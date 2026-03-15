Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να απασχολεί τους επενδυτές καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι δυσχεραίνοντας το έργο των κεντρικών τραπεζιτών των μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη που συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να δώσουν μια πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων του πολέμου.

Η πίεση στις αγορές αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από το δασμολογικό σοκ του Απριλίου. Ο δείκτης της Bank of America Corp. για την αστάθεια που υποδηλώνεται από δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές, επιτόκια, νομίσματα και εμπορεύματα εκτινάχθηκε την περασμένη εβδομάδα σε επίπεδο ακριβώς κάτω από το υψηλότερο επίπεδό του που είχε φτάσει κατά τη διάρκεια της αναταραχής που προκλήθηκε από την εφαρμογή επιθετικών δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από 11 μήνες.

Οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών την εβδομάδα που έρχεται αφορούν κάθε μέλος της G7 και οκτώ από τις 10 πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα στον κόσμο. Είναι πιθανό να επιβεβαιώσουν στους επενδυτές ότι το φάσμα ενός νέου πληθωριστικού σοκ είναι ήδη προ των πυλών με νωπές μνήμες των πληθωριστικών πιέσεων που τροφοδότησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα στοιχήματα για τα επιτόκια που προέβλεπαν πλήρως χαλάρωση στις ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί, ενώ έχουν αρχίσει να ενισχύονται τα σενάρια για αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη και στην ΕΚΤ. Τέτοιες μετατοπίσεις θα αναγκάσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξηγήσουν σε ποιο βαθμό δικαιολογούνται τέτοια στοιχήματα.

Η Federal Reserve

Τα μέλη της Fed θα αντιμετωπίσουν στη διήμερη συνάντησή τους ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό και στην οικονομική ανάπτυξη. Η κεντρική τράπεζα μαζί με την απόφαση της θα δημοσιεύσει και τις οικονομικές προβλέψεις για τα επιτόκια, καθώς και για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας. Οι αγορές μετά τον πόλεμο στο Ιράν μετριάζουν τις εκτιμήσεις για μειώσεις επιτοκίων ακόμη και αν οι αναμενόμενες μειώσεις αποτελούν βασική πηγή θετικής σκέψης για τους αισιόδοξους επενδυτές μετοχών .

«Η Fed θα είναι στο επίκεντρο, ειδικά δεδομένου του γεγονότος ότι έχουμε δει την αγορά να αντιστέκεται… σε αυτές τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων» εξηγεί στο Reuters ο Άντζελο Κουρκάφας, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων επενδύσεων στην Edward Jones.

Η Wall Street έχει υποχωρήσει και η μεταβλητότητα των μετοχών έχει αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Οι επενδυτές επικεντρώνονται στις μαζικές κινήσεις των τιμών του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να εκτοξεύεται κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι στην αρχή της εβδομάδας και να σταθεροποιείται την Παρασκευή κοντά στο στενά παρακολουθούμενο επίπεδο των 100 δολαρίων.

Ο δείκτης αναφοράς της Wall Street, S&P 500, την Παρασκευή έκλεισε περίπου 5% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος από τα τέλη Ιανουαρίου, καθώς κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία απωλειών.

«Βλέπουμε άγριες διακυμάνσεις στην αγορά, καθώς οι traders προσέχουν κάθε ένδειξη εξελίξεων, θετικών ή αρνητικών, σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν» τονίζει ο Sid Vaidya, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην TD Wealth.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι έτοιμος η τιμή του πετρελαίου να φθάσει στα 200 δολάρια, καθώς οι δυνάμεις του χτυπούν εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Πετρέλαιο: Οι παγκόσμιες αγορές ετοιμάζονται για μια εβδομάδα αναταραχών

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου ετοιμάζονται για μια ακόμα έντονη εβδομάδα μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Χαργκ που σήμανε συναγερμό πυροδοτώντας τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή και για την έκβαση της σύγκρουσης.

