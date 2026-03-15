Pinterest: Σκέψεις για πώληση καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται

Η πλατφόρμα Pinterest, αγαπημένη των χρηστών για την αναζήτηση ιδεών και έμπνευσης, αντιμετωπίζει μια κρίσιμη καμπή στην πορεία της. Παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και τις δεκάδες δισεκατομμύρια αναζητήσεις μηνιαίως, η εταιρεία δυσκολεύεται να μετατρέψει την προσοχή των χρηστών σε έσοδα. Τώρα, εξετάζει στρατηγικές συνεργασίες ή ακόμα και πιθανή πώληση για να ανακτήσει δυναμική.

Η πρόκληση της πλατφόρμας Pinterest

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα των Financial Times, με κεφαλαιοποίηση γύρω στα 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια και πτώση σχεδόν 80% από το υψηλότερο σημείο της το 2021, το Pinterest φαίνεται να βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Ωστόσο, δεν υστερεί σε δυναμική. Προσελκύει περίπου 600 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα, οι οποίοι πραγματοποιούν πάνω από 80 δισεκατομμύρια αναζητήσεις, εκ των οποίων περίπου οι μισές σχετίζονται με προϊόντα προς αγορά. Οι χρήστες που ενδιαφέρονται πραγματικά για αγορές θα έπρεπε να είναι ιδανικοί για τους διαφημιστές, την κύρια πηγή εσόδων της πλατφόρμας.

Το πρόβλημα με τη διαφήμιση

Η βασική δυσκολία του Pinterest είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη διανομή διαφημίσεων. Σε σύγκριση με γίγαντες όπως η Meta Platforms και η Alphabet, η εταιρεία υπολείπεται τεχνολογικά και σε πόρους. Ως αποτέλεσμα, πολλοί χρήστες συγκεντρώνουν ιδέες στην πλατφόρμα αλλά ολοκληρώνουν τις αγορές αλλού — κάτι που θυμίζει τη λειτουργία του Tripadvisor, όπου οι χρήστες σχεδιάζουν ταξίδια αλλά δεν κάνουν συχνά κρατήσεις μέσα από την πλατφόρμα.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η ανάπτυξη εσόδων, η οποία προβλέπεται για φέτος στο 11-14%, να είναι χαμηλότερη από τις προσδοκίες της αγοράς, εν μέρει λόγω της πίεσης που δέχονται οι διαφημιστικοί προϋπολογισμοί μετά τις τελωνειακές αλλαγές. Παρά τις προσπάθειες του Bill Ready, πρώην στελέχους του Google ecommerce, που προσλήφθηκε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια για να αναστρέψει την πορεία, τα αποτελέσματα παραμένουν μέτρια.

Συνεργασίες ή πώληση;

Αντί να επενδύσει σε μια δική της ακριβή τεχνολογία διαφήμισης, το Pinterest έχει στραφεί σε συνεργασίες με υπάρχοντες κολοσσούς. Από το 2024, η συνεργασία με τη Google σε διεθνείς αγορές έχει διπλασιάσει τα έσοδα από την «υπόλοιπη αγορά». Αντίθετα, μια συμφωνία με την Amazon στις ΗΠΑ απέδωσε λιγότερο, πιθανώς επειδή η αγορά της Amazon δεν συμπίπτει με τις βασικές κατηγορίες του Pinterest, όπως ομορφιά, μόδα και διακόσμηση σπιτιού.

Η πώληση της εταιρείας παραμένει επίσης μια ελκυστική επιλογή. Μεγάλες εταιρείες λιανικής όπως η Amazon ή η Walmart θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την προσθήκη του Pinterest στη γκάμα τους, καλύπτοντας το στάδιο της έμπνευσης πριν από την αγορά, όπου είναι πιο αδύναμοι οι ίδιοι. Επιπλέον, η ιταλική εταιρεία Bending Spoons έχει ιστορικό εξαγοράς ψηφιακών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως η Vimeo και η Eventbrite.

Αξία και προοπτικές

Το Pinterest είναι σχετικά φθηνό για τα δεδομένα της αγοράς. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει επαναγορά μετοχών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος Ιουνίου, μερικώς χρηματοδοτούμενη από επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Elliott Investment Management.

Με αποτίμηση κάτω από 11 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, μπορεί να μην ενθουσιάζει τους επενδυτές τεχνολογίας που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι μια ευκαιρία για στρατηγικούς αγοραστές που αναζητούν προσιτές και υποσχόμενες επενδύσεις.