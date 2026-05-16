Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα βρετανικά κρατικά ομόλογα και η στερλίνα δέχονται αυξανόμενη πίεση, εν μέσω φόβων ότι ένας νέος πρωθυπουργός στη Βρετανίαμε αριστερές τάσεις θα αμφισβητήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία της χώρας και θα υιοθετήσει μια συγκρουσιακή στάση απέναντι στις αγορές ομολόγων.

Οι επενδυτές αντέδρασαν την Παρασκευή, καθώς ξεπεράστηκαν τα εμπόδια για την υποβολή πρότασης αμφισβήτησης προς την υποψηφιότητα του Κιρ Στάρμερ για την πρωθυπουργία από τον αντίπαλό του στο Εργατικό Κόμμα, Άντι Μπέρναμ.

Αυτό συνέβη καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα είναι «δύσκολο» για τον Στάρμερ να επιβιώσει πολιτικά χωρίς να αντιμετωπίσει τα βασικά ζητήματα της μετανάστευσης και της ενεργειακής πολιτικής.

Στον Μπέρναμ — ο οποίος είναι επί του παρόντος Δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά δεν είναι εν ενεργεία βουλευτής στο βρετανικό κοινοβούλιο — προσφέρθηκε την Παρασκευή μια νέα οδός προς τη Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία θα μπορούσε να επιταχύνει την πορεία του προς τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο ίδιος αναμένεται να είναι υποψήφιος στις επικείμενες αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ, στη βορειοδυτική Αγγλία, αφού ο βουλευτής της περιοχής, Τζος Σίμονς, συμφώνησε να αποσυρθεί και να επιτρέψει στον Μπέρναμ — που αποκαλείται «Βασιλιάς του Βορρά» του Εργατικού Κόμματος — να διεκδικήσει την εκλογή.

Μια προηγούμενη προσπάθεια του Μπέρναμ να διεκδικήσει μια θέση στις ενδιάμεσες εκλογές τον Ιανουάριο είχε μπλοκαριστεί από τους πιστούς του Στάρμερ, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν μια πρόκληση.

Τώρα, με τον Στάρμερ να βρίσκεται υπό έντονη πίεση να παραιτηθεί μετά την καταστροφική επίδοση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στις δημοτικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, μια νίκη του Μπέρναμ στις επικείμενες εκλογές έναντι του ανερχόμενου δεξιού κόμματος «Reform» θα μπορούσε να ενισχύσει την προσπάθειά του να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Στροφή προς τα αριστερά για τη Βρετανία

Η προοπτική μιας Βρετανίας υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ επέκρινε πέρυσι την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για το ότι «είναι υποταγμένη στις αγορές ομολόγων».

Οι επενδυτές φοβούνται επίσης ένα πιο αριστερό πολιτικό πρόγραμμα που θα έσπαγε τη δέσμευση της τρέχουσας κυβέρνησης για δημοσιονομική πειθαρχία, συμπεριλαμβανομένων 40 δισεκατομμυρίων λιρών σε επιπλέον δανεισμό για δαπάνες στέγασης και υποδομών και υψηλότερων φόρων σε ακριβά σπίτια στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Η βρετανική λίρα έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα έναντι του δολαρίου την Παρασκευή, συνεχίζοντας τη σταθερή πτώση της την τελευταία εβδομάδα, καθώς οι φήμες για αμφισβήτηση της ηγεσίας του Στάρμερ έχουν ενταθεί. Η λίρα καταγράφηκε να υποχωρεί κατά 0,3% έναντι του δολαρίου στις πρωινές συναλλαγές, διαπραγματευόμενη στα 1,3363 δολάρια.

Τα ομόλογα

Εν τω μεταξύ, η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων — το σημείο αναφοράς για το δημόσιο χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου — παραμένει αρκετά πάνω από το 5%, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1 μονάδας βάσης την Παρασκευή και φτάνοντας στο 5,137%.

Ο Elias Haddad, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής αγορών και συναλλάγματος στην BBH, δήλωσε ότι μια κυβέρνηση των Εργατικών υπό την ηγεσία του Μπέρναμ πιθανότατα θα οδηγήσει σε περισσότερες δαπάνες και δανεισμό.

«Η πολιτική αβεβαιότητα θα συνεχίσει να κυριαρχεί στην τιμή της στερλίνας και των κρατικών ομολόγων, με την τάση να κλίνει προς τα κάτω λόγω της επιδείνωσης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο Haddad σε σημείωμα την Παρασκευή. «Η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κυμαίνεται κάτω από τις αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων, καθιστώντας πολύ δύσκολη την ανάσχεση της αύξησης του χρέους».

Ο Haddad επισήμανε πρόσφατες δημοσκοπήσεις που υποδηλώνουν ότι το 61% των μελών του Εργατικού Κόμματος θα υποστήριζε τον Μπέρναμ, έναντι 28% που θα υποστήριζε τον Στάρμερ.

Η αγορά στοιχημάτων Polymarket τοποθετεί επίσης τον Μπέρναμ ως τον μακράν πιο πιθανό επόμενο πρωθυπουργό της Βρετανίας, με 42% σε σύγκριση με μόλις 27% για τον Στάρμερ να διατηρήσει τη θέση του και 12% πιθανότητα να αναλάβει η πρώην αναπληρώτριά του, Άνγκελα Ράινερ.

Πολιτικό «ψυχόδραμα»

Αναλυτές της Deutsche Bank σημείωσαν ότι ο Μπέρναμ αναίρεσε εν μέρει ορισμένα από τα περυσινά σχόλιά του σχετικά με τις αγορές ομολόγων, επισημαίνοντας τη δήλωσή του τον Φεβρουάριο ότι δεν πρέπει να αγνοούνται.

Ωστόσο, ο Neil Mehta, διαχειριστής χαρτοφυλακίου μακροοικονομικών επενδύσεων στην RBC BlueBay, πιστεύει ότι η κυβέρνηση των Εργατικών βρίσκεται σε πορεία προς μια αποφασιστική στροφή προς τα αριστερά, η οποία θα επηρεάσει τις αγορές και τα περιουσιακά στοιχεία.

«Ο επόμενος ηγέτης των Εργατικών θα προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος και σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου και η στερλίνα φαίνεται πιθανό να υπόκεινται σε αυξημένο πολιτικό κίνδυνο για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Mehta.

Εν τω μεταξύ, ο Peter Ricketts, μέλος της Βουλής των Λόρδων και πρώην διπλωμάτης, υπογράμμισε ότι ένας νέος κύκλος αυτού που ονόμασε «ψυχοδράμα του Γουέστμινστερ» θα βλάψει τη φήμη και την επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου σε διεθνές επίπεδο.

Και πρόσθεσε: «Ο Κιρ Στάρμερ θα είναι λιγότερο αποτελεσματικός ως ηγέτης στην Ευρώπη όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων στην Ουκρανία και το Ιράν, αν παλεύει για τη θέση του στην πατρίδα του», δήλωσε ο Rickets. «Η ΕΕ θα δείξει λιγότερο ενδιαφέρον για τη διαπραγμάτευση μιας πολύ στενότερης σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν γνωρίζει ποιος θα είναι πρωθυπουργός σε λίγους μήνες».