Pinterest: Σκέψεις για πώληση καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται

Η πλατφόρμα ιδεών Pinterest, μετά από μεγάλη πτώση στην αξία της, εξετάζει στρατηγικές συνεργασίες ή ακόμα και πώληση για να ανακάμψει

World 15.03.2026, 20:36
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Η πλατφόρμα Pinterest, αγαπημένη των χρηστών για την αναζήτηση ιδεών και έμπνευσης, αντιμετωπίζει μια κρίσιμη καμπή στην πορεία της. Παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και τις δεκάδες δισεκατομμύρια αναζητήσεις μηνιαίως, η εταιρεία δυσκολεύεται να μετατρέψει την προσοχή των χρηστών σε έσοδα. Τώρα, εξετάζει στρατηγικές συνεργασίες ή ακόμα και πιθανή πώληση για να ανακτήσει δυναμική.

Η πρόκληση της πλατφόρμας Pinterest

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα των Financial Times, με κεφαλαιοποίηση γύρω στα 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια και πτώση σχεδόν 80% από το υψηλότερο σημείο της το 2021, το Pinterest φαίνεται να βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Ωστόσο, δεν υστερεί σε δυναμική. Προσελκύει περίπου 600 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα, οι οποίοι πραγματοποιούν πάνω από 80 δισεκατομμύρια αναζητήσεις, εκ των οποίων περίπου οι μισές σχετίζονται με προϊόντα προς αγορά. Οι χρήστες που ενδιαφέρονται πραγματικά για αγορές θα έπρεπε να είναι ιδανικοί για τους διαφημιστές, την κύρια πηγή εσόδων της πλατφόρμας.

Το πρόβλημα με τη διαφήμιση

Η βασική δυσκολία του Pinterest είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη διανομή διαφημίσεων. Σε σύγκριση με γίγαντες όπως η Meta Platforms και η Alphabet, η εταιρεία υπολείπεται τεχνολογικά και σε πόρους. Ως αποτέλεσμα, πολλοί χρήστες συγκεντρώνουν ιδέες στην πλατφόρμα αλλά ολοκληρώνουν τις αγορές αλλού — κάτι που θυμίζει τη λειτουργία του Tripadvisor, όπου οι χρήστες σχεδιάζουν ταξίδια αλλά δεν κάνουν συχνά κρατήσεις μέσα από την πλατφόρμα.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η ανάπτυξη εσόδων, η οποία προβλέπεται για φέτος στο 11-14%, να είναι χαμηλότερη από τις προσδοκίες της αγοράς, εν μέρει λόγω της πίεσης που δέχονται οι διαφημιστικοί προϋπολογισμοί μετά τις τελωνειακές αλλαγές. Παρά τις προσπάθειες του Bill Ready, πρώην στελέχους του Google ecommerce, που προσλήφθηκε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια για να αναστρέψει την πορεία, τα αποτελέσματα παραμένουν μέτρια.

Συνεργασίες ή πώληση;

Αντί να επενδύσει σε μια δική της ακριβή τεχνολογία διαφήμισης, το Pinterest έχει στραφεί σε συνεργασίες με υπάρχοντες κολοσσούς. Από το 2024, η συνεργασία με τη Google σε διεθνείς αγορές έχει διπλασιάσει τα έσοδα από την «υπόλοιπη αγορά». Αντίθετα, μια συμφωνία με την Amazon στις ΗΠΑ απέδωσε λιγότερο, πιθανώς επειδή η αγορά της Amazon δεν συμπίπτει με τις βασικές κατηγορίες του Pinterest, όπως ομορφιά, μόδα και διακόσμηση σπιτιού.

Η πώληση της εταιρείας παραμένει επίσης μια ελκυστική επιλογή. Μεγάλες εταιρείες λιανικής όπως η Amazon ή η Walmart θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την προσθήκη του Pinterest στη γκάμα τους, καλύπτοντας το στάδιο της έμπνευσης πριν από την αγορά, όπου είναι πιο αδύναμοι οι ίδιοι. Επιπλέον, η ιταλική εταιρεία Bending Spoons έχει ιστορικό εξαγοράς ψηφιακών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως η Vimeo και η Eventbrite.

Αξία και προοπτικές

Το Pinterest είναι σχετικά φθηνό για τα δεδομένα της αγοράς. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει επαναγορά μετοχών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος Ιουνίου, μερικώς χρηματοδοτούμενη από επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Elliott Investment Management.

