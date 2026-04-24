OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μίλησε στο OT Delphi Economic Forum XI

Delphi Economic Forum XI 24.04.2026, 14:33
Ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ κατά 4 δισ. που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum XI, και στον διευθυντή σύνταξη του ΟΤ Χρήστο Κολώνα.

Τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση στηρίζει αποφασιστικά τον σχεδιασμό της ΔΕΗ», ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε: «Τα νέα είναι εξαιρετικά θετικά και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση ο σχεδιασμός της ΔΕΗ με τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Δημιουργείται ένας πρωταθλητής στην Ανατολική Ευρώπη, μια ηγέτιδα δύναμη στην ενέργεια και ουσιαστικά αυτό έρχεται να ενισχύσει σε δύο πυλώνες το δικό μας σχεδιασμό. Εχουμε ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, γιατί η ανάπτυξη και η επέκταση της ΔΕΗ σε ΑΠΕ σε όλα τα γειτονικά κράτη στην Ανατολική Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, ενισχύει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της εταιρείας και συγχρόνως -κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό-  ουσιαστικά είμαστε πρωτοπόροι και στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, των data centers, τα οποία έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλοί παρομοιάζουν την κούρσα που υπάρχει για την τεχνητή νοημοσύνη με την κούρσα στον εξοπλισμό που υπήρχε τη δεκαετία του ’80».

Οπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, όποιοι επικρατήσουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό των chips, όποιος επικρατήσει και έχει ενέργεια και μπορεί να προχωρήσει και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, αυτές οι χώρες θα προχωρήσουν. Οι χώρες που δεν θα καταφέρουν να είναι συμμέτοχοι σε αυτή τη νέα επανάσταση που υπάρχει.

Οι υποδομές για τις επενδύσεις στην ενέργεια

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να γίνουν επενδύσεις όπως της ΔΕΗ, του Κάθετου Διαδρόμου κ.λπ., ο υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι χωρίς τις υποδομές, δεν θα είναι πολύ εύκολο να αναπληρώσει η Ευρώπη το φυσικό αέριο που απαγορεύεται πλέον να εισάγεται από τη Ρωσία. «Για αυτό νομίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε κατ’ αρχήν να αποσαφηνίσει τους ρυθμιστικούς κινδύνους που υπήρχαν και είναι ένα θέμα που τα υπόλοιπα κράτη μέλη και κυρίως από την περιοχή και η Βουλγαρία και η Ρουμανία και εμείς θέτουμε μετ’ επιτάσεως. Αλλά, η Ελλάδα ουσιαστικά γίνεται ένας πρωταγωνιστής. Η επιτυχία της ΔΕΗ είναι επιτυχία της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι ένας πρωταγωνιστής στην ενέργεια, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς έχουμε μια πύλη εισόδου που τροφοδοτεί μια περιοχή εκατό εκατομμυρίων και έρχεται τώρα η ΔΕΗ και γίνεται ένας πρωταγωνιστής», υπογράμμισε.

Υδρογονάνθρακες

Για το θέμα των υδρογονανθράκων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι η χώρα προχωράει αποφασιστικά και γρήγορη στην ανάπτυξή τους, κάτι στο οποίο είχε μείνει πολύ πίσω.

«Θα έχουμε», είπε, «την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Μπλοκ 2, η οποία θα είναι και η πρώτη που έχει γίνει ποτέ σε τέτοιο βάθος». Αυτό, πρόσθεσε, θα μας επιτρέψει να δούμε αν στην πραγματικότητα έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Μόνο αυτό το κοίτασμα υπολογίζεται, όπως είπε, σε  ένα δυνητικό δημόσιο όφελος για το Δημόσιο γύρω στα 10 δισ. Σημείωσε ακόμη ότι «από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, θα αναβαθμίσει όλα τα οικόπεδα τα οποία έχουμε και σε εκείνη την περιοχή και ευρύτερα», προαναγγέλλοντας ότι «προχωρούμε να δούμε και άλλα οικόπεδα τα οποία δεν έχουν αποτελέσει μέχρι τώρα αντικείμενο ενδιαφέροντος από τις πολύ μεγάλες εταιρείες».

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Για την πολιτική σε σχέση με τις ΑΠΕ, ο κ. Παπασταύρου είπε μεταξύ άλλων ότι τους τελευταίους 12 μήνες προσθέσαμε τρία GIGA σε ανανεώσιμες. Αυτή η πολιτική είναι που συγκρατεί και τις τιμές ενέργειας στην Ελλάδα στο ρεύμα.

Για το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας

Για το κατά πόσο η χώρα είναι ασφαλής ενεργειακά, ο υπουργός είπε: «Είμαστε θωρακισμένοι, αλλά δεν εφησυχάζουμε, γιατί κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει την έκταση και την ένταση της κρίσης. Ξυπνάς μια μέρα με μηνύματα ότι πάει σε μια αποκλιμάκωση και την ίδια μέρα έρχονται αντίθετα μηνύματα. Άρα είμαστε διαρκώς σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια και με όλους τους παράγοντες της αγοράς. Δεν εφησυχάζουμε, έχουμε συντονισμό. Αυτήν τη στιγμή θεωρώ πως δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος».

Πρόσθεσε ωστόσο: «από την άλλη μεριά, όμως, είναι και η ώρα της Ευρώπης να αντιδράσει, να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να γίνει μια ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Ότι δε δικαιολογείται 27 κράτη μέλη να το κάνει ο καθένας μόνος του. Δεν μπορεί να έχουμε αρνητικές τιμές σήμερα στη Σουηδία και τριπλάσιες τιμές στη Βουλγαρία. Πρέπει αυτή η κρίση να μας ξυπνήσει, όπως έχει κάνει στο παρελθόν». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ένα πρώτο βήμα θα είναι το πακέτο για τις διασυνδέσεις, το Great Package του Ιουνίου. Είχαμε όπως θυμάμαι τον Μάρτιο μια σύγκρουση με τις χώρες του Βορρά. Θέλω να ελπίζω ότι τώρα θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη που υπάρχει για όλα τα κράτη μέλη και θα προχωρήσουμε σε διασυνδέσεις που είναι τόσο απαραίτητες».

