Σχοινάς: Kίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης για νέους αγρότες

Πρέπει να συνδέσουμε την εξειδικευμένη γνώση με την πραγματική οικονομία, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σχοινάς

AGRO 28.05.2026, 19:15
Την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, πραγματοποιώντας εκτενή ξενάγηση στις εκπαιδευτικές δομές και στο πρότυπο εκπαιδευτικό αγρόκτημα του Ιδρύματος.

Δεν επιθυμώ να είμαι επικεφαλής ενός υπουργείου πληρωμών, αλλά ενός υπουργείου που παράγει υπεραξία και πλούτο, δήλωσε ο Μ. Σχοινάς

Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τις καινοτόμες πρακτικές και τις ψηφιακές εφαρμογές που αξιοποιούνται στην αγροτική εκπαίδευση και παραγωγή, ενώ στις δηλώσεις του ανέδειξε τον ρόλο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ως «φάρου γνώσης» για τη νέα γενιά και για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα.

Σχοινάς: Θέλουμε οι νέοι αγρότες να έχουν κίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά:

«Η ΑΓΣ είναι ένα στολίδι για τη χώρα, ένα παράδειγμα για το πώς ο πρωτογενής τομέας μπορεί να προσθέσει υπεραξία, να κάνει προϊόντα ποιότητας και να ανοίξει δρόμους στις αγορές, αλλά το πιο σημαντικό, να εκπαιδεύσει νέους Έλληνες με τρόπο που θα τους κάνει να μείνουν κοντά στην παραγωγή. Σε μια εποχή που η ελληνική γεωργία γίνεται αντικείμενο κριτικής και τοξικότητας, το να κρατήσουμε τους νέους κοντά στο χωράφι, το κοπάδι και τις αγροτικές κοινότητες είναι μια μεγάλη εθνική πρόκληση, και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή το κάνει αυτό για περισσότερο από έναν αιώνα. Η επίσκεψή μου είναι ουσίας και θέλω να διαβεβαιώσω την εκπαιδευτική κοινότητα ότι η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, καθώς τους χρειαζόμαστε ως φάρο γνώσης και ως υπόδειγμα-λίπασμα για ανάλογες πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, τους δωρητές για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Καθώς εντείνονται οι συζητήσεις στην Ευρώπη για την Κοινή Αγροτική Πολιτική την περίοδο 2028-2034, η αντιμετώπιση της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού αποτελεί την προτεραιότητα των προτεραιοτήτων. Θέλουμε οι νέοι αγρότες να έχουν κίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης, και η ΑΓΣ τους δίνει τα προσόντα, ώστε αυτό το πέρασμα στην παραγωγή να είναι πιο εύκολο. Πρέπει να συνδέσουμε την εξειδικευμένη γνώση με την πραγματική οικονομία, καθώς προσωπικά δεν επιθυμώ να είμαι επικεφαλής ενός υπουργείου πληρωμών, αλλά ενός υπουργείου που παράγει υπεραξία και πλούτο».

