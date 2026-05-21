AGRO 21.05.2026, 15:40
Σχοινάς: Η Ελλάδα στηρίζει την γαλάζια οικονομία
Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης για το μέλλον της θαλάσσιας πολιτικής, της αλιείας και της γαλάζιας οικονομίας βρέθηκε η Ελλάδα, με τη συμμετοχή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά στο πάνελ του «European Maritime Day 2026», που πραγματοποιείται στη Λεμεσό της Κύπρου.

Ο υπουργός συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Πώς μπορεί το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο να στηρίξει την εφαρμογή του Συμφώνου για τους Ωκεανούς;», μαζί με τη Γενική Διευθύντρια Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Charlina Vitcheva και τους ευρωβουλευτές, André Filipe Franqueira Rodrigues (Πορτογαλία) και Christophe Clergeau (Γαλλία). Νωρίτερα, την εναρκτήρια ομιλία είχε απευθύνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ισχυρή θαλάσσια πολιτική χωρίς ισχυρά, ευέλικτα, απλά και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία»

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τη διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034 και τη συζήτηση για το νέο «Ocean Pact», τη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για τις θαλάσσιες πολιτικές, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, τη βιωσιμότητα και τη γαλάζια οικονομία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο, περισσότερο ενοποιημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο, μέσα από τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης (National and Regional Partnership Plans NRPPs).

Στην παρέμβασή του, ο Μαργαρίτης Σχοινάς έστειλε μήνυμα ότι η βιωσιμότητα των θαλασσών δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη βιωσιμότητα των ίδιων των παράκτιων κοινωνιών, επισημαίνοντας ότι η αλιεία δεν αφορά μόνο περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Όπως τόνισε, η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίζει τη θαλάσσια πολιτική με ολοκληρωμένο τρόπο, συνδέοντας την προστασία των οικοσυστημάτων με τη στήριξη της παραγωγής, των τοπικών κοινωνιών και της γαλάζιας οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξημένων πιέσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ισχυρή θαλάσσια πολιτική χωρίς ισχυρά, ευέλικτα, απλά και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που να στηρίζουν στην πράξη τους ανθρώπους της θάλασσας και τις παράκτιες οικονομίες. Όπως σημείωσε, το Ocean Pact πρέπει να συνδυάζει την περιβαλλοντική φιλοδοξία με τον οικονομικό ρεαλισμό και την κοινωνική συνοχή, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μικρή παράκτια αλιεία, λέγοντας πως για χώρες όπως η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά στοιχείο κοινωνικής συνοχής, τοπικής ανάπτυξης και πολιτιστικής ταυτότητας των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η βιωσιμότητα των θαλασσών περνά μέσα από τη βιωσιμότητα των παράκτιων κοινωνιών.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει επαρκής χρηματοδοτική στήριξη για τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή μετάβαση του αλιευτικού στόλου, την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων και τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και κλιματικών πιέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στη σημασία της μικρής παράκτιας αλιείας για τις μεσογειακές χώρες, αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης του στόλου και στην ανάπτυξη βιώσιμων υδατοκαλλιεργειών.

Τέλος, στη συζήτηση αναδείχθηκε και η σημασία νέων ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως η πρωτοβουλία “Ocean Eye”, που αξιοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες, δορυφορικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της θαλάσσιας επιτήρησης, της συλλογής δεδομένων και της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ζήτημα που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για χώρες με εκτεταμένο θαλάσσιο χώρο και αυξημένες ανάγκες θαλάσσιας ασφάλειας, όπως η Ελλάδα.