«Δεν νομίζω ότι οι αγορές θα αντιμετωπίσουν με καλό μάτι τις τελευταίες εξελίξεις» εξηγεί στο Bloomberg ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade. «Περιμένω ένα ακόμη νευρικό ξεκίνημα της εβδομάδας, με την τύχη του νησιού Χαργκ να είναι αβέβαιη, δεδομένης της σημασίας του για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό».

Το αργό πετρέλαιο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο 11% την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλό των 119,50 δολαρίων το βαρέλι – πίσω στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – πριν κλείσει λίγο πάνω από τα 103 δολάρια.

«Εξακολουθούμε να κατεβαίνουμε τον αυτοκινητόδρομο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, στην αριστερή λωρίδα, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για το πότε θα μπορέσουμε να βγούμε στην έξοδο» περιγράφει γλαφυρά ο Stephen Schork, ιδρυτής της Schork Group Inc. με έδρα το Radnor της Πενσυλβάνια, προσθέτοντας ότι δεν θα εκπλαγεί αν δει το αργό πετρέλαιο να ανοίγει πάνω από τα 117 δολάρια το βαρέλι, και «θα μπορούσαμε ακόμη και να ανοίξουμε πάνω από αυτό το νούμερο».

Οι επόμενες κινήσεις της Fed

Την Τετάρτη αγορές και οικονομολόγοι στρέφουν την προσοχή τους στην απόφαση της Federal Reserve, που αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και στην συνέντευξη Τύπου του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ, αναζητώντας σημάδια για την πορεία των επιτοκίων.

Οι επενδυτές υποθέτουν ότι θα υπάρξουν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων φέτος, οι οποίες αναμένεται να στηρίξουν τις τιμές των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Αυτές οι προσδοκίες έχουν μειωθεί λόγω φόβων ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα τροφοδοτήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των Fed funds την Παρασκευή τιμολογούσαν σε ελαφρώς λιγότερο από ένα τυπικό τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας μείωση έως τον Δεκέμβριο, από δύο τέτοιες μειώσεις στα τέλη Φεβρουαρίου πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Ωστόσο οι οικονομολόγοι μετέθεσαν την προσδοκία τους για την επόμενη μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) στον Ιούνιο από τον Μάρτιο, αλλά εξακολουθούν να προβλέπουν δύο μειώσεις της τάξης του 0,25% μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg News.

Οι 46 οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα προβλέπουν ταχύτερο ρυθμό μειώσεων από ό,τι προεξοφλούν οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Βλέπουν επίσης μια ακόμη μείωση για το 2026 από ό,τι τάχθηκαν υπέρ των αξιωματούχων της Fed τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψή τους.

Η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα μπορούσε επίσης να ρίξει φως στο πώς τα μέλη της κεντρικής τράπεζας βλέπουν τον αντίκτυπο της σύγκρουσης.

«Νομίζω ότι θα θέσει τα δεδομένα για το έτος και πώς να εξετάσουμε τον πληθωρισμό που προκαλείται από τις τιμές του πετρελαίου», τονίσει στο Reuters ο Paul Nolte, ανώτερος σύμβουλος πλούτου και στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Murphy & Sylvest Wealth Management.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Την Πέμπτη η ΕΚΤ αναμένεται επίσης ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν απομακρύνει την πολιτική της ΕΚΤ από το «σωστό μέρος» που η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και οι συνάδελφοί της ισχυρίζονταν προηγουμένως ότι βρισκόταν.

Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει ωθήσει σε στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων, θέτει το βάρος στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξηγήσει πώς έχουν μετατοπιστεί οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό, μαζί με ενδείξεις για το πόσο κοντά βρίσκονται στην εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών της αγοράς.

Οι επενδυτές έχουν αξιοποιήσει τις παραλληλίες μεταξύ του τρέχοντος ενεργειακού σοκ και της κρίσης του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν η ΕΚΤ ξεχώρισε για την πεισματική της αντίσταση στις πιέσεις της αγοράς για υψηλότερα επιτόκια. Αλλά ενώ η κεντρική τράπεζα θα προσπαθήσει να αποφύγει την επανάληψη των λαθών της, είναι απίθανο να βιαστεί να κάνει αύξηση, αναφέρει το Bloomberg.