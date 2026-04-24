Fed: Το υπουργείο Δικαιοσύνης κλείνει την έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Στην Ουάσιγκτον, ακόμη και οι κεντρικοί τραπεζίτες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο πολιτικών αναμετρήσεων. Η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης να τερματίσει την έρευνα εις βάρος του προέδρου της Federal Reserve (Fed), Τζερόμ Πάουελ, δεν αποτελεί απλώς μια δικαστική εξέλιξη.

Είναι μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα, που αναδιατάσσει τις ισορροπίες στη Fed και ανοίγει τον δρόμο για την επικύρωση του Κέβιν Γουόρς, της επιλογής του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας.

Τέλος στην έρευνα για τον Πάουελ στη Fed

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, ανακοίνωσε ότι η ποινική έρευνα που αφορούσε τον Πάουελ δεν θα συνεχιστεί, αναφέρει το Reuters.

Η υπόθεση επικεντρωνόταν στις υπερβάσεις κόστους κατά την ανακαίνιση της έδρας της Fed στην αμερικανική πρωτεύουσα, καθώς και στις καταθέσεις που είχε δώσει ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας ενώπιον του Κογκρέσου.

Η απόφαση αυτή απομακρύνει μια σημαντική πηγή πολιτικής έντασης, η οποία είχε μετατραπεί σε μείζον ζήτημα για την αμερικανική οικονομική και πολιτική σκηνή.

Ο έλεγχος περνά στον εσωτερικό επόπτη

Παρότι η ποινική διερεύνηση σταματά, η υπόθεση δεν κλείνει οριστικά. Η Πίρο παρέπεμψε το ζήτημα στο Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή της Fed, ζητώντας πλήρη έλεγχο για τις δαπάνες ανακαίνισης.

Όπως ανέφερε, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός διαθέτει την αρμοδιότητα να διασφαλίσει τη λογοδοσία της κεντρικής τράπεζας απέναντι στους Αμερικανούς φορολογούμενους. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στην κυβέρνηση να διατηρήσει την πίεση, χωρίς να συνεχίζεται η ποινική διάσταση της υπόθεσης.

Ξεμπλοκάρει η υποψηφιότητα Γουόρς

Η έρευνα είχε εξελιχθεί σε σοβαρό εμπόδιο για τον Κέβιν Γουόρς. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις είχε προειδοποιήσει ότι θα μπλόκαρε κάθε διορισμό στη Fed όσο το υπουργείο Δικαιοσύνης συνέχιζε αυτό που χαρακτήριζε αβάσιμη δίωξη.

Με την απόφαση της Παρασκευής, η διαδικασία επικύρωσης αναμένεται να επιταχυνθεί, δίνοντας στον Τραμπ ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής.

H πολιτική σύγκρουση στο παρασκήνιο

Η υπόθεση Πάουελ είχε λάβει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς πολλοί τη συνέδεσαν με τις πιέσεις του Τραμπ προς τη Fed για ταχύτερες μειώσεις επιτοκίων. Μάλιστα, ομοσπονδιακός δικαστής είχε πρόσφατα μπλοκάρει κλητεύσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, κρίνοντας ότι στόχος ήταν η άσκηση πολιτικής πίεσης στον Πάουελ.

Ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την εξέλιξη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Γερουσία θα εγκρίνει τον Γουόρς. Η ίδια η Fed, πάντως, απέφυγε να σχολιάσει.

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος ενός επεισοδίου που ανέδειξε πόσο λεπτές παραμένουν οι ισορροπίες ανάμεσα στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και στις πολιτικές επιδιώξεις της Ουάσιγκτον.