Τσίπρας: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση – Εξυπηρετούν τους λίγους με δημόσιο χρήμα

Βίντεο – φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος

Η «Ιθάκη» συνέχισε το ταξίδι της, αυτή τη φορά, στη Λαμία. Εκτός από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ακρίβεια που «γονατίζει» τα ελληνικά νοικοκυριά και «για αυτά που έγιναν, για αυτά που γίνονται, αλλά κυρίως για αυτά που πρέπει να γίνουν». Σφοδρή ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε για το σκάνδαλο των υποκλοπών με «κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου».

Ο καιρός περνά και πλησιάζει ο χρόνος των αποφάσεων για την ανακοίνωση του κόμματος με τη συζήτηση για πρόωρες κάλπες να επιταχύνει τις εξελίξεις και τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει πως «στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης θα έχουν αντίπαλο «μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας».

Οι κύριοι άξονες

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέδειξε τα φαινόμενα διαφθοράς που έχουν πολλαπλασιαστεί, μίλησε για «έγκλημα και συγκάλυψη» και «παρακρατικό κλάδο του Μαξίμου» που «παρακολουθούσε το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και κάποιες κυρίες της αυλής», κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για «να στηριχτούν τα λαϊκά στρώματα, οι αγρότες, η μεσαία τάξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας» και έδωσε το σύνθημα για μια «ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά».

Σκάνδαλο υποκλοπών με «υπογραφή Μητσοτάκη»

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το Μαξίμου gate έδωσαν το έναυσμα στον πρώην πρωθυπουργό να μιλήσει για σκάνδαλο με «υπογραφή Μητσοτάκη» και σημείωσε πως «αν αληθεύει η πληροφορία ότι σκέφτονται να σκαρώσουν μια φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση, υποκύπτοντας στον εκβιασμό το Ντίλαν, ώστε αυτός να πέσει στα μαλακά», τότε «ας το κάνουν» καθώς έτσι «θα είναι η πλήρης επιβεβαίωση ότι δρουν με όρους συμμορίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές και έχοντας πάντα στο κάδο τον Γρηγόρη Δημητριάδη σημείωσε πως «η εκδίωξη του πρωθυπουργικού ανιψιού, αλλά και του διοικητή της ΕΥΠ που υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό, με το που έσκασε το σκάνδαλο» πιστοποιεί τον κανόνα «έγκλημα και συγκάλυψη».

Εκτίμησε όμως πως «ό,τι όμως και να κάνουν (…) οι ευθύνες θείου και ανιψιού έχουν εισέλθει στο πεδίο έρευνας και δίωξης του εισαγγελέα. Και μάλιστα για κακουργηματικές πράξεις», κάτι που «δύσκολα πια θα αποφύγουν».

Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθείας αναθέσεις

Με το τραύμα των Τεμπών ανοιχτό και τη δίκη να εξελίσσεται σε κυβερνητικό φιάσκο ο Αλέξης Τσίπρας σημειώσε πως «και σε αυτό το έγκλημα γίναμε μάρτυρες της πιο προκλητικής και χυδαίας προσπάθειας συγκάλυψης» και επιτέθηκε σφοδρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη που «ενορχήστρωσε την καμπάνια εναντίον των συγγενών και οποιουδήποτε ζητούσε οξυγόνο και κάθαρση».

Χαρακτήρισε «κορυφή ενός ρυπαρού παγόβουνου» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «μιας οργανωμένης ληστείας του κοινοτικού χρήματος, αλλά και κάθε αγρότη και κτηνοτρόφου, που ανήκει στις λίστες της τιμιότητας και όχι της Νέας Δημοκρατίας» και είπε πως «έπρεπε να βρεθεί η Ευρωπαία εισαγγελέας για να αρχίσει να ξηλώνεται το κουβάρι με τα βοσκοτόπια και τα αυτοκίνητα πολυτελείας. Τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως σε αυτή τη στιγμή η επιλογή της είναι «να συνεχίζεται το πάρτι για λίγους, ισχυρούς», για όσους «έχουν πρόσβαση σε απευθείας αναθέσεις και στημένους διαγωνισμούς» και τη χαρακτήρισε «συμμορία της γραβάτας».

Η ακρίβεια και η «ανίκανη κυβέρνηση να αντιληφθεί τις ανάγκες της κοινωνίας»

Με την ακρίβεια να έχει γονατίσει τα νοικοκυριά ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για «μια κυβέρνηση ανίκανη να αντιληφθεί τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Που υποτάσσει τα πάντα στην εξυπηρέτηση μιας κρατικοδίαιτης ολιγαρχίας και του κομματικού της στρατού. Μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, επικίνδυνη για την ασφάλεια του πολίτη, αλλά και της χώρας. Βουτηγμένη στη διαφθορά. Με ένα πρωθυπουργό προκαθήμενο της διαφθοράς».

🎙Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία με έναν πρωθυπουργό προκαθήμενο της διαφθοράς. Εγκλημα και συγκάλυψη, η πρακτική του Μαξίμου — in.gr/news (@in_gr) March 28, 2026

Έκανε αναφορά σε στοιχεία της Eurostat και των πιο επίσημων ευρωπαϊκών οργανισμών που δεν τιμούν τη χώρα. «Αγοραστική δύναμη, προτελευταίοι. Υποκειμενική φτώχεια τελευταίοι, στην ελευθερία του Τύπου τελευταίοι, στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τελευταίοι, στην ισότητα των φύλων τελευταίοι, στο κόστος στέγασης τελευταίοι, στην προσχολική εκπαίδευση τελευταίοι, στην καθαρή επενδυτική θέση τελευταίοι και στη φιλελεύθερη δημοκρατία, 24οι στους 27».

Οι προτάσεις Τσίπρα για την αντιμετώπιση του κύματος της ακρίβειας

Κατέθεσε προτάσεις, «κοστολογημένες μέχρι το τελευταίο ευρώ», για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου κύματος της ακρίβειας:

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για όσο διαρκεί ο «ενεργειακός συναγερμός». Ή εναλλακτικά μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο. Γιατί δεν είναι αποδεκτό το κράτος να λεηλατεί τα εισοδήματα σε πολλαπλάσιο βαθμό, εκμεταλλευόμενο τις πολλαπλάσιες οι τιμές.

Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά.

Διπλασιασμό των καταβολών του μεταφορικού ισοδύναμου.

Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%

Και για τη χρηματοδότηση των ελαφρύνσεων αυτών

Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% (από 80%) για διυλιστήρια και super markets

Αύξηση της φορολογίας μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες από 5% σε 10%.

Πακέτο μέτρων αλληλεγγύης στα ευάλωτα νοικοκυριά:

Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 50% της τιμής τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

Μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.

Παράταση για ένα επιπλέον έτος, χωρίς αναπροσαρμογή του ενοικίου, όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που δηλώνονται ως κύρια κατοικία από νοικοκυριά ή κατοικία φοιτητών και λήγουν εντός του 2026

Μείωση τιμής KWH ηλεκτρικού ρεύματος έως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας».

Λίγο πριν κατέβει από το βήμα υποσχέθηκε «δεν πρόκειται να παραδοθούμε… Το DNA μας, η εμπειρία της διακυβέρνησης, οι αγώνες και η διαδρομή της Αριστεράς άλλωστε, το αποκλείουν».

Και είπε πως «εντείνονται οι προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα στιβαρό ανθρώπινο και προγραμματικό θεμέλιο. Και πάνω σ’ αυτό να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής. Της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης».