Με αποτίμηση κάτω από 11 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, μπορεί να μην ενθουσιάζει τους επενδυτές τεχνολογίας που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι μια ευκαιρία για στρατηγικούς αγοραστές που αναζητούν προσιτές και υποσχόμενες επενδύσεις.

World
UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν
Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ
Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κατώτατος μισθός: Ψαλίδι στην αύξηση φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παράπλευρη απώλεια η αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός δεν θα ανέβει στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου – Το νέο σενάριο μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κώστας Παπαδής
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όμιλος Τσιλεδάκης: Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 4 αστέρων στη Γεωργιούπολη της Κρήτης
Τουρισμός

Νέα τουριστική επένδυση στην Κρήτη από την οικογένεια Τσιλεδάκη 

Ο όμιλος Τσιλεδάκης θα δημιουργήσει τουριστικό συγκρότημα 8 κτιρίων - Η συνεργασία με την Hilton 

Λάμπρος Καραγεώργος
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Dick’s – Foot Locker: Πέτυχε το στοίχημα της εξαγοράς – Διψήφια ανάπτυξη
World

Πέτυχε το στοίχημα - Διψήφια ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker

Η νέα χρονιά φέρνει ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker - Ποια είναι τα νέα concept που δίνουν ώθηση στην κατανάλωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν
Τουρισμός

Τουρισμός σε στάση αναμονής – Ο πόλεμος φρενάρει τις κρατήσεις

Πιο διστακτικοί οι ταξιδιώτες ενόψει καλοκαιριού, χωρίς όμως κύμα ακυρώσεων - Ο τουρισμός και τι δείχνουν τα στοιχεία  

Λάμπρος Καραγεώργος
Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία
World

Άνοιξε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας για τον κόσμο

Τους 6 άξονες των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ενέργεια σκιαγραφεί ο Economist

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στο myAADE – Σε πόσες δόσεις θα πληρωθούν
Economy

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από World
UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος

Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Αεροπορικές εταιρείες: Πιέζουν το Κογκρέσο να τερματίσει το μερικό shutdown της κυβέρνησης
World

Αεροπορικοί κολοσσοί σε συναγερμό: «Τερματίστε το shutdown»

Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη χρηματοδοτική κρίση απειλεί να δημιουργήσει χάος στα αεροδρόμια

Όσκαρ: Ποιοι νικητές έγιναν δισεκατομμυριούχοι στο Hollywood
World

Και οσκαρούχοι και δισεκατομμυριούχοι - Τα ρεκόρ 12 celebrities

Αυτοί οι κάτοχοι Όσκαρ έχουν καθαρή περιουσία συγκρίσιμη με εκείνη των ηγετών της τεχνολογίας και της βιομηχανίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα

Μέσα στην εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας, αναμένονται οι αποφάσεις

Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Tax

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,994 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ - Πτώση της κατανάλωσης δείχνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε ΦΠΑ και ΕΦΚ

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά
AGRO

Τα πλεονάζοντα αποθέματα κρασιού επηρεάζουν την αγορά

Τα 33 ευρώ/hl δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των συναλλαγών για το γαλλικό κρασί, λένε οι παραγωγοί

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συναλλαγή "Etalia A" για πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι

Σήμερα Δευτέρα η κρίσιμη Σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στη σκιά του πολέμου στη Μέση Αναστολή

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Τουρισμός: Η Κρήτη και η Σύρος στους πιο αξιόλογους προορισμούς για το 2026
Τουρισμός

Τα 2 top ελληνικά νησιά για φέτος

Η λίστα για διακοπές από το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29
Επικαιρότητα

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29

Clocks move forward by one hour this month, extending evening daylight and affecting sleep patterns, energy use, and daily routines across the country

Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επιδόματα: Ποιοι θα «πληρωθούν» από σήμερα μέχρι την Παρασκευή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε... ταμείο από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Όταν η ταχύτητα γίνεται εχθρός της ασφάλειας
Tεχνητή νοημοσύνη

Όταν η ΑΙ γίνεται εχθρός της ασφάλειας

Η AI τρέχει με χίλια, αλλά οι πρόσφατες αστοχίες δείχνουν πως η ταχύτητα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο αποτελεί συνταγή για πανάκριβα λάθη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο
Κόσμος
Upd: 09:53

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει

Παρασκευή Τσιβόλα

