλεισε το 2024.

Τζορτζ Λούκας

Ο δημιουργός των σειρών ταινιών «Star Wars» και «Indiana Jones» ίδρυσε την εταιρεία κινηματογραφικής παραγωγής Lucasfilm το 1971 και την πούλησε στη Disney έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2012.

Το 1992, κέρδισε το βραβείο Irving G. Thalberg των Όσκαρ, το οποίο απονέμεται σε «δημιουργικούς παραγωγούς των οποίων το έργο αντανακλά μια σταθερά υψηλή ποιότητα κινηματογραφικής παραγωγής».

Με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία τα 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν επίσης υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για τις ταινίες «American Graffiti» και «Star Wars» το 1973 και το 1977, αντίστοιχα.

Όπρα Γουίνφρεϊ

Η τηλεοπτική παρουσιάστρια και μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Όπρα Γουίνφρεϊ, έχει συχνά θεωρηθεί ως η πιο ισχυρή γυναίκα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και κάποτε ήταν η μοναδική μαύρη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Σήμερα η περιουσία της εκτιμάται σε 3,2 δισ.

Το 2011 κέρδισε το Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt των Όσκαρ, το οποίο αναγνωρίζει «εξαιρετικές συνεισφορές σε ανθρωπιστικούς σκοπούς». Επίσης, το 1985 ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Το Μωβ Χρώμα».

Στιβ Τις

Ο συνιδιοκτήτης των New York Giants, Στις Τις, έχει παραγάγει πάνω από 40 ταινίες, μεταξύ των οποίων και το «Forrest Gump», για το οποίο κέρδισε το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία το 1995.

Με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει συνεργαστεί στενά με τις Columbia και Sony Pictures.

Πίτερ Τζάκσον

Ο δημιουργός των ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «Χόμπιτ» έχει συγκεντρώσει πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία.

Με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία, 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, ο σκηνοθέτης έχει γράψει, σκηνοθετήσει και εργαστεί σε πάνω από 20 ταινίες και είναι ο πέμπτος σκηνοθέτης με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, με τις ταινίες του να ξεπερνούν τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία, σύμφωνα με την κατάταξη του The Numbers.

Το 2004, κέρδισε Όσκαρ για τον καλύτερο σκηνοθέτη, το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο και την καλύτερη ταινία για το «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά».

Πατ Χανράχαν

Ο ερευνητής με τα 1,6 δισ. δολάρια, στον τομέα των γραφικών υπολογιστών, ιδρυτικό μέλος της Pixar Animation Studio και καθηγητής πληροφορικής και ηλεκτρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, Πατ Χανράχαν, έχει εργαστεί σε πρωτοποριακό λογισμικό animation που οδήγησε στη δημιουργία ταινιών όπως το «Toy Story».

Κέρδισε ένα Όσκαρ επιστήμης και μηχανικής το 1993 και δύο Όσκαρ τεχνικής επίτευξης το 2004 και το 2014.

Ρίτσαρντ Άντονι Γουλφ

Ο παραγωγός της σειράς «Law & Order» κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους ως παραγωγός για την ταινία «Twin Towers» το 2003.

Έχει εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ίδρυσε την Wolf Entertainment το 1988. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο παραγωγικές εταιρείες στον τηλεοπτικό κλάδο.

Τάιλερ Πέρι

Ο σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας με 1,4 δισ.. δημιούργησε τον χαρακτήρα της Μάντεα το 1999 και ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής, την Tyler Perry Studios, το 2006. Το 2019, παρουσίασε τις νέες εγκαταστάσεις του στούντιο, έκτασης 330 στρεμμάτων, στην Ατλάντα.

Οι ταινίες του έχουν αποφέρει πάνω από 765 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία.

Το 2021, του απονεμήθηκε το Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt των Όσκαρ.

Τζέιμς Κάμερον

Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Ο Εξολοθρευτής», «Τιτανικός» και «Avatar» έχει αποφέρει έσοδα άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία.

Με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει σκηνοθετήσει τρεις από τις πέντε ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, σύμφωνα με το Box Office Mojo. Παρά το γεγονός ότι έχει σκηνοθετήσει μόνο 10 ταινίες μεγάλου μήκους, ο Κάμερον είναι ο δεύτερος σκηνοθέτης με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου σκηνοθέτη και καλύτερης ταινίας με τον Τιτανικό το 1998.