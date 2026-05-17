Βρετανία: Η κυβέρνηση παίρνει πίσω το φόρο στα καύσιμα

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς σχεδιάζει να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη αύξηση του φόρου στα καύσιμα κίνησης

Επικαιρότητα 17.05.2026, 10:16
Ενα βήμα πίσω κάνει η κυβέρνηση των Εργατικών στην επιβολή φορολογίας μετα και τις τελευταίες εξελίξεις που δεν απειλούν μόνο τη συνοχή της αλλά και την παραμονή του Κιρ Στάρμερ στην εξουσία.

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς σχεδιάζει να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη αύξηση του φόρου στα καύσιμα κίνησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, αναφέρει η εφημερίδα Sun.

Η προσωρινή μείωση του φόρου καυσίμων, που εισήχθη για πρώτη φορά το 2022, πρόκειται να λήξει τον Σεπτέμβριο, γεγονός που θα αυξήσει τις τιμές των καυσίμων κατά 5 πένες (6,6 σεντς) ανά λίτρο. Ωστόσο, οι βρετανικές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα παρατείνει τη μείωση, πιο πρόσφατα στον ετήσιο προϋπολογισμό του Νοεμβρίου, και η Sun ανέφερε ότι η Ριβς ήταν έτοιμη να το κάνει ξανά.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι πηγή από το εσωτερικό της κυβέρνησης της είχε δηλώσει: «Εξετάζουν το θέμα του φόρου καυσίμων».
Όταν ρωτήθηκε για τη σχετική είδηση, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε: «Δεν σχολιάζουμε εικασίες».

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 60% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ και η υπουργός Οικονομικών Ρειτσελ Ρίβς έχουν τονίσει τη σημασία της μείωσης του κόστους διαβίωσης – το οποίο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αποτελεί μείζον θέμα ανησυχίας για τους ψηφοφόρους – αλλά ο φόρος καυσίμων αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων, αποφέροντας 24 δισεκατομμύρια λίρες κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Ο φορέας εποπτείας του προϋπολογισμού της Βρετανίας βασίζει τις προβλέψεις του στην δηλωμένη κυβερνητική πολιτική για αύξηση του φόρου καυσίμων, αλλά δήλωσε τον Μάρτιο ότι εάν η κυβέρνηση ακολουθούσε την πρακτική του παρελθόντος να μην αυξάνει τον φόρο καυσίμων, θα υπήρχε ετήσιο φορολογικό έλλειμμα 3,6 δισεκατομμυρίων λιρών τα επόμενα χρόνια.

Οι τιμές των βρετανικών κρατικών ομολόγων έπεσαν κατακόρυφα την Παρασκευή, ωθώντας το κόστος δανεισμού 10ετούς διάρκειας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, εν μέρει λόγω των ανησυχιών των επενδυτών ότι μια αμφισβήτηση της ηγεσίας του Κιρ Στάρμερ  είτε θα τον αναγκάσει να δαπανήσει περισσότερα είτε θα οδηγήσει στην αντικατάστασή του από μια πιο αριστερή προσωπικότητα του Εργατικού Κόμματος.

