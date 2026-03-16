Saudi Aramco: Στρέφει εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Saudi Aramco δίνει στους πελάτες επιλογή φόρτωσης από το λιμάνι Yanbu, προετοιμαζόμενη για παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

World 16.03.2026, 10:19
Saudi Aramco: Στρέφει εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Η Σαουδική Αραβία προσφέρει σε παραδοσιακούς πελάτες πετρελαίου τη δυνατότητα να παραλάβουν μέρος των ποσοτήτων που τους αναλογούν για τον Απρίλιο από το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς προετοιμάζεται για ενδεχόμενες παρατεταμένες διαταραχές στη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με traders που ενημερώθηκαν από την κρατική Saudi Aramco και μίλησαν στο Bloomberg, οι αγοραστές που θα επιλέξουν τη φόρτωση από το Yanbu θα λάβουν μόνο μέρος της μηνιαίας προμήθειάς τους, λόγω περιορισμών στη δυναμικότητα του αγωγού που μεταφέρει αργό από τον Περσικό Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η εναλλακτική είναι να παραλάβουν τις ποσότητες από τους τερματικούς σταθμούς του Κόλπου, με τον κίνδυνο όμως να μη λάβουν καθόλου φορτία εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά.

Η Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, απέστειλε τον περασμένο μήνα περίπου 7,2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πριν το Ιράν μπλοκάρει ουσιαστικά τη διέλευση από το Ορμούζ. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από τους τερματικούς σταθμούς Ras Tanura και Juaymah στον Περσικό Κόλπο.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει αγωγό δυναμικότητας περίπου 5 εκατ. βαρελιών ημερησίως που διασχίζει τη χώρα προς την Ερυθρά Θάλασσα, ωστόσο η πραγματική εξαγωγική δυνατότητα του Yanbu θεωρείται χαμηλότερη.

Το μεγαλύτερο μέρος του σαουδαραβικού πετρελαίου πωλείται μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων, κυρίως προς ασιατικά διυλιστήρια.

Ωστόσο η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη ζήτηση και τη λειτουργία τους. Η Sinopec, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Κίνας, μείωσε τη λειτουργία των μονάδων της κατά περίπου 10% λόγω ελλείψεων, ενώ η Ιαπωνία έχει αρχίσει να απελευθερώνει αργό πετρέλαιο από τα στρατηγικά της αποθέματα.

Saudi Aramco

Πρωτόγνωρες πρακτικές της Saudi Aramco

Οι κινήσεις της Aramco αντανακλούν την αβεβαιότητα για τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και για το πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ. Οι μεταβαλλόμενες εξηγήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο έχουν αφήσει συμμάχους και αντιπάλους αβέβαιους για το πότε θα επιδιώξει τον τερματισμό του, ενώ το Ιράν δεν έχει δείξει διάθεση αποκλιμάκωσης.

Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, οι traders εκτιμούν ότι τα φορτία που θα αναχωρούν από το Yanbu προς την Ασία πιθανότατα θα πωλούνται με όρους παράδοσης – δηλαδή με την Aramco να αναλαμβάνει την ευθύνη της μεταφοράς – αντί για το συνηθισμένο μοντέλο φόρτωσης, όπου τη ναύλωση των πλοίων αναλαμβάνουν οι αγοραστές. Τα διυλιστήρια που προμηθεύονται από το Yanbu λαμβάνουν προς το παρόν μόνο την ποιότητα αργού Arab Light.

Η Aramco έχει ήδη αυξήσει τις αποστολές μέσω Yanbu από την έναρξη του πολέμου, που βρίσκεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα του.

Παράλληλα, προχώρησε σε ένα ασυνήθιστο βήμα, προσφέροντας φορτία αργού από το λιμάνι και στην αγορά spot. Πρόκειται ωστόσο για την πρώτη φορά που η εταιρεία διαθέτει συμβατικές ποσότητες μέσω του τερματικού της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην Ασία. Ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ανέφεραν ότι έλαβαν μικρότερες ποσότητες σαουδαραβικού αργού από τις προβλεπόμενες. Ένας μεγάλος επεξεργαστής δεν έλαβε καθόλου φορτία για τον επόμενο μήνα, ενώ ένας άλλος έλαβε μικρότερη ποσότητα από αυτή που είχε ζητήσει.

